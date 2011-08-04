1) Отвечая на вопросы своих детей, не забывайте: все, что вы скажете, может быть использовано против вас.

2) Перед сном читайте ребенку не сказки, а нотации. Так он гораздо быстрее заснет.

3) Если вы твердо убеждены, что ребенку рано знать то, о чем он вас спрашивает, отвечайте так, чтобы он ничего не понял.

4) Никогда не задумывайтесь. Лучше просто дайте ребенку подзатыльник за такой вопрос.

5) Если ребенок спрашивает о том, чего вы не знаете, не признавайтесь в своем неведении. Рассказывайте про то, что хорошо знаете, постепенно переходя к тому, что знаете похуже. В конце концов ребенку надоест, и он отстанет.

6) Если вы убеждены, что ребенок сам знает ответ на свой вопрос, так ему и скажите. Предложите ему самому ответить на его же вопрос и похвалите за правильный ответ.

7) Если после вашего ответа на его вопрос ребенок стал заикаться, скажите ему, что вы пошутили.

8) Если во время прогулки по лесу ребенок не задал вам ни одного вопроса, значит, он уже давно от вас отстал.

9) Пошлите ребенка к матери — пусть она отвечает на его вопросы.

10) Если вам каким-то образом удалось уберечь своего сына от эдипова комплекса — не расслабляйтесь. Есть еще комплекс Павлика Морозова.

11) Готовя ребенка к жизненным трудностям, смотрите, не оторвите ему уши.

12) Если ваш ребенок находится вне зоны действия мобильной связи, это еще не значит, что с ним уже все кончено. Попробуйте просто крикнуть ему из окна, чтобы шел домой.

13) Если не можете оторвать ребенка от компьютера, пошлите ему сообщение по электронной почте.

14) Если ваш ребенок просит второе пирожное, купите ему целый торт. И пусть это будет для него хорошим уроком.

15) Если учительница обвиняет вашего ребенка в каких-нибудь проступках, не спешите принимать ее сторону. Помните: учительница для школьника то же самое, что для вас жена. Ребенок часами вынужден молча выслушивать все, что она говорит, отвечать на ее самые каверзные вопросы и каждый раз подробно объяснять, почему он пришел не вовремя. То есть вовремя не пришел. К ней на урок.

16) Ребенок не должен все время получать одинаковые наказания за одни и те же повторяющиеся проступки. Когда он в пятый раз покажет язык вашим гостям, поставьте его для разнообразия не в угол, а посередине комнаты.

17) Если вы спрятали от детей спички и сами не можете найти, потому что забыли, куда их сунули, спросите у детей — они с радостью покажут.

18) Если вашего ребенка горько обидели, не бросайтесь его сразу утешать. Когда он уже забудет обиду, напомните ему о ней и, когда он снова расплачется, прижмите к груди и утешьте.

19) Не требуйте от ребенка невозможного. Сначала сами попробуйте доесть эту кашу.

20) Никогда не орите на своего ребенка в присутствии гостей. Дождитесь, пока они уйдут. А если задерживаются, прошепчите ему на ушко все, что вы о нем думаете.

21) Отправляя ребенка в летний лагерь, будьте готовы к тому, что он вернется раньше времени, получив досрочное освобождение за свое безупречное поведение.

22) У каждого ребенка дома должен быть свой уголок, в котором он будет стоять, если что.

23) Выключатели электричества в квартире надо располагать достаточно низко, чтобы вашему малышу было удобно, пока вы находитесь в туалете или ванной, все время включать и выключать вам свет.

24) Помните: отсрочка разговора о сексуальных отношениях со взрослой дочерью не убережет ее от беременности.

25) Объясните своему ребенку, что он должен научиться вести себя скромно и прилично, чтобы никто не догадался о его истинных намерениях.

26) Объясните ребенку, что человек, нарушающий правила уличного движения, перед выходом на улицу должен крепко обнять родителей и сердечно попрощаться с домашними животными, потому что скорее всего видит их в последний раз.

27) Балуйте своего ребенка как можно чаще, и он вырастет чутким, мягким и снисходительным к самому себе человеком.

28) Если ваш ребенок родился девочкой — утешьте ее. Скажите ей, что это еще не самое страшное. Могло быть и хуже — она могла оказаться мальчиком.

29) Уважайте детский труд. Ведь ребенку иногда требуется несколько часов упорных усилий, чтобы создать тот беспорядок, который вы застаете, возвращаясь вечером домой.

30) Помните, что в отношении ребенка-подростка к родителям от любви до ненависти не просто один шаг, а буквально одна маленькая щелочка. Не стоит вкладывать в нее пальцы.

31) Имейте в виду: если ваш ребенок-подросток нагл, самоуверен, все время в себе сомневается, безжалостен и добродушен, жаден и бескорыстен, доверчив и хитер, бестолков и гениален — значит, у вас совершенно нормальный ребенок.

32) Если ребенок требует, чтобы вы любили его таким, каков он есть, — пусть сначала умоется.

33) Если ребенок намеренно пытается вывести вас из себя — не выходите. Запритесь изнутри, забаррикадируйтесь и вызывайте подкрепление — зовите на помощь жену.

34) Не пытайтесь силой добиться уважения ребенка. Насильно уважаем не будешь. Пусть он вас просто боится. Этого уже достаточно, чтобы когда-нибудь в будущем он сказал вам «спасибо» за свое счастливое детство.

35) Никогда не говорите своей дочери, что вам противно на нее смотреть. Скажите, что вообще-то она красавица, но мел, варенье и кетчуп на носу немножко портят ее красоту.

36) Помните, что ребенок безгрешен, потому что он еще не ел никаких райских яблок и не умеет отличать добро от зла.

37) Если вы присутствуете при рождении собственного ребенка, то первым делом зачитайте ребенку его права, а затем, когда его позволят взять на руки, поговорите с ним о сексе. Если вам повезет, вы успеете объяснить ему, что к чему, до того, как он начнет осваивать эту область человеческих отношений самостоятельно или под руководством более опытных сверстников. И даже если ребенок ничего не поймет — не страшно. Зато примерно половина ваших отцовских обязанностей будет уже выполнена.