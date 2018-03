Шахматы всегда считались кастовым видом спорта. Долгое время у игры не было заметных спонсоров, а в системе турниров запутался бы даже сам Капабланка, поэтому за игрой следили только немногочисленные (в сравнении с почти любым другим спортом) фанаты.

Ситуация начала меняться в 1946 году. ФИДЕ придумывает новые правила и полностью берет управление шахматными чемпионатами в свои руки. Михаил Ботвинник обыгрывает других претендентов и приносит шахматную корону, скипетр и державу в СССР. Он структурирует советскую шахматную школу и воспитывает молодых шахматистов, среди которых будущие чемпионы Анатолий Карпов и Гарри Каспаров. На фоне холодной войны за противостоянием Спасского и Фишера, а позже — Карпова и бежавшего из СССР Корчного следит уже весь мир. Шахматы стали политизированы, а потому интересны. Фанаты раскупают билеты, а те, кому места на турнире не досталось, с нетерпением ждут объявления результатов каждой партии в вечерних новостях.

Фотография со 2-го этапа Гран-при ФИДЕ World Chess в Москве

После развала СССР поссорившийся со всеми Каспаров выходит из Федерации и организовывает альтернативный чемпионат мира. Зрители в недоумении: они не понимают, за каким турниром следить и за кого болеть. Хотя в 2006 году созданная Каспаровым ПША (профессиональная шахматная организация) разваливается, интерес к шахматам не возвращается — игра лишилась героев. На матч между Анандом и Топаловым приходит всего с десяток журналистов, тогда как еще несколько десятилетий назад на подобных поединках их количество переваливало за полусотню. Неизвестно, как долго сохранялось бы подобное положение дел, если бы не появился Магнус Карлсен.

Карлсен родился Норвегии — стране, где больше уважают биатлон и лыжи, а не шахматы. На протяжении своей карьеры он последовательно бил все мировые рекорды: стал первым в истории шахмат абсолютным чемпионом мира и самым молодым игроком, возглавивший рейтинг ФИДЕ. Но Магнус не просто шахматист. Он трендсеттер и человек публичный: несколько раз становился моделью для голландской марки одежды G-Star Raw и снимался вместе с Лив Тайлер и Лили Коул, появился в рекламе Porsche вместе с Марией Шараповой и Мухаммедом Али и даже стал героем в «Симпсонах». В модном журнале или на ТВ его можно было увидеть почти также часто, как и на чемпионате.

То, что популярность вернулась к шахматам, стало понятно в Сочи в 2014 году. Тогда за организацию чемпионских циклов ФИДЕ стала отвечать компания World Chess. Люди не стремились попасть на матч в живую: часами смотреть на задумчивых игроков захотели только самые преданные фанаты. Однако интернет-трансляцию турнира, которую даже не рекламировали, в то же время посмотрели около миллиарда человек. Оказалось, у шахмат огромная ау дитория — в них играет примерно столько же людей, сколько сидит на Facebook (по данным ФИДЕ — около 605 миллионов человек).

Совсем иная ситуация сложилась к тому времени в России. У Сергея Карякина, который шел за действующим чемпионом по пятам, не было ни спонсоров, ни внимания прессы, ни поддержки государства — большинство гроссмейстеров даже не знало, что такое соцсети. Молодой Карякин решил повторить успех Карлсена и в итоге победить гения шахмат и самопиара. Это произошло в то время, когда в России не было героев-спортсменов: сборные по футболу и хоккею, на которых смотрела вся страна, больше расстраивали, чем радовали. Инвесторы не понимали, зачем вкладываться в скучные, казалось бы, шахматы. Но шахматы оказались не такими скучными, и подписавшие с Карякиным контракт попали в яблочко — решив стать чемпионом, он стал новой шахматной суперзвездой, чье имя знают даже люди, не интересующиеся этим видом спорта.

Чемпионат в Нью-Йорке в прошлом году неожиданно оказался одним из самых волнующих спортивных событий 2016-го. На матч аккредитовались около 400 журналистов, а новости о нем появлялись на первых полосах The New-York Times и The Financial Times. Турнир смотрели около 10 тысяч зрителей, а онлайн-трансляцию — больше 10 миллионов. Компания World Chess организовала виртуальную трансляцию в формате «360 градусов»: купив подписку, зрители будто оказывались за одним столом с гроссмейстерами: шахматы внезапно стали зрелищем.

После такого успеха стало ясно, что у шахмат как у популярного спорта есть огромный потенциал. Ими больше не интересуются исключительно пенсионеры и ботаники — даже Джуда Лоу и Джей Зи сегодня можно увидеть за шахматной доской. Сейчас World Chess организовывают VIP-турниры для бизнесменов и политиков, а среди партнеров Гран-при значатся такие крупные компании как «Лаборатория Касперского» и «ВымпелКом».

На днях турнир по шахматам провели в российском посольстве в США, чтобы сбросить градус напряжения в мире, — так что кажется, шахматы окончательно реабилитированы.