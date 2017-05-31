Ровно 13 лет назад Заха Хадид стала первой в истории женщиной, получившей престижную Притцкеровскую премию. Google почтил ее память специальным дудлом, на котором знаменитый британский архитектор изображена на фоне Центра Гейдара Алиева в Баку, созданного по ее проекту. Esquire вспоминает пять дорогостоящих проектов Хадид.

1. Многофункциональный комплекс City of Dreams, Макао, Китай

Выдающиеся здания зарубежной архитектуры
Далее Выдающиеся здания зарубежной архитектуры
Как выглядит Steve Jobs Theatre, где вчера прошла презентация Apple.
Далее Как выглядит Steve Jobs Theatre, где вчера прошла презентация Apple.

Компания Захи Хадид занималась проектом одной из четырех башен многофункционального игорно-гостиничного комплекса «Город грез». Это 40-этажная гостиница на 780 номеров с ресторанами, магазинами и казино, которая откроется в 2017 году. Общая стоимость строительства комплекса City of Dreams оценивается в $2,4 млрд.

2. Центр водных видов спорта в Лондоне

Одно из основных мест проведения летних Олимпийских игр в Лондоне. Это крытый объект на 2500 мест с двумя 50-метровыми бассейнами и одним 25-метровым бассейном для дайвинга. Его строительство обошлось в £269 миллинов (около $347 млн).

Кстати, Заха Хадид спроектировала еще один спортивный объект, пожалуй, самый скандальный в ее карьере — стадион «Аль-Вакра» в Катаре, в котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2022 году. Сначала проект раскритиковали в СМИ, найдя в его дизайне ассоциации с женской анатомией. Потом на архитектора обрушился шквал критики из-за гибели нескольких сотен рабочих, занятых в строительстве. Да и сам чемпионат из-за коррупционного расследования в ФИФА иначе как скандальным не назовешь.

3. Мост шейха Зайда, Абу-Даби

Мост длиной 842 метра назван в честь бывшего президента Объединенных Арабских Эмиратов, чей фонд спонсировал строительство множества культурных объектов, и обошелся в $300 миллионов.

4. Центр Гейдара Алиева, Баку.

Этот проект в 2014 году получил премию «Дизайн года» и стал одной из самых узнаваемых работ Захи Хадид. По данным СМИ, власти Азербайджана потратили на строительство $250 миллионов.

5. Особняк для российского миллиардера Владислава Доронина

Это последний проект, спроектированный Захой Хадид от и до. По данным The Daily Mail, Доронин купил участок в Барвихе за £20 миллионов, а сейчас строение, напоминающее космический корабль, оценивается в £140 миллионов ($180 млн).