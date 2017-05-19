В детстве я не ходил в спортивные секции, но в какой-то момент начал бегать по утрам. Это полезно для шахмат — без спорта тяжело сохранять концентрацию.

Шахматисту тяжело совсем отключить мозг. Он постоянно находится в напряжении.

Я ни в чем себя не ограничиваю. Невозможно заниматься шахматами с утра до вечера. Если делать это слишком долго, можно сойти с ума.

Главное не количество ходов, которые ты просчитываешь, главное — идея. С помощью хорошей идеи можно перевернуть игру даже в очень неприятной позиции.

Перед турниром лучше поспать подольше. Если партия в 5 вечера, я не вижу смысла просыпаться раньше 12 дня.

Лень — это порок всех шахматистов.

Я не телепат, но часто предугадываю мысли соперника. Достаточно подумать, какой ход сделал бы шахматист его уровня.

Сейчас я учусь на психолога-педагога. Мне интересно, почему люди делают в шахматах ошибки и можно ли их как-нибудь к ним подтолкнуть.

Я занимаюсь шахматами каждый день хотя бы по паре часов. Сейчас тренировки за шахматной доской почти не нужны. Весь процесс строится на компьютере.

Мой компьютер лучше не трогать. Но это и так все понимают.

Мне нравятся нестандартные позиции. Я не люблю, когда противнику слишком просто играть. Пускай лучше я окажусь в худшей ситуации, если и ему будет тяжело.

В шахматах нужно заниматься правильными вещами. Если изучать только дебюты, в сложных позициях ты будешь играть хуже. Впрочем, без знания дебютов это тоже возможно.

Я люблю дискутировать, но только когда правильного ответа не существует. Доказывать человеку, что он ошибается, — неимоверно скучно.

Логичные ходы не всегда лучшие.

После партии я примерно час сижу в одиночестве. В это время меня лучше не трогать.

Я люблю необычных людей. А если человек умеет рассуждать, он скорее всего окажется необычным.

Я агностик. В шахматах бывают моменты, когда ты играешь на пределе своих возможностей, и сама судьба помогает тебе выиграть.

Если не хотеть остаться в истории шахмат, тогда зачем все вообще начинать?

Не всегда ошибки, которые ты совершаешь, связаны с твоими навыками. Иногда это просто неудачная комбинация обстоятельств.

Когда заходишь слишком далеко, понимаешь, что единственный выход — это дойти до конца.