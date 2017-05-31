Ровно 13 лет назад Заха Хадид стала первой в истории женщиной, получившей престижную Притцкеровскую премию. Google почтил ее память специальным дудлом, на котором знаменитый британский архитектор изображена на фоне Центра Гейдара Алиева в Баку, созданного по ее проекту. Esquire вспоминает пять дорогостоящих проектов Хадид.

1. Многофункциональный комплекс City of Dreams, Макао, Китай

Компания Захи Хадид занималась проектом одной из четырех башен многофункционального игорно-гостиничного комплекса «Город грез». Это 40-этажная гостиница на 780 номеров с ресторанами, магазинами и казино, которая откроется в 2017 году. Общая стоимость строительства комплекса City of Dreams оценивается в $2,4 млрд.

2. Центр водных видов спорта в Лондоне

Одно из основных мест проведения летних Олимпийских игр в Лондоне. Это крытый объект на 2500 мест с двумя 50-метровыми бассейнами и одним 25-метровым бассейном для дайвинга. Его строительство обошлось в £269 миллинов (около $347 млн).

Кстати, Заха Хадид спроектировала еще один спортивный объект, пожалуй, самый скандальный в ее карьере — стадион «Аль-Вакра» в Катаре, в котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2022 году. Сначала проект раскритиковали в СМИ, найдя в его дизайне ассоциации с женской анатомией. Потом на архитектора обрушился шквал критики из-за гибели нескольких сотен рабочих, занятых в строительстве. Да и сам чемпионат из-за коррупционного расследования в ФИФА иначе как скандальным не назовешь.

3. Мост шейха Зайда, Абу-Даби

Мост длиной 842 метра назван в честь бывшего президента Объединенных Арабских Эмиратов, чей фонд спонсировал строительство множества культурных объектов, и обошелся в $300 миллионов.

4. Центр Гейдара Алиева, Баку.

Этот проект в 2014 году получил премию «Дизайн года» и стал одной из самых узнаваемых работ Захи Хадид. По данным СМИ, власти Азербайджана потратили на строительство $250 миллионов.

5. Особняк для российского миллиардера Владислава Доронина