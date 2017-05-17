17 мая 2017 года во Франции открылся юбилейный 70-ый Каннский фестиваль. Жюри в этом году возглавлял испанский режиссер Педро Альмодовар.

Esquire выбрал 10 самых запоминающихся фотографий с фестиваля за все время его существования.

1. Принц Чарльз и прицесса Диана, 1987-й год.

2. Арнольд Шварценеггер позирует на пляже вместе с танцовщицами парижского кабаре «Фоли-Бержер», 1977-й год.

3. Британский фильм «Элфи» 1966-го года с Майклом Кейном в главной роли получил в Канне особый приз жюри.

4. Певица Бьорк, исполнившая главную роль в «Танцующей в темноте» Ларса фон Триера (на заднем фоне). Фильм в 2000 году удостоился «Золотой пальмовой ветви».

5. Джон Леннон и Йоко Оно в Канне. 1970-й год.

6. Американский актер Кирк Дуглас и французская актриса Брижит Бардо (в центре) на пляже во время Каннского фестиваля в 1953-ом году.

7. Саша Барон Коэн в образе Бората из одноименного комического фильма, 2006-й год.

8. Серж Генсбур фотографирует Джейн Биркин, 1969-й год.

9. Симона Сильва позирует топлес с американским актером Робертом Митчемом, 1954-й год. Выходка стоила актрисе права пребывания на фестивале, а двум фотографам — сломанных конечностей.

10. Натали Портман на Каннском фестивале в 2005-ом году.