Нет на свете людей суевернее футболистов. Известен случай с вратарем сборной Уэльса Диком Роузом, который 23 матча играл в рубашке, которую не стирал со своего международного дебюта в 1899 г. Сегодня такая антисанитария не пройдет —после каждого матча администратор команды собирает игровую форму в стирку. Но то, что из двух форм тренер перед игрой всегда выберет ту, в которой команда одержала последнюю победу — это факт.

Давайте разберем интересный вопрос — соотношение внешнего вида московского «Спартака» и его статистики на фоне богатой истории клуба.

Из чего вообще состоит футбольная форма?

Пункт №4 Футбольных правил гласит, что обязательной экипировкой игрока являются: рубашка или футболка, трусы (если используются подтрусники, то они должны быть того же цвета, что и трусы), гетры, щитки и обувь. Форма вратаря должна отличаться по цвету от формы полевых игроков и арбитров. Всей команды касаются только пункты про одежду. Выбор щитков и бутс — личное дело игрока. Было время, когда технические спонсоры требовали, чтобы вся экипировка была их марки, но дело пустили на самотек, и у футболистов появился дополнительный заработок от контракта на обувь.

Футбольная форма была хлопчатобумажной до 1949 года. Дальше для спортивной экипировки стали использовать синтетические ткани: акрил и изобретенный во время Второй мировой для парашютов нейлон. Компания Nike смогла добиться того, что форма теперь весит 150−200 грамм, ткань не поглощает влагу, а значит, во время игры вес футболки не увеличивается. Спартаковцы с таким техническим спонсором само собой должны двигаться быстрее.

Фамилии игроков на форме появились в 80-е. В это же время был зафиксирован исторический минимум длины футбольных шорт — 10 сантиметров. Спустя время такую длину сочли неприличной и ввели новый стандарт — чуть выше колена. Сегодня это сорок сантиметров, причем у всех. Поэтому Мельгарехо со своими 171 сантиметрами роста смотрится иначе, чем почти двухметровый Кутепов. Игроки не имеют права надевать никакой экипировки, которая может быть опасной для них или для других игроков — ни наручные часы, ни кольца.

Почему форма «Спартака» красная?

Официально датой рождения «Спартака» считается 1935 год. Красивая легенда гласит, что именно в тот год председатель ЦК ВЛКСМ решил основать новое физкультурно-спортивное общество на базе кружков промкооперации. Насчет кружков — смешно. То есть, если точно следовать лексике, все так. Но правда жизни была другой. В 1922 году на истинно пролетарской Красной Пресне был организован новый рабочий спортивный клуб, в котором, в частности, была футбольная команда. А название у нового клуба было МКС — Московский кружок спорта. Вот он, «кружок», который сразу стал громить всех футбольных соперников, не взирая на лица. В составе были братья Артемьевы, Канунниковы и Старостины. Команда стала называться «Красная Пресня», и в 1923 году целых 5 ее представителей попали в состав сборной РСФСР. Форма футболистов впервые упоминается в отчете о товариществом матче с «Серпом и молотом» 6 мая 1923 года — они играли в красных «революционных» фуфайках.

Кстати, почему «мясо»?

В советское время не было профессионального, в сегодняшнем понимании, футбола. Кто-то «служил» в армии и милиции, остальные нападающие, защитники, полузащитники и вратари числились на заводах слесарями, токарями и фрезеровщиками. Принципы построения команд менялись с территориально-производственных на просто производственные и наоборот. С весны 26-го в результате очередных спортивно-бюрократических реорганизаций будущий «Спартак» приписали к профсоюзу пищевиков, и стал он именоваться «Пищевики». Пока футболисты завоевывали титулы, этот профсоюз расформировали, а название превратилось в очень неконкретную «Промкооперацию». И только в 1935-м оформился «Спартак». Фанаты других клубов за кооперативное прошлое называли команду"торгашами", а в середине 1970-х, в ответ на прозвище «конюшня» болельщики ЦСКА выдумали звонкое «мясокомбинат» или просто «мясо».

А почему «Спартак»?

Опять же, есть красивая легенда: на квартире Старостиных собрались их близкие друзья-футболисты: Иван Филиппов, Пётр Исаков, Петр Попов, Станислав Леута и другие. Они долго спорили по поводу имени своего нового-старого клуба, и вдруг Николай Старостин обратил внимание, что на столе лежит очень популярная в то время книга Джованьоли Раффаэлло «Спартак». Лидер восстания рабов, символ борьбы — название, что надо.

Откуда на форме полоса?

Вместе с Уставом были утверждены эмблема и цвет формы: красные футболки с белой поперечной полосой на груди и спине шириной 8,5 см. В этой форме спартаковцы провели 18 июля 1935 года своей первый товарищеский матч.

