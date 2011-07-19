Информант
Евдокия Михайловна Тимофеева (1896−1994)
В девичестве Теплоухова, родилась в Курганской области в деревне Усольцева, ранее называвшейся Сукиной в честь воеводы Василия Сукина, но переименованной, когда население, именуемое сучанами, забыло происхождение топонима. После «двух зим» в церковно-приходской школе отец Евдокии сказал: «На что девке грамота, письма писать ребятам?» В результате писать она умела лишь свою фамилию, а письма надиктовывала близким. Язык Тимофеевой вобрал в себя говоры деревни Усольцева, сел Сладчанки (откуда родом ее муж) и Мехонки (где она прожила большую часть жизнь), а также Нижнего Тагила, Копейска и Челябинска, где она временно находилась «на производстве». Таким образом, словарный запас Е.М. Тимофеевой формировался за счет древненовгородского, поморско-камско-вятского и староказачьего говора плюс влияние сибирских татар. Е.М. Тимофееву принято считать билингвой: она свободно владела крестьянским и городским вариантами русского.
Авторы
ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛИНОВИЧ ТИМОФЕЕВ
Преподаватель филологического факультета Челябинского университета. Составлял словарь «методом соучастия», то есть по материалам бесед с информантом. Первая версия (2 792 словарные единицы) была издана в 1971 году, спустя 20 лет после начала работы. В общей сложности Тимофеев потратил на работу над словарем своей матери около 50 лет жизни.
(1931−2004)
ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА ТИМОФЕЕВА
После смерти В.П. Тимофеева его дело продолжила дочь, Ольга Вячеславовна Тимофеева, пополнившая словарь лексикой ближайших родственников бабушки, которая оказывала заметное влияние на язык окружающих и сравнивала себя с прошлогодней картофелиной, которую выкапывают с новыми клубнями.
Словари
В диалектном словаре личности, который описывает лексику Евдокии Михайловны Тимофеевой, насчитывается 11 500 языковых единиц.
Дополняющий его словарь Фразеология диалектной личности содержит также 5 645 уникальных фразеологизмов Е.М. Тимофеевой.
Излюбленные темы
10 действий, для обозначения которых в языке Е.М. Тимофеевой было больше всего синонимов:
|Тематическая группа
|Количество значений
|Примеры
|Говорить, подавать голос
|125
|Мявкать, сборохвостить
|Бить
|95
|Бздануть, ошавалдашить
|Рабочие действия
|91
|Брякать, ухобачивать
|Болеть
|50
|Бухать, закособенить
|Куражиться
|49
|Вычечениваться
|Портить
|48
|Взбарамостить
|Идти, передвигаться
|48
|Вартыжить, швашить
|Изготовлять, делать
|38
|Забуздырить, наварахтать
|Приобретать
|35
|Подтибрить, фартануть
|Любить, дружить
|30
|Бахтерить, лямзиться
Лексика
Отмечается, что язык Евдокии Михайловны был уникален даже для родных мест. Так, ученые Н.Т. Бухарева и А.И. Федоров пытались проверить некоторые фразеологизмы в разговорах с другими информантами того же говора. Оказывалось, что «прямой вопрос о том, знает ли собеседник такой-то оборот, вызывал отрицательную психологическую реакцию». Среди специфических экспрессивных выражений Е. М. Тимофеевой — ласковое обращение «сладкий грибочек», несколько ругательств («блядь-Самара», «ведьма киевская», «урод — в жопе ноги») и возглас удивления «ёшь твою гать». При этом В.П. Тимофеев писал: «Сказать, что фразеология диалектной неграмотной личности совсем непроницаема для литературных цитат — нельзя. В речь Евдокии Михайловны вошла романсовая строка «Были бы мы рысаками», крыловская перифраза из басни «Свинья под дубом» — «Были бы желуди, найдутся и голуби» и пушкинская «Осталась у разбитого корыта».
Фразы
Большая часть фразеологизмов Е.М. Тимофеевой посвящена сложностям семейной жизни и быта:
|Фразеологизм
|Значение
|Деньги есть — дак Иван Петрович, денег нет — дак Ванька Шкет
|О почитании богатства
|Свекровка — блядь, дак и снохе не верит
|Судить людей по себе
|Не голова, а сельсовет
|Об умном человеке
|Все в порядке, пьяных нет
|Все хорошо
|Была сила, когда мать в пизде носила
|О былой силе
|Ебливая дорожка збывчивота
|Все со временем забывается
|Ничего девушку портит
|Малая причина испортила все дело
|Поехала пизда на новые места
|Ехать на новые места (неодобрительно)
|Из жопы живьем сороки вылетают
|О буйном человеке
|Съела гадина виноградину
|Плохому человеку досталось что-то хорошее
|Забраться, как худая баба в еблю
|Вляпаться в историю
|Не приняли как Шарыпова
|Не приняли как следует
|Надолго блин собаке
|Ненадолго
|Ребята не Севастьяновы
|Не чужие дети, свои
|Ни складу, ни ладу, поцелуй у кошки с заду
|О бессмыслице
Родственники
Исследуя лексику матери, составитель не смог обойти богатую и своеобразную речь отца. Муж Евдокии, Павлин Дмитриевич Тимофеев
Экспрессивный словарь диалектной личности (Москва, 2001) содержит около 1 400 экспрессивных лексических единиц, более 300 из которых — продукт индивидуального словотворчества жительницы деревни Судрома Вельского района Архангельской области Александры Ивановны Пономаревой, 1928 г. р., неграмотной, но практиковавшей ворожбу и знахарство. Наблюдения проводились Е.А. Нефедовой в течение двух сезонов в условиях совместного проживания с информантом и были прерваны ее кончиной. Примеры: «свадьба» (большое количество; «навезут целу свадьбу поросят»), «ухорез» (бандит).
Краеведы зауралья
Истоки интереса Вячеслава Павлиновича Тимофеева к языку семьи кроются в исследованиях других краеведов. В первую очередь автором замечено невероятное сходство большого числа обнаруженных им слов с лексикой опубликованного в 1907 году в
|Тимофеев
|Грандилевский
|Значение
|Рям на ремку
|Рям за рям
|Бедный, в лохмотьях
|Спица тебе в нос!
|Спичка в нос!
|Пожелание чихающему
|Храпом брать
|Брать нахрапом
|Решительно
Первым зауральским лексикографом считается Никита Петрович Ночвин
Также известно, что во время работы над Диалектным словарем личности многие непрофессиональные собиратели диалектов Урала с удовольствием делились с В.П. Тимофеевым собственными коллекциями. Так, коллега Вячеслава Павлиновича, Н.В. Пеньков прислал фразеологизмы, записанные от своих матери и крестной, проживавших в селе Воскресенское Курганской области, например: «ничего что дом сгорел — зато клопы подохли», «если был бы ты хорош, мне бы ты не встретился», «жалуется плешивый, что гребешки подорожали», «не умирай, коза, — крапива вырастет»