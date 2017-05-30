В Москве открылась выставка «Гений места: от экзерциргауза к выставочному залу. 200 лет в истории», посвященная 200-летию Манежа. В подробную экспозицию вошли архитектурные планы и макеты, архивные документы и фотографии, портреты и мундиры исторических личностей, непосредственно связанных с историей Манежа, произведения искусства и эскпонаты, уже выставлявшиеся на этой площадке.

В подготовке выставки приняли участие 20 архивов, музеев и библиотек, включая Военно-Исторический архив, Москомархитектуру, Мультимедиа Арт Музей, Музей Москвы, Российскую государственную библиотеку и другие.

«В юбилейный год, когда Манежу исполняется 200 лет, мы решили показать его насыщенную, драматичную историю. Этот проект — максимально полный рассказ о бытовании уникального сооружения, построенного в честь победы русских войск над Наполеоном. Выставке предшествовала огромная научная работа по выявлению не только уникальных предметов, чертежей и артефактов, но и по поиску очень точных описаний событий, происходивших с самим зданием или с его окружением», — рассказал Esquire руководитель отдела развития и спецпроектов объединения «Манеж» Петр Толпин.

Выставка проходит в Центральном выставочном зале Манежа, и продлится до 26 ноября этого года.