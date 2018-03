21 мая в США и 22 мая в России стартовал долгожданный третий сезон «Твин Пикс». Судя по первым реакциям зрителей, сериал остался таким же загадочным и странным.

1. «Посморела первые десять минут и уже ничего не понимаю»

It's been 10 mins and I don't understand already #twinpeaks — .nell (@itsnellson) May 22, 2017

2. «Эта шутка до сих пор работает». Пользователь ссылается на эпизод «Симпсонов» , в котором Гомер смотрит телевизор, где показывают танец Великана из «Твин Пикса» с белой лошадью. Увиденное он комментирует следующим образом: «Прекрасно! Никак не возьму в толк, что там происходит…»

3. «Да, за 25 лет сериал не стал менее странным»

Right, so Twin Peaks didn't get any less weird in 25 years. #TwinPeaks #TwinPeaksonStan — Judith Ridge (@msmisrule) May 22, 2017

4. В день премьеры «Твин Пикса» в Эр-Риаде открылся саммит, посвященный борьбе с терроризмом. Дональд Трамп, президент Египта и король Саудовской Аравии сфотографировались у глобуса, и снимок мгновенно стал мемом.

Внимание! Небольшой спойлер.

5."Это я в 9:00 и я спустя 30 минут после начала просмотра «Твин Пикс».

me at 9:00 vs me thirty minutes into #twinpeaks pic.twitter.com/VdPDeVEVg9 — mehera bonner (@meherbear) May 22, 2017

6. «Твин Пикс» вернулся еще более странным и страшным. Это большая победа и кульминация творчества Дэвида Линча".

#TwinPeaks came back scarier and stranger than ever. So yeah, it's a big win. It feels like the culmination of @DAVID_LYNCH 's entire oeuvre. — Drew Dietsch (@DrewDietsch) May 22, 2017

7. Нашлись те, кто не понял ничего. Совсем. «Я даже не смогла досмотреть серию. Почему так много людей любят этот сериал?»

#TwinPeaks is the weirdest s*#% I've ever seen. I couldn't even watch the whole episode. Why do so many people love this??? I don't get it! — Sarah (@Sarah_Jacobsen) May 22, 2017

8. Некоторые зрители подготовились к просмотру и приготовили вишневый пирог.