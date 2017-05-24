«Скорость, с которой уничтожается природа, шокирует. В какой-то момент мне стало недостаточно просто фотографировать исчезающие виды, я захотел пойти дальше», — говорит фотограф. Так у него появилась идея устанавливать билборды со своими снимками в местах, где эти животные обитали совсем недавно. «Я делал снимки зверей в их естественной среде обитания. В разных местах — иногда поблизости от того места, где я установил впоследствии билборд, иногда довольно далеко. Главное, что я хотел показать: там, где 20 или 30 лет назад жили эти животные, сегодня стоят города».

Ник Брандт выбрал для Esquire пять любимых фотографий из тех, что представлены в Мультимедиа Арт Музее и рассказал, что связывает его с каждой из них.

Фабрика и носорог

«Это самая первая работа в серии. Снимок был сделан в Магади, Кения. Изначально я делал постановочные фотографии, но вскоре понял, что гораздо интереснее дать людям просто заниматься своим делом. Только так можно получить неожиданный результат. Этот рабочий с завода случайно здесь остановился, невозможно понять — оплакивает ли он исчезнувших носорогов или задумался о чем-то своем. Мне нравится эта двусмысленность».

Каменоломня и жираф

«Многие оригинальные фотографии с животными я не публиковал. По разным причинам: например, эта, с жирафом, казалась мне недостаточно хорошей. Тут нет эмоций, он просто оборачивается. Но когда я поместил ее в этот новый контекст, она (я надеюсь) стала гораздо более впечатляющей. Теперь жираф смотрит на природу, где он раньше обитал, которая теперь уничтожена. Тут также заметно, что линии горизонтов двух фотографий совпадают, я старался достигнуть этого во всех работах».

Мусорная свалка и носороги

«Это уникальная свалка в Накуру, Кения. Сотни людей живут здесь целыми днями копаются в отбросах в поисках чего-то ценного. Это прямо река мусора! Носорогов я фотографировал буквально в десяти километрах от этой свалки. Тут мне действительно повезло, потому что я нашел линию горизонта, совпадающую с холмом на оригинальной фотографии. Никакого фотошопа!»

Переулок и шимпанзе

Эта работа — еще один пример фотографии, которая, как я думал, недостаточно хороша. Но в комбинации с потоком нечистот взгляд шимпанзе приобрел новое значение — теперь это выглядит как печаль, меланхолия. Билборды начали терять свой первоначальный вид и мне понравилось, что таким образом они интегрируются в окружающую действительность.

Слоны под мостом («Расслабься, жизнь идет своим чередом»)

Это последняя фотография в серии, я сделал ее в Найроби. Под этим мостом собирается бездомная молодежь, чтобы нюхать клей. Как и в других работах, животные здесь — призраки в пейзаже. Люди вокруг билборда не обращают на его внимания на животных и продолжают заниматься своим делом. При этом я хотел сделать один снимок, где кто-то действительно заметит билборд и животных, которые раньше тут жили. Мне казалось правильным, что именно ребенок обратит на него свое внимание. Я считаю, что когда мы рождаемся, у нас есть связь с природой, а с возрастом многие из нас ее теряют. Для меня важно донести мысль, что люди являются такими же жертвами экологической катастрофы, как и животные. Позади можно увидеть билборд с надписью «Расслабься, жизнь идет своим чередом» — это такая мрачная ирония в данной ситуации.