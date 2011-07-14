Евгений Каменькович

Рубашка, пиджак Louis Vuitton; брюки Diesel; гольфы Calzedonia Uomo; Ботинки Santoni

Студенты ГИТИСа Григорий Коносов, Илья Замчалов, Федор Малышев, Сергей Быстров, Игорь Мазепа

Жильцы старомосковских квартир фотографируются на фоне
Далее Жильцы старомосковских квартир фотографируются на фоне
Татуированные тела в одежде
Далее Татуированные тела в одежде

Владимир Хотиненко

Рубашка Van Laack; пиджак Ermenegildo Zegna; джинсы Kenzo; туфли Billionaire

Студенты ВГИКа Даниил Разуваев, Эльнур Чурлу-Аджиев, Александр Кухаренко, Петр Олевский, Иван Шахназаров, Игорь Короткий

Игорь Золотовицкий

Пиджак Brioni; Рубашка Canali; Цепь Ben-Amun

Студенты Школы-студии МХАТ Дмитрий Власкин, Андрей Бурковский, Елизавета Рыжих, Софья Лебедева, Александр Дмитриев

Владимир Грамматиков

Рубашка-поло Etro; свитер Gant; брюки Etro

Студенты ВГИКа Роман Селецкий, Кирилл Галаев, Леонид Городецкий, Георгия Громов, Татьяна Храмова

Алексей Бородин

Рубашка Ermenegildo Zegna; брюки Bikkembergs; ботинки Band of outsiders

Студенты ГИТИСа Денис Фомин, Игорь Скрипко, Виталий Круглик, Изнаур Орцуев, Иван Забелин