Тексты заимствованы из иностранных путеводителей.

Разговорник

Zda-ro-va mu-zhih-ki! Здорово, мужики Chto a-baz-na-cha-it slo-va pup? Что обозначает слово «пуп»? Kak pi-shiht-sa Pu-tin? Как пишется «Путин»? Va-shih pla-nih u-sta-nav-lye-ni-ya mi-ra-vo-va kan-trol-ya zhal-ka-ya il-yu-zi-ya Ваши планы установления мирового контроля — жалкая иллюзия Mozh-na zdes' pa-kar-mit' rib-yon-ka grud-yu? Можно здесь покормить ребенка грудью? Ga-zuyt-ye, pa-zhal-sta! Газуйте, пожалуйста! V af-to-bus-ye nyet tu-al-ye-ta! В автобусе нет туалета! Ya ish-yu chto-ni-bud' Pav-la Ka-shi-na Я ищу что-нибудь Павла Кашина Ya zhih-vu v Mask-vye, ya nye bu-du pla-tit' tak mno-ga! Я живу в Москве, я не буду платить так много Kho-chish', ya zdye-la-yu tib-ye ma-sash? Хочешь, я сделаю тебе массаж? My nas-mat-rye-lis' tserk-vyey Мы насмотрелись церквей Ga-va-rya o su-ma-shed-shikh, ska-zhiht-ye, is ka-koy psikh-bal-nit-sih a-ni vas vih-tash-chi-li? Говоря о сумасшедших, скажите, из какой психбольницы они вас вытащили? Oy, ka-ka-ya va-la-ki-ta! Ой, какая волокита Ab-yi-vit-ye, pa-zhal-sta, kag-da mih pad-ye-dim k Ma-ga-da-nu Объявите, пожалуйста, когда мы подъедем к Магадану Min-ya tash-nit! Меня тошнит! Raz-ve e-ta zhihzn'? Разве это жизнь? Gd’e my? Где мы?

Политика в России

В Москве так озабочены собственным статусом, что вполне справедливо будет назвать ее буржуазным городом. Возможно, именно благосостоянием москвичей объясняется их полная аполитичность. Пока по соседству бушуют Оранжевая революция и Революция роз, русские ведут спокойное существование и наблюдают за тем, как Путин вводит цензуру и ликвидирует их право выбирать правительство. Москвичи, как видно, больше озабочены новыми ресторанами, чем обсуждением новых правил жизни.

Молодой Владимир Путин провел свою юность, играя на улицах в Петербурге: его семья жила по адресу Басков, 12.

Во второй половине 1980-х, будучи еще молодым человеком, Путин занимался вербовкой потенциальных шпионов на Западе. Одержимый патриотизмом, он всегда защищал спецслужбы советских времен и говорил: «Я никогда не прочту книги, написанной невозвращенцем, человеком, предавшим Родину». В 1989 году (вскоре после падения Берлинской стены) Путин вернулся в Ленинград и вскоре уже работал заместителем мэра. За крутой нрав и преданность делу он заслужил кличку Штази.

Традиции в России

Многие люди придут в раздражение, если вы будете фотографировать пьяниц.

Мужчинам нужно учесть, что от них в России не просто ждут традиционного джентльменского поведения, но считают его чем-то само собой разумеющимся. Потому не стоит удивляться, если вы увидите женщину, которая стоит у закрытой двери в ожидании непонятно чего.

На улицах не принято улыбаться незнакомым людям. Если улыбнуться русскому, он может подумать: что, у меня одежда грязная?

Русские во многих ситуациях становятся очень близко друг к другу и говорят очень тихо, друг другу в ухо — будто шепчутся.

У русских — два лица: один он — на улице, и совсем другой — дома. До середины XX века Россию населяли в основном крестьяне. И это ощущается до сих пор: они невероятно лояльны и бесконечно великодушны к тем, кого знают, и крайне недоверчивы и враждебны к незнакомцам.

Как и большинство славян, русские не ассоциируют секс со стыдом.

Геи в России

В русском сленге гомосексуалистов называют goloboy (синий мальчик).

Водка в России

Главное, чтобы водка не была нелегальной (podelnaya, falshivaya, levaya). В лучшем случае столкновение с поддельной водкой закончится тем, что вы выпьете более слабый напиток, чем заказывали, в худшем — вам подадут разведенный метиловый спирт, употребление которого может привести к слепоте и даже смерти. Среди сотен местных марок лучшими считаются «Смирновъ», «Ливиз» и «Довгань». Литр приличной водки стоит в магазинах около 120−130 рублей. А история происхождения слова «пьяный» такова: на берегу Пьяной реки два войска одной армии спьяну открыли друг по другу огонь.

Цитата

«Мы зашли в офис «Интуриста» в Улан-Уде, вытащили путеводители Lonely Planet и заметили, что улыбка на лице менеджера стала увядать. «Вы не представляете, как у меня трещит башка от этой вашей книжонки, — сказала она. — Сюда приезжают туристы, они в плохом настроении, потому что их оскорбил проводник, к ним приставал алкаш в кафе, церковь, которую они хотели посмотреть, закрыта, а ресторана, где они хотели пообедать, больше нет. После этого, они открывают книгу и тычат в нее пальцем: «Но здесь же написано!» Пожалуйста, впишите где-нибудь жирным шрифтом: «Не забывайте, это — Россия». Russia, Ukraine & Belarus, Lonely Planet

Статистика о России

На одного человека в России приходится около 16,4 кв. м жилого пространства (в Америке — 60 кв. м).

