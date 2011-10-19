Апельсины заставляют танцевать

Schifferstein H.N.J., Talke K.S.S., Oudshoorn D.-J. (2011). Can Ambient Scent Enhance the Nightlife Expirience // Chemosensory Perception, 4: 55−64

Исследование

В течение пяти уик-эндов ученые следили за посетителями трех ночных клубов, при этом во вторые, третьи и четвертые выходные в клубах распылялось небольшое количество натурального ароматизатора — с запахом апельсина, морской воды или перечной мяты. Первая и пятая недели были контрольные — ароматизаторы не использовались. Каждый уик-энд на выходе из клубов посетителей просили заполнить небольшую анкету, в которой они по девятибалльной шкале оценивали свое настроение и поведение — от грустного до счастливого и от тихого до активного. Кроме того, посетителей просили оценить по девятибалльной шкале заведение, музыку и свой вечер. Всего в опросе приняли участие 849 посетителей. В первом клубе мужчин было 53,4%, во втором — 42,9%, в третьем — 53,4%. Средний возраст — 20,2, 20,6 и 25,4 года соответственно. Кроме того, ученые рассматривали данные о посещаемости и выручке клубов в каждый уик-энд, изучали видеозаписи для анализа танцевальной активности и мерили в помещениях температуру.

Результаты

Судя по ответам анкетируемых, ароматизаторы никак не сказались на их настроении или активности — оценки экспериментальных и контрольных уик-эндов разнились в пределах статистической погрешности. Тем не менее общие впечатления о заведении от аромата зависели: музыку в клубе посетители оценивали в 6 баллов без ароматизаторов или с запахом морской воды, и в 6,5 балла, когда в заведении пахло апельсином или перечной мятой. Такая же корреляция наблюдалась и в общей оценке вечера. Меньше всего аромат сказывался на оценке клуба, скорее всего, потому, что большинство посетителей были завсегдатаями. Но куда интереснее оказались результаты анализа видеозаписей и температурных датчиков. С апельсиновым ароматизатором активность танцоров вырастала в два раза, а с ароматом морской воды или перечной мяты — почти на 80%. Кроме того, в пахнущих апельсином клубах температура на танцполе вырастала в среднем на три градуса.

Слезы не привлекают

Gelstein S., Yeshurun Y., Shushan S., Frumin I., Roth Y., Sobel N. (2011). Human Tears Contain a Chemosignal // Science, 331, 6014: 226−230.

Исследование

Первым делом ученые довели до слез двух женщин 30 и 31 года — для этого их изолировали и заставили смотреть грустные фильмы. Затем двум дюжинам добровольцев-мужчин (средний возраст — 28 лет) предложили по запаху отличить женские слезы от обычного солевого раствора. Добровольцы не смогли этого сделать, так что исследователи сделали вывод, что на сознательном уровне запах женских слез испытуемым не знаком. В дальнейшем были отобраны еще 24 мужчины в возрасте от 24 до 30 лет. Им давали нюхать пробирку со слезами трех 30-летних женщин. Добровольцы оценивали силу запаха, а также то, насколько он привычен и приятен. Затем каждому из них под нос была приклеена бумажка, на которую капнули слезами. После этого испытуемым показали 24 женские фотографии, попросив определить, насколько грустное лицо они видят перед собой. Следующий блок состоял из 18 фотографий, но на этот раз добровольцы должны были оценивать сексуальную привлекательность девушек. Эксперимент повторили еще раз, дав добровольцам вместо слез понюхать соляной раствор.

Результаты

Испытуемые не отличили слезы от соляного раствора ни по интенсивности, ни по приятности, ни по привычности испускаемого запаха. При этом соляной раствор и слезы под носом испытуемых явно влияли на оценку сексуальной привлекательности женщин. Средняя оценка под действием соляного раствора была 4,63 балла, а под действием запаха слез упала до 4,39. Характерно, что на эмпатию запах слез совершенно не повлиял. Грустные лица испытуемые оценивали практически одинаково, вне зависимости от запахов — 5,93 и 5,87 балла для слез и соляного раствора соответственно.

Holland R.W., Hendriks M., Aarts H. (2005). Smells Like Clean Spirit: Nonconscious Effects of Scent on Cognition and Behavior // Psychological Science, 16, 9: 689−693.

