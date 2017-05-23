Московские модники WET RED сняли клип на свой новый сингл Real. Съемки проходили на Тайване, куда музыканты отправились, чтобы отыграть концерт на фестивале Love Love Rock. На протяжении нескольких дней после шоу вместе с фотографом Дашей Ястребовой команда путешествовала по округе мегаполиса Тайбэй. В кадр попали лунные ландшафты геопарка Yehliu, пляжи на побережье Восточно-Китайского моря, бриллиантовые рифы Лаомея, буддистские храмы и оживленные улицы самого Тайбэй.

Эва Вострокнутова, вокалистка WET RED: «Я подбирала места для съемки по Google Maps. Просто открыла карту Тайваня и выбрала все крутые места неподалеку от Тайбэя. Помню, организаторы фестиваля Love Love Rock удивлялись: «Откуда ты знаешь о рифах Лаомея?» Из Гугла! Нам повезло — рифы как раз были в цвету, хотя они настолько фантастичные, что мы бы их сняли и так».

Презентация клипа Real состоится 2-го июня в московском «Мумий Тролль Баре». Но посмотреть его можно уже сейчас.