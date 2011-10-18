Психологи Дон Хоббс и Гордон Гэллап из Университета штата Нью-Йорк в Олбани проанализировали тексты 174 песен из первой десятки чартов журнала Billboard за 2009 год, а также 61 оперную арию, самая ранняя из которых была написана Клаудио Монтеверди в 1642 году. Сравнив результаты этого анализа с данными, полученными на контрольной группе (песни тех же исполнителей, не попавшие в чарты Billboard), ученые сделали предсказуемый вывод: чем больше скрытых репродуктивных сообщений содержится в тексте песни, тем более популярной она становится.