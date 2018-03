В течение двухчасовой экскурсии по Apple Park Леви успел пообщаться с главным дизайнером Apple Джонатаном Айвом, главой компании Тимом Куком, представителем архитетурного бюро Foster + Partners и другими людьми, причастными к проекту.

По словам журналиста, новая штаб-квартира — это по сути «архитектурный аватар» Стива Джобса. «В его основе — желание умирающего человека создать и увековечить головной офис компании, которую он основал», — пишет Леви.

Как зародилась идея

Свою новую штаб-квартиру в Apple называют «Кольцом» (The Ring). Ее площадь равна 2,8 млн квадратным футам (это около 260 тыс. квадратных метров). В здание, в котором разместятся 12 тысяч человек, можно будет попасть с девяти разных входов.

Идея зародилась у Джобса еще в 2004-ом году. Как вспоминает Айв, впервые его начальник заговорил об этом во время прогулки по Гайд-парку в Лондоне. Джобс хотел сделать кампус, в котором сотрудники чувствовали себя так, будто они находятся в парковой зоне. Также ему хотелось, чтобы в новом пространстве работники Apple постоянно взаимодействовали друг с другом и обменивались идеями.

От идеи к реализации перешли только в 2009-ом году, когда Джобс привлек к проекту лауреата Притцкеровской премии Нормана Фостера и его архитектурное бюро Foster + Partners (среди работ Фостера — Hearst Tower в Нью-Йорке, купол на крыше берлинского Рейхстага, аэропорт Гонконга и др. — Esquire). Изначально штаб-квартира по форме должна была напоминать трехлистный клевер, но через год от этой идеи отказались и остановились на кольце.

Стив Джобс и его страсть к деревьям

Из репортажа Wired мы узнаем много нового о самом Стиве Джобсе, о его внимании к деталям, которым он славился еще при жизни. «Он точно знал, какую древесину хочет использовать. Не просто «мне нравится дуб» или «мне по душе клен». Он знал, что дерево должно быть срублено зимой, в идеале в январе, потому что в это время древесина содержит меньше всего сахара. Мы все, седовласые архитекторы, сидели и думали: «Черт побери!», — вспоминает Стефан Белинг, представитель бюро Foster + Partners.

80% кампуса будет покрыто зелеными насаждениями: в общей сложности компания планирует посадить 9000 деревьев, включая такие плодовые виды как яблоко, вишня, абрикос, слива (в общей сложности 309 видов).

Система вентиляции

Джобс ненавидел вентиляторы, это общеизвестный факт («Неудобно работать за компьютером, который постоянно гудит», — говорил глава Apple). Поэтому в новой штаб-квартире циркулирует наружный воздух. Под бетонным полом и потолком спрятаны трубы с водой, которые поддерживают температуру на уровне 20−25 градусов по Цельсию (нагревать или охлаждать помещение они будут, согласно джобсовской концепции единения с природой, только в очень холодные или жаркие дни).

Стеклянные раздвижные двери в четыре этажа

Огромные стеклянные двери установлены как элемент наружной стены четырехэтажного кафе на 4000 мест. Они бесшумно раздвигаются с помощью специального механизма, спрятанного под землю, чтобы сотрудники Apple в хорошую погоду могли обедать на свежем воздухе. Размер каждой створки — 26 метров на 16 с половиной, вес — почти 200 тысяч килограмм.

Двери изготовила немецкая Seele Group, которая уже делала для Apple большой магазин на Пятой авеню в Нью-Йорке. Чтобы изготовить 800 необходимых стеклянных панелей, компании пришлось заказывать новую печь.

Это было еще полбеды. Из стекла изготовлены также специальные навесы, которые создают тень и не дают стенам перегреваться. Проблема была в том, что использовавшееся стекло отдавало зеленым цветом. В итоге команда Айва придумала способ, как этого избежать, с помощью белой краски и белого силиконового герметика.

Коробка для пиццы

Управляющий кафе Apple Park Франческо Лонгони придумал специальную коробку для пиццы. На ее крышке имеются дырки, которые защищают пиццу от размокания.