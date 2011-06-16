Как полковники приходят к власти?

Переворот: 34

Хуари Бумедьен (Алжир), Кристоф Согло (Дагомея, ныне Бенин), Поль Эмиль де Соуза (Дагомея, ныне Бенин), Сайе Зербо (Верхняя Вольта, ныне Буркина Фасо), Жан-Батист Багаза (Бурунди), Игнатиус Куту Ачампонг (Гана), Азали Ассумани (Коморы), Дени Сассу-Нгессо (Конго), Гамаль Абдель Насер (Египет), Жан-Бедель Бокасса (Центральноафриканская Республика; в 1976−1979 гг. — Центральноафриканская Империя), Менгисту Хайле Мариам (Эфиопия), Диарра Траоре (Гвинея), Муаммар Каддафи (Ливия), Мустафа Ульд Мухаммед Салек (Мавритания), Мохаммед Хуна Ульд Хайдалла (Мавритания), Маауйя Ульд Сиди Ахмед Тайя (Мавритания), Эли Ульд Мохаммед Валль (Мавритания), Ибрагим Баре Майнассара (Нигер), Салу Джибо (Нигер), Клебер Даджо (Того), Гнассингбе Эйадема (Того), Фульхенсио Батиста (Куба), Осмин Агирре-и-Салинас (Сальвадор), Артуро Армандо Молина (Сальвадор), Карлос Кастильо Армас (Гватемала), Гильермо Флорес Авенданьо (Гватемала), Рубен Дарио Паредес (Панама), Мануэль Норьега (Панама), Хосе Давид Торо (Боливия), Герман Буш Бекерра (Боливия), Карлос Дельгадо Чальбо (Венесуэла), Абдул Салам Мухамед Ареф (Ирак), Стилианос Гонатас (Греция), Георгиос Пападопулос (Греция).

выборы: 5

Теодор Рузвельт (США), Артуро Армандо Молина (Сальвадор), Карлос Мануэль Арана Осорио (Гватемала), Хуан Перон* (Аргентина), Ситивени Рабука** (Фиджи).

Иное: 5

Пятиминутный путеводитель по преимуществам контрабанды
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Анвар Садат (Египет) — как вице-президент исполнял обязанности президента после смерти Гамаля Абделя Насера; Флоренсио Флорес Агилар (Панама) — как командующий национальной гвардией исполнял обязанности высшего лидера панамской революции Омара Торрихоса после его гибели в авиакатастрофе; Маунг Маунг Ха и Тун Тин (Мьянма) — назначены на должность премьер-министра руководством правящей (и единственной в стране) партии бирманской социалистической программы; Владимир Путин (Россия) — как премьер-министр исполнял обязанности президента после отставки Бориса Ельцина.

* До того как стать дважды — в 1946-м и 1973 годах — избранным президентом Аргентины, полковник Перон участвовал также в военном перевороте 1943 года.
** До того как стать избранным премьер-министром Фиджи в 1992 году, полковник Рабука организовал военные перевороты 14 мая и 28 сентября 1987 года.

Cудьбы полковников, не удержавшихся у власти

Полковник Страна Судьбы
Игнатиус Куту Ачампонг Гана В 1979 году, после шести лет у власти, приговорен к расстрелу за коррупцию и присвоение государственных средств с целью личного обогащения.
Диарра Траоре Гвинея В 1985 году, спустя полгода после государственного переворота, арестован своим коллегой по хунте лансаной конте, подвергнут публичным пыткам и казнен.
Ибрагим Баре Майнассара Нигер В 1999 году, спустя четыре года после прихода к власти, убит солдатами в аэропорту во время народных волнений, по официальной версии, в результате несчастного случая, по неофициальной — при попытке к бегству.
Карлос Кастильо Армас Гватемала В 1957 году, после трех лет у власти, застрелен дворцовым служащим вальдесом санчесом; расследования не проводилось.
Карлос Дельгадо Чальбо Венесуэла В 1950 году, после двух лет у власти, похищен и убит при невыясненных обстоятельствах.
Георгиос Пападопулос Греция В 1974 году, после шести лет у власти, лидер «черных полковников» приговорен к смертной казни, которая была заменена на пожизненное заключение; отказался от амнистии, которая предполагала признание вины в государственной измене и раскаяние; умер в тюрьме от рака в 1999-м.
Мануэль Норьега Панама В 1989 году, после шести лет у власти, арестован американским спецназом, приговорен в США к 40 годам за пособничество терроризму и торговлю наркотиками; срок сократили до 30 лет, из которых Норьега отбыл 17, а затем был экстрадирован во францию, где в 2010 году был приговорен к семи годам за отмывание денег и контрабанду наркотиков; после выхода на свободу будет экстрадирован на родину, где еще в 1996 году заочно приговорен к 20 годам за политические убийства.
Жан-Бедель Бокасса ЦАР В 1987 году, когда сам вернулся на родину после многолетнего изгнания, приговорен к смертной казни за государственную измену, убийства и растрату госимущества (обвинения в каннибализме с бокассы были сняты — он сумел убедить суд в том, что хранил в холодильнике расчлененные части тел своих жертв не в гастрономических, а в символических целях); впоследствии смертная казнь заменена — сначала на пожизненное заключение, а затем на 20-летний срок; освободился по амнистии в 1993 году.
Ситивени Рабука Фиджи В 2005 году арестован по подозрению в организации неудачного переворота после того, как в 2000 году проиграл выборы и был вынужден покинуть пост премьер-министра; выпущен под залог и подписку о невыезде, в результате чего пропустил турнир по гольфу в папуа — новой гвинее; оправдан судом, однако в ходе разбирательств «полковник стив рэмбо», как прозвали рабуку, извинился за два переворота, которые он действительно организовал, но гораздо раньше — в 1987 году.

