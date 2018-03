В течение пяти уик-эндов ученые следили за посетителями трех ночных клубов, при этом во вторые, третьи и четвертые выходные в клубах распылялось небольшое количество натурального ароматизатора — с запахом апельсина, морской воды или перечной мяты. Первая и пятая недели были контрольные — ароматизаторы не использовались. Каждый уик-энд на выходе из клубов посетителей просили заполнить небольшую анкету, в которой они по девятибалльной шкале оценивали свое настроение и поведение — от грустного до счастливого и от тихого до активного. Кроме того, посетителей просили оценить по девятибалльной шкале заведение, музыку и свой вечер. Всего в опросе приняли участие 849 посетителей. В первом клубе мужчин было 53,4%, во втором — 42,9%, в третьем — 53,4%. Средний возраст — 20,2, 20,6 и 25,4 года соответственно. Кроме того, ученые рассматривали данные о посещаемости и выручке клубов в каждый уик-энд, изучали видеозаписи для анализа танцевальной активности и мерили в помещениях температуру.

Судя по ответам анкетируемых, ароматизаторы никак не сказались на их настроении или активности — оценки экспериментальных и контрольных уик-эндов разнились в пределах статистической погрешности. Тем не менее общие впечатления о заведении от аромата зависели: музыку в клубе посетители оценивали в 6 баллов без ароматизаторов или с запахом морской воды, и в 6,5 балла, когда в заведении пахло апельсином или перечной мятой. Такая же корреляция наблюдалась и в общей оценке вечера. Меньше всего аромат сказывался на оценке клуба, скорее всего, потому, что большинство посетителей были завсегдатаями. Но куда интереснее оказались результаты анализа видеозаписей и температурных датчиков. С апельсиновым ароматизатором активность танцоров вырастала в два раза, а с ароматом морской воды или перечной мяты — почти на 80%. Кроме того, в пахнущих апельсином клубах температура на танцполе вырастала в среднем на три градуса.

Первым делом ученые довели до слез двух женщин 30 и 31 года — для этого их изолировали и заставили смотреть грустные фильмы. Затем двум дюжинам добровольцев-мужчин (средний возраст — 28 лет) предложили по запаху отличить женские слезы от обычного солевого раствора. Добровольцы не смогли этого сделать, так что исследователи сделали вывод, что на сознательном уровне запах женских слез испытуемым не знаком. В дальнейшем были отобраны еще 24 мужчины в возрасте от 24 до 30 лет. Им давали нюхать пробирку со слезами трех 30-летних женщин. Добровольцы оценивали силу запаха, а также то, насколько он привычен и приятен. Затем каждому из них под нос была приклеена бумажка, на которую капнули слезами. После этого испытуемым показали 24 женские фотографии, попросив определить, насколько грустное лицо они видят перед собой. Следующий блок состоял из 18 фотографий, но на этот раз добровольцы должны были оценивать сексуальную привлекательность девушек. Эксперимент повторили еще раз, дав добровольцам вместо слез понюхать соляной раствор.

Испытуемые не отличили слезы от соляного раствора ни по интенсивности, ни по приятности, ни по привычности испускаемого запаха. При этом соляной раствор и слезы под носом испытуемых явно влияли на оценку сексуальной привлекательности женщин. Средняя оценка под действием соляного раствора была 4,63 балла, а под действием запаха слез упала до 4,39. Характерно, что на эмпатию запах слез совершенно не повлиял. Грустные лица испытуемые оценивали практически одинаково, вне зависимости от запахов — 5,93 и 5,87 балла для слез и соляного раствора соответственно.

В первом эксперименте приняли участие 50 голландских студентов (из них 10 мужчин). Их разделили поровну на контрольную и экспериментальную группы. Обе группы выполнили задание, в котором за короткое время надо было отличить существующие слова от несуществующих. При этом из 20 существующих слов, использованных в эксперименте, шесть были так или иначе связаны с уборкой или чистотой. Контрольная группа выполняла задание в обычной комнате, а экспериментальная группа — в комнате, наполненной цитрусовым запахом. Следует отметить, что сами испытуемые запаха лимона не чувствовали или во всяком случае, описывая затем эксперимент, о запахе не упоминали. Во втором эксперименте 56 голландских студентов (19 мужчин) были разбиты на две группы. Они в ароматизированной и обычной комнатах письменно отвечали на вопрос, какими делами им хотелось бы заняться в ближайшее время. В ходе третьего эксперимента 22 студента (6 мужчин) были также разбиты на две группы и по очереди заходили в ароматизированную или в неароматизированную комнату, где им нужно было съесть крошащийся бисквит. За участниками с помощью скрытой камеры следили двое наблюдателей, которым нужно было считать, сколько раз испытуемый смахнет крошки со стола.

В первом тесте обнаружилось, что участники экспериментальной группы быстрее реагируют на слова, связанные с чистотой, чем участники контрольной группы. Но более показательными стали результаты второго эксперимента: 36% добровольцев из экспериментальной группы упомянули уборку и чистку дома среди дел, которыми они собираются заняться в ближайшее время. В контрольной группе таких чистюль оказалось всего лишь 11%. Закрепил репутацию цитрусовых третий эксперимент: в пахнущем цитрусовыми помещении студенты смахивали крошки со стола в три раза чаще, чем в контрольной комнате.