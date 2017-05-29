В понедельник во второй половине дня на Москву обрушился ураган. Сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду вырывает с корнем деревья, сносит крыши с домов, разносит по городу мусор и срывает дорожные знаки.
По данным источника ТАСС, жертвами стихии стали семь человек, десятки пострадали. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибших: «В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших», —
Ситуация на дорогах.
На этом видео видно, как на девушку чуть не упало дерево.
Фото: v_nekrasov_
Вид на Москву с башни «Федерация».