Шахматы — это единственный вид спорта, где можно тренироваться онлайн. Обычно спортсмены переезжают поближе к спортивным школам, а мне достаточно созвониться с тренером по Skype.

Я начал заниматься шахматами в пять лет и пачками решал задачники. Тогда я не думал о последствиях.

В шесть лет мне пришлось выбирать, чем заниматься дальше: шахматами или футболом. Тогда я плакал, но понимал, что шахматы не брошу.

Когда я приезжаю с соревнования, я начинаю считать дни до следующих. А что дома хорошего? Нужно каждый день в школу ходить, уроки делать. А тут две недели поучился — и хватит.

Каждый год возникает вопрос, не пора ли мне перейти на другие формы обучения. Я не просто готов, я об этом мечтаю. Правда, пока получается как-то совмещать.

Мои одноклассники всегда радуются, когда я приезжаю из командировки. Дети могут быть очень дружными, если их правильно настроить. Лучшее время во время турниров — это футбол в перерывах.

Как можно с братом не дружить? Другой вопрос, как можно с братом не драться?

Я не люблю фантазировать. Мысли о будущем, магическом и нереальном — пустая трата времени.

Телефон у меня появился только в первом классе, да и тот кнопочный. В игры я тогда не играл, только в шахматы на мамином смартфоне.

Шахматы — жесткий спорт, но в нем можно избежать жестокости. Это борьба умов. После партий никто друг другу морды бить не будет.

Думаю, из всех вымышленных героев лучше всего в шахматы играл бы Рон из «Гарри Поттера», потому что он действительно в них играл.

Во всех мультиках шахматисты прыщавые, в очках и с зализанными прическами. На самом деле многие так и выглядят, но я пока стараюсь следить за собой.

Иногда, когда сажусь за доску с какой-нибудь девочкой-шахматисткой, мимолетно влюбляюсь, а потом думаю «Да ну!».

Я мечтаю попасть в двадцатку лучших шахматистов. И не хочу думать о том, что будет, если не попаду.

Никогда не видел тараканов, мне о них только рассказывали. Не хотел бы с ними пересечься.