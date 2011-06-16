Как полковники приходят к власти?

Переворот: 34

Хуари Бумедьен (Алжир) , Кристоф Согло (Дагомея, ныне Бенин) , Поль Эмиль де Соуза (Дагомея, ныне Бенин) , Сайе Зербо (Верхняя Вольта, ныне Буркина Фасо) , Жан-Батист Багаза (Бурунди) , Игнатиус Куту Ачампонг (Гана) , Азали Ассумани (Коморы) , Дени Сассу-Нгессо (Конго) , Гамаль Абдель Насер (Египет) , Жан-Бедель Бокасса (Центральноафриканская Республика; в 1976−1979 гг. — Центральноафриканская Империя) , Менгисту Хайле Мариам (Эфиопия) , Диарра Траоре (Гвинея) , Муаммар Каддафи (Ливия) , Мустафа Ульд Мухаммед Салек (Мавритания) , Мохаммед Хуна Ульд Хайдалла (Мавритания) , Маауйя Ульд Сиди Ахмед Тайя (Мавритания) , Эли Ульд Мохаммед Валль (Мавритания) , Ибрагим Баре Майнассара (Нигер) , Салу Джибо (Нигер) , Клебер Даджо (Того) , Гнассингбе Эйадема (Того) , Фульхенсио Батиста (Куба) , Осмин Агирре-и-Салинас (Сальвадор) , Артуро Армандо Молина (Сальвадор) , Карлос Кастильо Армас (Гватемала) , Гильермо Флорес Авенданьо (Гватемала) , Рубен Дарио Паредес (Панама) , Мануэль Норьега (Панама) , Хосе Давид Торо (Боливия) , Герман Буш Бекерра (Боливия) , Карлос Дельгадо Чальбо (Венесуэла) , Абдул Салам Мухамед Ареф (Ирак) , Стилианос Гонатас (Греция) , Георгиос Пападопулос (Греция) .

выборы: 5

Теодор Рузвельт (США) , Артуро Армандо Молина (Сальвадор) , Карлос Мануэль Арана Осорио (Гватемала) , Хуан Перон* (Аргентина) , Ситивени Рабука** (Фиджи) .

Иное: 5

(Египет)

(Панама)

(Мьянма)

(Россия)

Анвар Садат— как вице-президент исполнял обязанности президента после смерти Гамаля Абделя Насера; Флоренсио Флорес Агилар— как командующий национальной гвардией исполнял обязанности высшего лидера панамской революции Омара Торрихоса после его гибели в авиакатастрофе; Маунг Маунг Ха и Тун Тин— назначены на должность премьер-министра руководством правящей (и единственной в стране) партии бирманской социалистической программы; Владимир Путин— как премьер-министр исполнял обязанности президента после отставки Бориса Ельцина.

* До того как стать дважды — в 1946-м и 1973 годах — избранным президентом Аргентины, полковник Перон участвовал также в военном перевороте 1943 года.

** До того как стать избранным премьер-министром Фиджи в 1992 году, полковник Рабука организовал военные перевороты 14 мая и 28 сентября 1987 года.

Cудьбы полковников, не удержавшихся у власти

Полковник Страна Судьбы Игнатиус Куту Ачампонг Гана В 1979 году, после шести лет у власти, приговорен к расстрелу за коррупцию и присвоение государственных средств с целью личного обогащения. Диарра Траоре Гвинея В 1985 году, спустя полгода после государственного переворота, арестован своим коллегой по хунте лансаной конте, подвергнут публичным пыткам и казнен. Ибрагим Баре Майнассара Нигер В 1999 году, спустя четыре года после прихода к власти, убит солдатами в аэропорту во время народных волнений, по официальной версии, в результате несчастного случая, по неофициальной — при попытке к бегству. Карлос Кастильо Армас Гватемала В 1957 году, после трех лет у власти, застрелен дворцовым служащим вальдесом санчесом; расследования не проводилось. Карлос Дельгадо Чальбо Венесуэла В 1950 году, после двух лет у власти, похищен и убит при невыясненных обстоятельствах. Георгиос Пападопулос Греция В 1974 году, после шести лет у власти, лидер «черных полковников» приговорен к смертной казни, которая была заменена на пожизненное заключение; отказался от амнистии, которая предполагала признание вины в государственной измене и раскаяние; умер в тюрьме от рака в 1999-м. Мануэль Норьега Панама В 1989 году, после шести лет у власти, арестован американским спецназом, приговорен в США к 40 годам за пособничество терроризму и торговлю наркотиками; срок сократили до 30 лет, из которых Норьега отбыл 17, а затем был экстрадирован во францию, где в 2010 году был приговорен к семи годам за отмывание денег и контрабанду наркотиков; после выхода на свободу будет экстрадирован на родину, где еще в 1996 году заочно приговорен к 20 годам за политические убийства. Жан-Бедель Бокасса ЦАР В 1987 году, когда сам вернулся на родину после многолетнего изгнания, приговорен к смертной казни за государственную измену, убийства и растрату госимущества (обвинения в каннибализме с бокассы были сняты — он сумел убедить суд в том, что хранил в холодильнике расчлененные части тел своих жертв не в гастрономических, а в символических целях); впоследствии смертная казнь заменена — сначала на пожизненное заключение, а затем на 20-летний срок; освободился по амнистии в 1993 году. Ситивени Рабука Фиджи В 2005 году арестован по подозрению в организации неудачного переворота после того, как в 2000 году проиграл выборы и был вынужден покинуть пост премьер-министра; выпущен под залог и подписку о невыезде, в результате чего пропустил турнир по гольфу в папуа — новой гвинее; оправдан судом, однако в ходе разбирательств «полковник стив рэмбо», как прозвали рабуку, извинился за два переворота, которые он действительно организовал, но гораздо раньше — в 1987 году.

