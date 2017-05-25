Возможно, Трамп научился этому рукопожатию в какой-нибудь бизнес-школе в 80-х или по учебнику «Как заводить новые знакомства». Как бы то ни было, американский президент очень странно жмет руки — и этому посвящено немало роликов на Youtube. Иногда кажется, что он намерен сломать оппоненту кисть — и заодно сломить его дух. В очередной раз журналисты смогли наблюдать этот странный ритуал сегодня утром, когда политик встречался с новым президентом Франции, Эммануэлем Макроном. Посмотрите ролик, это рукопожатие едва не дотягивает до соревнования по армрестлингу.

Вот, что по этому поводу написал репортер Филлип Кроузер, лично присутствовавший на встрече: «Они пожимали руки достаточно долго. Оба президента схватили кисти друг друга с заметной силой, костяшки их пальцев побелели, челюсти сжались, а лица ожесточились».

Возможно, опытный эксперт с глубоким пониманием геополитики сказал бы, что это была попытка запугать человека, который только что одолел потенциального союзника Трампа, Марин Ли Пен. Но он был бы не прав. Речь идет исключительно о стремлении Трампа доминировать.

Откуда мы знаем? Серьезно, просто посмотрите на его рукопожатие: