Виктор Амбалов, 94 года. Единственный постоянный житель селения Верхний Урсдон. Живет отшельником уже около 60 лет, пасет овец, занимается хозяйством. Он чтит традиции своего народа, хорошо знает его историю и эпос. В 2007 году про него сняли документальный фильм «Урсдон: Территория одиночества».

Ирбек Тотраев, 79 лет. Встретил его случайно в полупустом селе Верхний Кобан, в двух километрах от которого в 1927 году была построена Гизельдонская гидроэлектростанция — одна из старейших в России. Он неразговорчив, но с пониманием отнесся ко мне и разрешил сделать эти кадры.

Таймураз Баллаев, 88 лет, постоянный житель селения Джимара, в котором осталось всего три дома. Добродушный и открытый. Живет в одиночестве, занимается хозяйством. За всю жизнь был в городе (во Владикавказе. — Esquire) только два раза, на уговоры родственников переехать отвечает отказом. Любит охоту.