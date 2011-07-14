Евгений Каменькович
Рубашка, пиджак Louis Vuitton; брюки Diesel; гольфы Calzedonia Uomo; Ботинки Santoni
Студенты ГИТИСа Григорий Коносов, Илья Замчалов, Федор Малышев, Сергей Быстров, Игорь Мазепа
Владимир Хотиненко
Рубашка Van Laack; пиджак Ermenegildo Zegna; джинсы Kenzo; туфли Billionaire
Студенты ВГИКа Даниил Разуваев, Эльнур Чурлу-Аджиев, Александр Кухаренко, Петр Олевский, Иван Шахназаров, Игорь Короткий
Игорь Золотовицкий
Пиджак Brioni; Рубашка Canali; Цепь Ben-Amun
Студенты Школы-студии МХАТ Дмитрий Власкин, Андрей Бурковский, Елизавета Рыжих, Софья Лебедева, Александр Дмитриев
Владимир Грамматиков
Рубашка-поло Etro; свитер Gant; брюки Etro
Студенты ВГИКа Роман Селецкий, Кирилл Галаев, Леонид Городецкий, Георгия Громов, Татьяна Храмова
Алексей Бородин
Рубашка Ermenegildo Zegna; брюки Bikkembergs; ботинки Band of outsiders
Студенты ГИТИСа Денис Фомин, Игорь Скрипко, Виталий Круглик, Изнаур Орцуев, Иван Забелин