Как полковники приходят к власти?
Переворот: 34
Хуари Бумедьен (Алжир), Кристоф Согло (Дагомея, ныне Бенин), Поль Эмиль де Соуза (Дагомея, ныне Бенин), Сайе Зербо (Верхняя Вольта, ныне Буркина Фасо), Жан-Батист Багаза (Бурунди), Игнатиус Куту Ачампонг (Гана), Азали Ассумани (Коморы), Дени Сассу-Нгессо (Конго), Гамаль Абдель Насер (Египет), Жан-Бедель Бокасса (Центральноафриканская Республика; в
выборы: 5
Теодор Рузвельт (США), Артуро Армандо Молина (Сальвадор), Карлос Мануэль Арана Осорио (Гватемала), Хуан Перон* (Аргентина), Ситивени Рабука** (Фиджи).
Иное: 5
* До того как стать дважды — в
** До того как стать избранным премьер-министром Фиджи в 1992 году, полковник Рабука организовал военные перевороты 14 мая и 28 сентября 1987 года.
Cудьбы полковников, не удержавшихся у власти
|Полковник
|Страна
|Судьбы
|Игнатиус Куту Ачампонг
|Гана
|В 1979 году, после шести лет у власти, приговорен к расстрелу за коррупцию и присвоение государственных средств с целью личного обогащения.
|Диарра Траоре
|Гвинея
|В 1985 году, спустя полгода после государственного переворота, арестован своим коллегой по хунте лансаной конте, подвергнут публичным пыткам и казнен.
|Ибрагим Баре Майнассара
|Нигер
|В 1999 году, спустя четыре года после прихода к власти, убит солдатами в аэропорту во время народных волнений, по официальной версии, в результате несчастного случая, по неофициальной — при попытке к бегству.
|Карлос Кастильо Армас
|Гватемала
|В 1957 году, после трех лет у власти, застрелен дворцовым служащим вальдесом санчесом; расследования не проводилось.
|Карлос Дельгадо Чальбо
|Венесуэла
|В 1950 году, после двух лет у власти, похищен и убит при невыясненных обстоятельствах.
|Георгиос Пападопулос
|Греция
|В 1974 году, после шести лет у власти, лидер «черных полковников» приговорен к смертной казни, которая была заменена на пожизненное заключение; отказался от амнистии, которая предполагала признание вины в государственной измене и раскаяние; умер в тюрьме от рака в
|Мануэль Норьега
|Панама
|В 1989 году, после шести лет у власти, арестован американским спецназом, приговорен в США к 40 годам за пособничество терроризму и торговлю наркотиками; срок сократили до 30 лет, из которых Норьега отбыл 17, а затем был экстрадирован во францию, где в 2010 году был приговорен к семи годам за отмывание денег и контрабанду наркотиков; после выхода на свободу будет экстрадирован на родину, где еще в 1996 году заочно приговорен к 20 годам за политические убийства.
|Жан-Бедель Бокасса
|ЦАР
|В 1987 году, когда сам вернулся на родину после многолетнего изгнания, приговорен к смертной казни за государственную измену, убийства и растрату госимущества (обвинения в каннибализме с бокассы были сняты — он сумел убедить суд в том, что хранил в холодильнике расчлененные части тел своих жертв не в гастрономических, а в символических целях); впоследствии смертная казнь заменена — сначала на пожизненное заключение, а затем на
|Ситивени Рабука
|Фиджи
|В 2005 году арестован по подозрению в организации неудачного переворота после того, как в 2000 году проиграл выборы и был вынужден покинуть пост премьер-министра; выпущен под залог и подписку о невыезде, в результате чего пропустил турнир по гольфу в папуа — новой гвинее; оправдан судом, однако в ходе разбирательств «полковник стив рэмбо», как прозвали рабуку, извинился за два переворота, которые он действительно организовал, но гораздо раньше — в 1987 году.
Стоит ли полковнику, пришедшему к власти, остерегаться других полковников?
