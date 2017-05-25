31 мая в Центральном доме архитектора пройдет концерт в рамках фестиваля SOUND UP , на котором выступят певица из Германии Delhia de France и московское трио Fogh Depot.

Специально для Esquire москвичи выбрали пять своих любимых треков и прокомментировали каждый из них.

1. Tied & tickled trio — live/ pt.1

«Этот проект заряжает невероятной энергией. Причём она не выплёскивается сразу, а выдается сдержанно и уверенно. Просто удивительно, как удалось собрать в одном составе столько единомышленников!»

2. Sergei Rachmaninov — Moment musicaux No.3, Andante cantabile in B minor

«Это драма, переведённая в ноты. Очень эмоционально насыщенный и безумно красивый трек. Вообще, Рахманинов для нас — источник для идей. Именно из его «Сюиты №1» родился наш трек «Светлый праздник».

3. Vangelis — Chariots of Fire theme song

«Этот трек в полной версии, к сожалению, недоступен на Youtube. Но и по тому, что есть, можно понять, что он — как совершенный античный сосуд, дошедший до нашего времени в полной сохранности. Вроде бы весь этот звук настолько классический, что сидит уже в нашем подсознании. Но его совершенство удивляет каждый раз».

4. Dawn of Midi — Atlas

«Dawn of Midi — прекрасный образец грамотного и умелого эксперимента с джазовой музыкой. В записи творчество этих подписантов лейбла Erased Tapes вполне можно принять за техно или хаус. Вживую — это невероятное шоу, которое по эмоциональному напряжению не то что не уступает, а даже превосходит любую импровизацию».

5. Yussef Kamaal — Strings of Light

«Это надо просто слушать. Невероятная работа барабанщика. Жаль, что в оригинальном составе живьем проект уже не услышишь: совсем недавно они распались на две разные группы».