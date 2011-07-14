Режиссеры и преподаватели актерского мастерства на фоне своих учеников

В этом номере Esquire московские режиссеры и преподаватели актерского мастерства примеряют костюмы из новых коллекций на фоне своих учеников. Фотограф Виктор Горбачев. Иллюстратор Уэлси Оллсбрук