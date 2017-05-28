Объявлены победители 70-го Каннского кинофестиваля. Главный приз, «Золотую пальмовую ветвь», забрал швед Рубен Эстлунд за фильм «Квадрат» Гран-при ушел к французскому режиссеру Робину Кампийо за ЛГБТ-драму «120 ударов в минуту». Лучшим режиссером назвали Софию Копполу за картину «Роковое искушение». Лучший актер — Хоакин Феникс, лучшая актриса — Диана Крюгер.

Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз симпатий жюри за свою картину «Нелюбовь». «Как-то это быстро все получилось. Хотел бы поблагодарить всех, кто создавал этот фильм. Спасибо всем за ваш талант», — цитирует речь режиссера на награждении «Интерфакс».