Представитель среднего класса покупает примерно 5 книг в год.

Русские ходят в кино в среднем в пять раз чаще, чем европейцы.

Транспорт в России

Автомобили не тормозят перед пешеходами, а некоторые водители даже увеличивают скорость. Конечно, намерения убить у них нет — они просто хотят увидеть страх в ваших глазах.

Опасности в России

Если вы идете один по улице, постарайтесь выглядеть русским: для этого несите в руке пластиковый пакет.

Возможно, в Москве вам понадобится москитная сетка — та модель, что крепится к потолку и целиком закрывает кровать.

Если говорить о карманниках, будьте особенно бдительны в районе метро «Партизанская» — наши читатели информировали нас о произошедших там инцидентах.

Известны случаи, когда икру белой рыбы красили ваксой, чтобы она была похожа на черную, а потом упаковывали в фирменные банки.

В поездах спите со спрятанными на теле деньгами и паспортом. Свяжите замки веревкой, поясом или галстуком.

Если пить на 30—40-градусном морозе горячий чай или кофе, зубы со временем начинают трескаться и чернеть, что хорошо видно на примере многих жителей якутских городов.

Женщинам-путешественницам стоит знать, что большинство русских мужчин агрессивны, не знакомы с правилами приличия и склонны рассматривать женщин в качестве сексуальных объектов.

Если услышите мат на улице — уходите оттуда как можно дальше.

Входя в метро, держите руку перед лицом — чтобы вам не выбили зуб.

Еда в России

Борщ — популярное блюдо на Кавказе.

Местная вода из-под крана — одна из самых страшных проблем для иностранцев. Некоторые используют воду из бутылок, даже когда купают детей.

Зелень в русской кухне почти не представлена. Но уж если ее берут в оборот, то на всех блюдах, как правило, оказывается зеленое одеяло из нарезанного укропа. Так что лучше сказать повару заранее: vsyo bez ukropa.

Многих иностранцев удивляет, что на самом деле самый популярный алкогольный напиток здесь — пиво.

Белый хлеб называют «белым кирпичом», черный — «черным кирпичом».

Ресторан «Кавказская пленница» в Москве назван в честь фильма, а также романа Лермонтова.

Музыка в России

Музыканты из Екатеринбурга Борис Гребенщиков и его группа «Аквариум» где бы ни играли — везде производили фурор.

Богом русского рока был уроженец Казахстана Виктор Цой. Сценические движения в стиле кунг-фу сделали Цоя королем крутизны.

Мода в России

Новый русский в смысле стиля все еще позади своей подруги. Новый русский душой с AC/DC, он «снова в черном» (Back in Black — название альбома AC/DC. — Esquire): черный костюм, черные ботинки, черный галстук Hermes, черные очки. Чтобы отличить нового русского от охранника — а их любимый цвет тоже черный — смотрите на его руки: есть ли там у него часы Cartier.

В России существует феномен ношения солнцезащитных очков на затылке (дужки крепятся на ушах).

Многие русские носят длинное нижнее белье — даже под деловыми костюмами.

Из всей одежды самое серьезное отношение у русских — к ботинкам. Если вы хотите, чтобы люди думали о вас как о человеке культурном и стильном, — начищайте ботинки до блеска.

Столица России

В Москве практически невозможно разбить палатку.

Частные автомобили, во множестве кружащие по городу, известны под именем «цыганские такси».

С площади, носящей его имя, Александр Пушкин обозревает свои владения. В поле зрения — кинотеатр «Пушкинский», кафе «Пушкин» и метро «Пушкинская»: несомненно, в идеологии новых русских Пушкин занял место Ленина.

«Мужской туалет обозначается буквой «М». Женщинам следует искать дверь с буквой «Щ».

У типичной Moskvichka такое высокомерное выражение на лице, что кажется, ей совершенно отвратительна окружающая ее среда (она ей и вправду отвратительна). Несмотря на тот факт, что она прожила здесь всю жизнь, всем своим видом она показывает: на самом деле я принадлежу Парижу.

Частное пространство в московских квартирах поглощено общественным: гостиная каждый вечер превращается в столовую, а с наступлением ночи — в спальню. Именно поэтому в парках на скамейках — столько целующихся молодых парочек.

Москвичи испытывают искреннюю и вполне заслуженную благодарность по отношению к своему мэру, который за последние несколько десятилетий отреставрировал и обновил городской центр.

Клубы в России

Как пройти фейс-контроль. Принарядитесь: женщины должны выглядеть как куклы Барби, мужчины — одеться в черное. Подъезжайте к клубу на автомобиле: чем он больше — тем лучше.

Гостиницы в России

На каждом этаже каждой гостиницы есть «дежурная», которая будет рада помочь в проблемах, связанных с горячей водой, стиркой и подсматриванием.

Список использованной литературы

Living & Working in Moscow. Kostromina-Wayne M., Wayne P. 2002.

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The Rough Guide to St Petersberg. 2004.

Russia & Belarus. Lonely Planet. 2006.

Russia, Belarus & Ukraine. Insight Guides. 2005.

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St Petersburg. Lonely Planet. 2005.