Рэпер Хаски выпустил клип на песню «Ай» с нового альбома «Любимые песни (воображаемых) людей». Видео снял фотограф Игорь Клепнев, чья фотоистория «Железный» вышла в майском номере Esquire.

Клип выполнен в привычной стилистике: крупные планы, черно-белые кадры, но в этот раз рэпер обошелся без спортивного костюма.

Альбом «Любимые песни (воображаемых) людей» вышел 18 апреля. Весной у Хаски был запланирован тур по России, который пришлось перенести на осень из-за нападения на музыканта. Это случилось во время съемок клипа на одну из новых песен в заброшенном здании больницы в Балашихе.