С момента выхода на экраны четвертого сезона «Карточного домика» прошло почти 15 месяцев. За это время в США прошли настоящие выборы, а реальная политическая повестка стала едва ли не более захватывающей, чем сериальная. Мир меняется очень быстро — на эту тему в интервью Variety отлично пошутила Робин Райт: «Трамп украл все наши идеи на шестой сезон. Не знаю, что мы будем делать».

В пятом сезоне зрителям предстоит наблюдать за тем, как Фрэнк Андервуд поборется за президентское кресло — гонка в самом разгаре, до выборов остаются считанные дни. Герой Кевина Спейси к этому моменту рассорился и снова сошелся со своей не менее жадной до власти супругой Клэр, пережил покушение, перенес пересадку печени и объявил войну террору.

Специально для тех, кто уже не помнит, как именно Фрэнк Андервуд прокладывал себе дорогу в Белый дом, «Кинопоиск» составил восьмиминутный видеогид.

Пятый сезон «Карточного домика» с 30 мая доступен на Netflix. Премьера на «Амедиатеке» 31 мая.