Стоит ли полковнику, пришедшему к власти, остерегаться других полковников?

Истории известны как минимум два случая свержения полковников полковниками

Полковник Мустафа Ульд Мохаммед Салек

Стал президентом Мавритании в феврале 1978 года, свергнув избранного президента Моктара Ульд Дадду. Но уже в апреле 1979 года два других мавританских офицера — подполковник Ахмед Ульд Бусеиф (вскоре погибший в авиакатастрофе) и полковник Мухаммед Хуна Ульд Хайдалла сместили с поста президента самого Ульд Салека. Вся власть в стране перешла к сформированному ими военному комитету национального спасения, и 3 июня президентом стал глава комитета полковник Мухаммед Махмуд Ульд Ахмед Лули (в свою очередь свергнутый хайдаллой в январе 1980 года).

Полковник Эльфего Эрнан Монсон Агирре

Полковники, продержавшиеся у власти больше десяти лет

Cтал президентом Гватемалы в результате военного переворота — в мае 1954 года отряды наемников под командованием полковника гватемальской армии Карлоса Кастильо Армаса вторглись в страну с территории Гондураса, 27 июня избранный президент Хакобо Арбенс Гусман был вынужден отречься от власти, 29 июня полковник Монсон объявил о создании военного правительства (в составе которого было 5 полковников), а сам занял пост президента. уже 8 июля он был смещен с него полковником Кастильо Армасом.

41 год

Полковник* Муаммар Бен Мухаммед Абу Меньяр Абдель Салям Бен Хамид Аль-Каддафи, братский вождь и руководитель Ливийской революции (с 1969 года; на момент сдачи номера оставался в должности)

38 лет

Генерал** Гнассингбе Эйадема, президент Того (1967−2005)

24 года

Полковник Майя Ульд Сиди Ахмед Тайя, премьер-министр Мавритании (1981−2005)

16 лет

Полковник Гамаль Абдель Насер, президент Египта (1956−1970)

14 лет

Полковник Менгисту Хайле Мариам, президент Эфиопии (1977−1991)

13 лет

Полковник Жан-Бедель Бокасса, президент Центрально­африканской Республики (с 1966 года), Император Бокасса I (с 1976 по 1979 год)

Полковник Дени Сассу-Нгессо, президент Конго (1979−1992)

12 лет

Полковник Хуари Бумедьен, президент Алжира (1976−1978)

11 лет

Полковник Анвар Садат, президент Египта (1970−1981)

Полковник Жан-Батист Багаза, президент Бурунди (1976−1986)

Полковник Маунг Маунг Ха, премьер-министр Мьянмы (1977−1988)

Полковник Владимир Путин, и.о. президента России (2000), президент (2000−2008), премьер-министр (2008 — по н.в.)

* В 1989 году полковник Каддафи упразднил традиционную систему воинских званий в ливийской армии — таким образом, его собственное звание оказалось высшим.

** Звание генерала полковник Эйадема присвоил себе в 1967 году — сразу после того, как вступил в должность президента и приостановил действие конституции.

Может ли один и тот же полковник в одной и той же стране прийти к власти дважды? *

Да. Полковник Фульхенсио Батиста — избранный президент Кубы в 1940−44 годах — повторно баллотировался на выборах 1952 года, но, по данным опросов, не имел шансов на победу. 10 марта он совершил военный переворот, отменил выборы и оставался президентом вплоть до своего бегства в Доминиканскую Республику 31 декабря 1958 года. Согласно различным источникам, сумма, вывезенная им из страны, составляла от 300 до 700 млн американских долларов (в ценных бумагах).

* Пример президента Аргентины полковника Хуана Перона не рассматривается в данном путеводителе, так как на свой второй срок в 1973 году он баллотировался уже в звании генерала.

Единственная в своем роде династия полковников-неудачников

В мае 1936 года полковник боливийской армии Герман Буш Бекерра осуществил военный переворот, и президентом страны стал его друг полковник Хосе Давид Торо Руилова. Уже в июле 1937-го Торо подал в отставку, уступив место Бушу; тот, признавая, что «неспособен к политическим играм», 23 августа 1939 года выстрелил себе в висок. Племянник Германа Буша полковник Альберто Натуш Буш узурпировал власть в ноябре 1979 года, занимал пост президента 16 суток и сложил с себя полномочия под давлением общественности.

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