Стоит ли полковнику, пришедшему к власти, остерегаться других полковников?

Истории известны как минимум два случая свержения полковников полковниками

Полковник Мустафа Ульд Мохаммед Салек

Стал президентом Мавритании в феврале 1978 года, свергнув избранного президента Моктара Ульд Дадду. Но уже в апреле 1979 года два других мавританских офицера — подполковник Ахмед Ульд Бусеиф (вскоре погибший в авиакатастрофе) и полковник Мухаммед Хуна Ульд Хайдалла сместили с поста президента самого Ульд Салека. Вся власть в стране перешла к сформированному ими военному комитету национального спасения, и 3 июня президентом стал глава комитета полковник Мухаммед Махмуд Ульд Ахмед Лули (в свою очередь свергнутый хайдаллой в январе 1980 года).

Полковник Эльфего Эрнан Монсон Агирре

Cтал президентом Гватемалы в результате военного переворота — в мае 1954 года отряды наемников под командованием полковника гватемальской армии Карлоса Кастильо Армаса вторглись в страну с территории Гондураса, 27 июня избранный президент Хакобо Арбенс Гусман был вынужден отречься от власти, 29 июня полковник Монсон объявил о создании военного правительства (в составе которого было 5 полковников), а сам занял пост президента. уже 8 июля он был смещен с него полковником Кастильо Армасом.

Полковники, продержавшиеся у власти больше десяти лет

41 год

Полковник* Муаммар Бен Мухаммед Абу Меньяр Абдель Салям Бен Хамид Аль-Каддафи, братский вождь и руководитель Ливийской революции (с 1969 года; на момент сдачи номера оставался в должности)

38 лет

Генерал** Гнассингбе Эйадема, президент Того (1967−2005)

24 года

Полковник Майя Ульд Сиди Ахмед Тайя, премьер-министр Мавритании (1981−2005)

16 лет

Полковник Гамаль Абдель Насер, президент Египта (1956−1970)

14 лет

Полковник Менгисту Хайле Мариам, президент Эфиопии (1977−1991)

13 лет

Полковник Жан-Бедель Бокасса, президент Центрально­африканской Республики (с 1966 года), Император Бокасса I (с 1976 по 1979 год)

Полковник Дени Сассу-Нгессо, президент Конго (1979−1992)

12 лет

Полковник Хуари Бумедьен, президент Алжира (1976−1978)

11 лет

Полковник Анвар Садат, президент Египта (1970−1981)

Полковник Жан-Батист Багаза, президент Бурунди (1976−1986)

Полковник Маунг Маунг Ха, премьер-министр Мьянмы (1977−1988)

Полковник Владимир Путин, и.о. президента России (2000), президент (2000−2008), премьер-министр (2008 — по н.в.)

* В 1989 году полковник Каддафи упразднил традиционную систему воинских званий в ливийской армии — таким образом, его собственное звание оказалось высшим.

** Звание генерала полковник Эйадема присвоил себе в 1967 году — сразу после того, как вступил в должность президента и приостановил действие конституции.

Может ли один и тот же полковник в одной и той же стране прийти к власти дважды? *

Да. Полковник Фульхенсио Батиста — избранный президент Кубы в 1940−44 годах — повторно баллотировался на выборах 1952 года, но, по данным опросов, не имел шансов на победу. 10 марта он совершил военный переворот, отменил выборы и оставался президентом вплоть до своего бегства в Доминиканскую Республику 31 декабря 1958 года. Согласно различным источникам, сумма, вывезенная им из страны, составляла от 300 до 700 млн американских долларов (в ценных бумагах).

* Пример президента Аргентины полковника Хуана Перона не рассматривается в данном путеводителе, так как на свой второй срок в 1973 году он баллотировался уже в звании генерала.

Единственная в своем роде династия полковников-неудачников

В мае 1936 года полковник боливийской армии Герман Буш Бекерра осуществил военный переворот, и президентом страны стал его друг полковник Хосе Давид Торо Руилова. Уже в июле 1937-го Торо подал в отставку, уступив место Бушу; тот, признавая, что «неспособен к политическим играм», 23 августа 1939 года выстрелил себе в висок. Племянник Германа Буша полковник Альберто Натуш Буш узурпировал власть в ноябре 1979 года, занимал пост президента 16 суток и сложил с себя полномочия под давлением общественности.

Цитаты

«Полковник был так непроходимо глуп, что офицеры, завидев его издали, сворачивали в сторону, чтобы не выслушивать от него такой истины, что улица состоит из мостовой и тротуара и что тротуар представляет собой приподнятую над мостовой панель вдоль фасада дома. фасад дома — это та часть, которая видна с мостовой или с тротуара. заднюю же часть дома с тротуара видеть нельзя, в чем мы легко можем убедиться, сойдя на мостовую».

Ярослав Гашек, «Похождения бравого солдата Швейка»

«Женщина — особь женского пола. Мужчина — особь мужского пола. В силу этого женщина, как говорит врач-гинеколог, имеет менструации, то есть регулярное заболевание в виде ежемесячных кровотечений. Мужскому организму это явление не свойственно».

Полковник Муаммар Аль-Каддафи, «Зеленая книга»

«Ты когда-нибудь думал о настоящих свободах? Свободе от мнений других… Свободе даже от собственного мнения?»

Полковник Уолтер Куртц, Герой фильма «Апокалипсис Сегодня»