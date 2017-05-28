31 мая в Центральном доме архитектора пройдет концерт в рамках фестиваля SOUND UP , на котором выступят певица из Германии Delhia de France и московское трио Fogh Depot.

Специально для Esquire Delhia de France выбрала пять своих любимых треков и прокомментировала каждый из них.

1. SEVDALIZA — MARILYN MONROE

«Мне нравится как звучит эта песня, ее соблазнительность. Нравится голос Sevdalizas и все, что она делает. Она только что выпустила дебютный альбом, а ее живые выступления великолепны. 2017-й определенно станет ее годом».

2. ABRA — FRUIT

«Эта песня мне напоминает раннюю Grimes — такое же грубое, сырое звучание. Мне нравится, как написана песня, легкость вокала Abra и то, что она все делает сама. #producergirls»

3. RY X — HOWLING

«Я стала фанатом The Acid сразу, как они появились. Они звучали по‑новому, минималистично и органично. А за бархатный голос RY X и умереть не жалко. Впервые я услышала их на живом выступлении в здании церкви, и Howling просто поразила меня.

Лос-Анджелесская перфоманс-группа WIFE долгое время работала с их клипами (в том числе и на эту песню). Присмотритесь к ним повнимательнее, Нина МакНили — великолепный хореограф».

4. ROBOT KOCH — CARE

«Одна из моих любимых песен, написанная одним из любимых музыкантов. Каждый раз пробирает до мурашек. Мне кажется, вы поймете о чем я, даже если не поймете слов. Этот трек просто забирается глубоко внутрь тебя. Красивейший клип снял Майкл ЛеГуф, и это настоящая поэзия».

MIKA VAINIO — HEIJASTUVA

«Я узнала о Vainio только после его трагической кончины: многие из моих друзей говорили о нем. Его музыкальная вселенная уникальная, органична и находится вне времени. Hejastuva звучит так, будто была записана только недавно, меж тем эта вещь — из 90-х. Его часто называют отцом минимализма, и в этом есть смысл. Каждый звук имеет собственное пространство и форму, которая видоизменяется по ходу трека. Вам определенно стоит слушать его в наушниках».