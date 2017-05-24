HBO наконец опубликовал первый официальный трейлер к седьмому сезону своего главного шоу. Из 90-секундного ролика становится ясно, что Вестерос снова на пороге большой войны: Дейнерис высаживается в Драконьем камне («Я рождена, чтобы править королевствами»), Серсея Ланнистер разрабатывает очередную военную стратегию, а дракон Дрогон участвует в сражениях с дотракийцами.

Ранее в интервью Entertainment Weekly шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс намекнули, что события в новом сезоне будут разворачиваться стремительно. «Мы слишком долго говорили о войнах, которые ожидают Вестерос. Так вот, война уже здесь», — заявил Бениофф.

Седьмой сезон «Игры престолов» станет предпоследним, а эпизодов в нем будет не десять, а семь. Премьера состоится 16 июля. Что известно о сериале на данный момент и какие безумные теории придумали фанаты, читайте здесь.