Дизайнером первого варианта знаменитого спартаковского ромба стал Николай Петрович Старостин. Говорят, что горизонтальным он был сделан в пику вертикальному динамовскому, потому как именно «Динамо» тогда было непримиримым соперником красно-белых. В 1949 году диагональ на ромбе почему-то направили в другую сторону, а в 1998-м по причине выхода ФК из состава общества «Спартак» в эмблему был добавлен футбольный мяч. Свои же остряки назвали эмблему «беременный ромб».

Что означают звезды?

Звезды на форме российских футболистов появились в июне 2013-го. Одна звездочка присваивается за пять побед в национальном чемпионате, причем было справедливо решено учитывать и заслуги советского времени. Таким образом. на груди у спартаковцев звезд больше всех — четыре. У их вечного соперника, ЦСКА, должно быть только две, но они отказываются носить звезды на внутреннем чемпионате, заявляя, что только в играх Лиги чемпионов «звёзды смотрятся органично и презентабельно». Тонкий намек понят.

Всегда ли форма была красной?

В сезонах 1945, 1946, 1949−1951, 1956-хх годов у клуба выездной формой являлся комплект с синей футболкой и черными шортами. В 1947−48 гг в у «Спартака» появился вариант с зелеными майками. Причины неуставного окраса неизвестны, но и побед в послевоенное время практически не было — за титулы соперничали бериевское «Динамо» и ЦДКА Василия Сталина.

Спартаковская экипировка не была чужда модным веяниям. На Евро-88 многие команды выступали в футболках с «шашечками». И в том же году «Спартак» вышел в непривычных для себя футболках с черно-бордовыми квадратиками на матч 1/16 финала Кубка европейских чемпионов в Белфасте против местного «Гленторана». Сыграли вничью 1:1. В чемпионских сезонах 1993-го и 1994-го была еще дополнительная форма с красно-чёрным узором на футболках.

Вообще, команда расставалась с родными цветами только при крайней необходимости, как в выездном матче с «Монако» в ноябре 1993 года. Спартаку" тогда пришлось выйти на игру в непривычных для себя синих цветах. Со счетом 4:1 победило красно-белое «Монако».

Случались и казусы. Так, в 1984 году «Спартак» играл в Тбилиси матч 1/8 финала Кубка УЕФА против «Кельна». Обе команды привезли по одному комплекту формы в красных тонах. Спартаковцам пришлось воспользоваться формой тбилисского «Динамо» (белые футболки и синие трусы), причем букву «Д» на груди залепили пластырем. Матч закончился победой «Спартака» со счетом 1:0.

Виноваты спонсоры?

«Спартак» одевали немецкий Adidas, британский Umbro и американский Nike. Бывало всякое. С адидасовским трилистником команда вылетела в 1976 году в первую лигу, но с ним же ровно через год возвратилась. Последний (не считая нынешнего!) чемпионский сезон 2001-го, а также следующая за ним «бронза» оказались заключительными в эпохе Adidas. Нельзя обвинить знаменитую марку в неудачах, но можно и нужно — в неуважительном отношении к спартаковской полосе на футболках. Она то исчезала, то появлялась гораздо тоньше уставной 8,5-миллиметровой толщины. Болельщики, свято чтившие традиции, называли отказ от белой полосы «черной полосой» в жизни клуба. С Umbro спартаковцы, с одной стороны, завоевали последний серьезный трофей — Кубок России 2003-го, но с другой, показали худшие результаты в чемпионатах России — десятое и восьмое место. В самом конце своей спартаковской карьеры дизайнеры Umbro вернули на форму полосу по категорическому требованию фанатов. С 2009-го технический спонсор «Спартака» — Nike. С точки зрения ноу-хау и дизайна претензий никаких. Но в затяжной период неудач пробовали менять всех: владельцев, тренеров, игроков и в поисках виновника отсутствия фарта чуть было не вернулись к Adidas, но, глядя на «найковские» чемпионства «Локомотива», «Зенита» и «Рубина» решили на Nike на пенять.

А что тогда?

Британский журналист Том Гейтхаус опубликовал историю самых необычных ритуалов футболистов. В этот список попал спартаковский вратарь Артем Ребров. По сравнению с прочими (использование одного и того же писсуара на стадионе или разбивание об голову бутылки с водой перед матчем), его ритуал самый нормальный и трогательный: вратарь московского «Спартака» целует обе штанги ворот перед игрой, и разговаривает с ними, пока остается на поле. А носил он в нынешнем сезоне в основном в зеленую форму. Цвет футбольной поляны и цвет надежды, которую капитан не терял даже при счете 0−4 в матче с «Крыльями Советов» и 0−3 с «Ростовом». И не только он, а вся команда, не говоря уже о преданной Фратрии. И не важно, в какую форму «Спартак» будет одет, в его истории были поражения в родной форме и победы в чужой. Сейчас команда сейчас сильна духом, и надо работать и верить, что на груди спартаковских игроков будет не 4, а 5 звезд. Осталось совсем немного — еще три чемпионства.