Истории известны как минимум два случая свержения полковников полковниками
Полковник Мустафа Ульд Мохаммед Салек
Стал президентом Мавритании в феврале 1978 года, свергнув избранного президента Моктара Ульд Дадду. Но уже в апреле 1979 года два других мавританских офицера — подполковник Ахмед Ульд Бусеиф (вскоре погибший в авиакатастрофе) и полковник Мухаммед Хуна Ульд Хайдалла сместили с поста президента самого Ульд Салека. Вся власть в стране перешла к сформированному ими военному комитету национального спасения, и 3 июня президентом стал глава комитета полковник Мухаммед Махмуд Ульд Ахмед Лули (в свою очередь свергнутый хайдаллой в январе 1980 года).
Полковник Эльфего Эрнан Монсон АгирреCтал президентом Гватемалы в результате военного переворота — в мае 1954 года отряды наемников под командованием полковника гватемальской армии Карлоса Кастильо Армаса вторглись в страну с территории Гондураса, 27 июня избранный президент Хакобо Арбенс Гусман был вынужден отречься от власти, 29 июня полковник Монсон объявил о создании военного правительства (в составе которого было 5 полковников), а сам занял пост президента. уже 8 июля он был смещен с него полковником Кастильо Армасом.
Полковники, продержавшиеся у власти больше десяти лет
41 год
Полковник* Муаммар Бен Мухаммед Абу Меньяр Абдель Салям Бен Хамид Аль-Каддафи, братский вождь и руководитель Ливийской революции (с 1969 года; на момент сдачи номера оставался в должности)
38 лет
Генерал** Гнассингбе Эйадема, президент Того
24 года
Полковник Майя Ульд Сиди Ахмед Тайя, премьер-министр Мавритании
16 лет
Полковник Гамаль Абдель Насер, президент Египта
14 лет
Полковник Менгисту Хайле Мариам, президент Эфиопии
13 лет
Полковник Жан-Бедель Бокасса, президент Центральноафриканской Республики (с 1966 года), Император Бокасса I (с 1976 по 1979 год)
Полковник Дени Сассу-Нгессо, президент Конго
12 лет
Полковник Хуари Бумедьен, президент Алжира
11 лет
Полковник Анвар Садат, президент Египта
Полковник Жан-Батист Багаза, президент Бурунди
Полковник Маунг Маунг Ха, премьер-министр Мьянмы
Полковник Владимир Путин, и.о. президента России (2000), президент
* В 1989 году полковник Каддафи упразднил традиционную систему воинских званий в ливийской армии — таким образом, его собственное звание оказалось высшим.
** Звание генерала полковник Эйадема присвоил себе в 1967 году — сразу после того, как вступил в должность президента и приостановил действие конституции.
Может ли один и тот же полковник в одной и той же стране прийти к власти дважды? *
Да. Полковник Фульхенсио Батиста — избранный президент Кубы в
* Пример президента Аргентины полковника Хуана Перона не рассматривается в данном путеводителе, так как на свой второй срок в 1973 году он баллотировался уже в звании генерала.
Единственная в своем роде династия полковников-неудачников
В мае 1936 года полковник боливийской армии Герман Буш Бекерра осуществил военный переворот, и президентом страны стал его друг полковник Хосе Давид Торо Руилова. Уже в июле
Цитаты
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«Полковник был так непроходимо глуп, что офицеры, завидев его издали, сворачивали в сторону, чтобы не выслушивать от него такой истины, что улица состоит из мостовой и тротуара и что тротуар представляет собой приподнятую над мостовой панель вдоль фасада дома. фасад дома — это та часть, которая видна с мостовой или с тротуара. заднюю же часть дома с тротуара видеть нельзя, в чем мы легко можем убедиться, сойдя на мостовую».
Ярослав Гашек, «Похождения бравого солдата Швейка»
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«Женщина — особь женского пола. Мужчина — особь мужского пола. В силу этого женщина, как говорит врач-гинеколог, имеет менструации, то есть регулярное заболевание в виде ежемесячных кровотечений. Мужскому организму это явление не свойственно».
Полковник Муаммар Аль-Каддафи, «Зеленая книга»
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«Ты когда-нибудь думал о настоящих свободах? Свободе от мнений других… Свободе даже от собственного мнения?»
Полковник Уолтер Куртц, Герой фильма «Апокалипсис Сегодня»