В понедельник во второй половине дня на Москву обрушился ураган. Сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду вырывает с корнем деревья, сносит крыши с домов, разносит по городу мусор и срывает дорожные знаки.

По данным источника ТАСС, жертвами стихии стали семь человек, десятки пострадали. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибших: «В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших», — написал градоначальник в Twitter.

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Запечатлел жертву урагана на Рязанке #ураган

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Ситуация на дорогах.

На этом видео видно, как на девушку чуть не упало дерево.

#ураган #скоролето #погода

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Фото: v_nekrasov_

Вид на Москву с башни «Федерация».