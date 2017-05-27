В субботу на 90-м году жизни скончался Збигнев Бжезинский — американский политолог и государственный деятель польского происхождения, советник Джимми Картера по национальной безопасности, по сути определявший внешнюю политику США в 1970—1980-ые годы.
Бжезинский считал СССР одним из главных противников Америки и во время работы в Белом доме отстаивал жесткую антисоветскую позицию. В частности, он лоббировал выделение многомиллионной военной помощи исламистам в Афганистане и поддерживал режим Пола Пота в Камбодже, чтобы не допустить захвата страны Вьетнамом, союзником Советского союза. В 1979 году он смог добиться переноса подписания соглашения о сокращении стратегических вооружений (ОСВ-2).
Вот что о нем пишет
После распада СССР Бжезинский выступал за осторожное сближение США с Россией и Китаем для «сохранения мировой стабильности», но в целом его политические взгляды не изменились. Вот что он писал в своей знаменитой книге «Великая шахматная доска» (вышла в 1997 году): «Новый мировой порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России. Мы уничтожили Советский союз, уничтожим и Россию. Шансов у вас нет никаких».
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Утверждать, что Бжезинский был абсолютным сторонником внешней политики США, нельзя. Например, он жестко критиковал военное вторжение США в Ирак в 2003 году (со временем он пришел к мнению, что США стоит придерживаться политических и дипломатически методов, нежели военных). В 2014 году в разгар украинского кризиса он говорил о том, что Западу не стоит втягивать Киев в военные альянсы, так как в противном случае это может привести к опасной напряженности в отношениях с Россией.
В своем последнем сообщении в Twitter Бжезинский поделился соображениями по поводу мирового устройства: «Высокое лидерство США есть необходимое условие стабильности мирового порядка. Тем не менее, первого нам не хватает, а второе становится только хуже».
Sophisticated US leadership is the sine qua non of a stable world order. However, we lack the former while the latter is getting worse.— Zbigniew Brzezinski (@zbig)
May 4, 2017
После избрания президентом США Дональда Трампа Бжезинский стал сомневаться в том, что США способны проводить внешнюю политику:
Does America have a foreign policy right now?— Zbigniew Brzezinski (@zbig)
February 9, 2017
Политик никогда не был сторонником мироустройства с тремя центрами силы — США, Китаем и Россией. Но с течением времени, судя по всему, он скорректировао свое мнение. Вот что он писал 3 января 2017 года: «Идеальный геополитический ответ глобальному кризису власти — это тройственный союз США, Китая и России».
The ideal geopolitical response to the global power crisis is a trilateral connection between US, China & Russia.
https://t.co/Yp4xZNOS7V
— Zbigniew Brzezinski (@zbig)
January 3, 2017