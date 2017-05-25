14 лет назад, когда вышла первая часть, «Пираты Карибского моря» были темной лошадкой, франшизой, в которую никто не верил. По всем голливудским законам, фильм о пиратах не должен был стать популярным (к началу 2000-х они окончательно потеряли актуальность); и уж тем более фильм о пиратах, основанный на аттракционе из «Диснейленда» (исторически экранизации проваливались в прокате — вряд ли вы помните «Деревенских медведей» или «Особняк с привидениями»). Тем не менее, благодаря упрямству режиссера Гора Вербински и продюсера Джерри Брукхаймера и обаянию Джонни Деппа, фильм стал хитом: теперь это курица, несущая золотые яйца, — в сумме все части «Пиратов» заработали более $1 млрд.

И если поначалу серия была риском, то теперь — испытанный коммерческий проект. Пятый (и не факт, что последний) фильм франшизы «Мертвецы не рассказывают сказки» — уже не безрассудная авантюра, а взвешенное бизнес-решение.

Сюжет никогда не был главной составляющей «Пиратов Карибского моря». Истории всегда построены на каких-нибудь морских проклятиях, потерянных сокровищах и мстительных призраках — и этого вполне хватало. Новая часть в этом плане ничем не отличается от предыдущих. Джонни Депп снова играет капитана Джека Воробья, обаятельного пройдоху, кривляку и авантюриста, который в этот раз совсем опустился на дно: потерял команду и корабль и меняет ценный волшебный компас на бутылку рома.

На него точит зуб Салазар, капитан испанского корабля с призраками, застрявшего в легендарном Треугольнике дьявола. Его играет сильно обработанный на компьютере Хавьер Бардем. Салазар обижен на Воробья за давнюю историю, которую нам показывают во флешбеках (с омоложенным опять же при помощи компьютера Деппом), и желает ему смерти.

Воробей, разумеется, ввязывается приключения не один: к нему почти случайным образом (все трое попадают в одну тюрьму) присоединяются два молодых персонажа: сын Уилла Тернера (то есть героя Орланда Блум из предыдущих частей) по имени Генри и девушка-сирота Карина Смит. Смит — образованная и независимая, и в патриархальном мире «Пиратов» ей приходится нелегко. Втроем с Воробьем они скрываются от Салазара и ищут волшебный артефакт под названием Трезубец Посейдона, который должен спасти Уилла Тернера от проклятия, а Воробья избавит от преследующих его призраков.

Фильм доверили снять норвежцам Хоакиму Роннингу и Эспену Сандбергу, чья приключенческая картина «Кон-Тики» в 2012 году почти получила «Оскар», и они справляются с задачей аккуратно и точно — и, к сожалению, без былой, присущей когда-то «Пиратам», бурной фантазии. Несмотря на блестящего и правда страшного Салазара, пятая серия кажется гораздо более приземленной, чем предыдущие. Фильмам о Джеке Воробье всегда лучше всего удавались гротеск и сюрреализм, мало на что похожий визуальный стиль, балансирующий на грани комедии и хоррора; никто не изображал людей с щупальцами на лице, гигантских кальмаров и морских ведьм так, как это делали «Пираты» — и буффонада Джонни Деппа посреди этого карикатурного пиратского мира смотрелась особенно выгодно. Но к «Мертвецам» серия успела устареть: магия растерялась, авторам не хватает воображения, а Депп играет своего персонажа скорее по привычке, повторяя давно отработанные движения и ужимки. Даже шутки, фирменные каламбуры и намеки, так хорошо работавшие в первых частях «Пиратов», кажутся натужными и избитыми.

«Мертвецы не рассказывают сказки» излишне запутаны и перегружены деталями: в поисках сначала друг друга, а потом заветного трезубца, герои проходят серию лишних и каких-то совсем бессмысленных пертурбаций, придуманных как будто исключительно для того, чтобы занять время. Они несколько раз плавают на корабле туда-сюда, несколько раз попадают в тюрьму и сбегают из нее и несколько раз сталкиваются (в разном составе) с Салазаром. Да, за этим все еще весело наблюдать, просто потому что Роннинг и Сандберг умеют снимать развлекательное кино, но фильму не хватает сосредоточенности.

При этом нельзя сказать, что в «Мертвецах» нет ничего хорошего. Большой бюджет дает о себе знать и спецэффекты все еще на высоте: кроме беспокойного Бардема особенно впечатляют, например, зомби-акулы и зомби-птицы — да, такие тут тоже есть. Как минимум две экшен-сцены работают на ура: в начале фильма Джек и его старая команда пытаются ограбить банк и случайно крадут его целиком; а в середине есть блестящий побег с казни, который превращается в настоящий цирк с отличным гэгом с гильотиной.

Пять фильмов спустя, «Пираты» все еще похожи на аттракцион из «Диснейленда», когда-то легший в основу серии: немного утомительное, но захватывающее и веселое путешествие, которого все-таки не хватает на пять раз. Пожалуй, лучше всего было бы закончить франшизу на «Мертвецах», но продюсеры уже заявили о готовности снять шестую часть.