Британцы Muse выпустили новый сингл под названием Dig Down. Сопродюсером композиции выступил Майк Элисондо, известный в основном по работам с хип-хоп музыкантами, такими как Эминем, Dr. Dre, Busta Rhymes и другими.

Клип на новую песню снял режиссер Лэнс Дрейк, ранее сотрудничавший с Miiike Snow, Dream & Pusha T. А главным героем видео стала модель, атлет и активист Лорен Вассер.

В этом году Muse отправляются в тур по Северной Америке, а в Европе их можно будет застать только на британском фестивале Reading & Leeds, который пройдет 25 по 27 августа.