Исследование

В первом эксперименте приняли участие 50 голландских студентов (из них 10 мужчин). Их разделили поровну на контрольную и экспериментальную группы. Обе группы выполнили задание, в котором за короткое время надо было отличить существующие слова от несуществующих. При этом из 20 существующих слов, использованных в эксперименте, шесть были так или иначе связаны с уборкой или чистотой. Контрольная группа выполняла задание в обычной комнате, а экспериментальная группа — в комнате, наполненной цитрусовым запахом. Следует отметить, что сами испытуемые запаха лимона не чувствовали или во всяком случае, описывая затем эксперимент, о запахе не упоминали. Во втором эксперименте 56 голландских студентов (19 мужчин) были разбиты на две группы. Они в ароматизированной и обычной комнатах письменно отвечали на вопрос, какими делами им хотелось бы заняться в ближайшее время. В ходе третьего эксперимента 22 студента (6 мужчин) были также разбиты на две группы и по очереди заходили в ароматизированную или в неароматизированную комнату, где им нужно было съесть крошащийся бисквит. За участниками с помощью скрытой камеры следили двое наблюдателей, которым нужно было считать, сколько раз испытуемый смахнет крошки со стола.

Результаты

В первом тесте обнаружилось, что участники экспериментальной группы быстрее реагируют на слова, связанные с чистотой, чем участники контрольной группы. Но более показательными стали результаты второго эксперимента: 36% добровольцев из экспериментальной группы упомянули уборку и чистку дома среди дел, которыми они собираются заняться в ближайшее время. В контрольной группе таких чистюль оказалось всего лишь 11%. Закрепил репутацию цитрусовых третий эксперимент: в пахнущем цитрусовыми помещении студенты смахивали крошки со стола в три раза чаще, чем в контрольной комнате.

Симметрия тоже пахнет

Gangestad S.W., Thornhill R. (1998). Menstrual Cycle Variation in Women’s Preferences for the Scent of Symmetrical Men // Proceedings of the Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, Series B: Biological Sciences, 265: 927−933.

Исследование

Для участия в эксперименте были отобраны 42 добровольца мужского пола в возрасте от 18 до 36 лет и 52 женщины в возрасте от 18 до 52 лет. Мужчинам с помощью цифровой линейки измеряли длину и ширину всех парных частей тела — рук, ног, ушей и т. д. Эти данные были использованы для вычисления коэффициента симметричности тела. После измерений всем мужчинам были выданы новые футболки, в которых они обязаны были проспать две ночи. Причем в эти двое суток добровольцам пришлось отказаться от ароматизированного мыла, шампуня, дезодорантов и туалетной воды. Кроме того, им нельзя было пить, курить, есть чеснок, перец, пахучие сорта сыра, а также употреблять наркотики и заниматься сексом. По истечении двух суток им нужно было запечатать футболку в предварительно выданный пластиковый пакет (с порядковым номером) и передать в лабораторию. Утром того же дня, когда мужчины вернули майки, женщины были разбиты на группы в зависимости от периода менструального цикла и всем им по очереди было предложено понюхать принесенные майки, среди которых была и одна совершенно новая. Запах каждой майки участницы должны были оценить по трем параметрам: приятный он или неприятный, сексуальный или нет, сильный или слабый. Все оценки производились по десятибалльной шкале.

Результаты

Средний коэффициент симметрии у мужчин составлял 0,83 и варьировался в пределах от 0,71 до 0,95. В оценке привлекательности номинальной можно считать оценку, которую получила чистая футболка. Для нее был зафиксирован результат 4,2 балла по десятибалльной шкале во всех женских группах, кроме одной. Средний результат поношенных маек был на полбалла выше. Зависимость сексуальной привлекательности от запаха обнаружилась только у тех женщин, чей период менструального цикла был благоприятен для зачатия. У них привлекательность запаха симметричных мужчин переваливала за 5,5 балла и стремительно снижалась до 3 баллов по мере уменьшения коэффициента симметричности.

Dematte M.L., Osterbauer R., Spence C. (2007). Olfactory Cues Modulate Facial Attractiveness // Chemical Senses, 32: 603−610.

Исследование

Участницами эксперимента стали 16 студенток Оксфордского университета в возрасте от 20 до 34 лет (средний возраст 26 лет). Они не имели представления о цели эксперимента. В его начале девушки заполнили анкеты, часть вопросов в которых позволяла экспериментаторам выяснить, не страдает ли кто-то из участниц расстройствами зрения или обоняния. Также для исследования ученым потребовалось отобрать фотографии мужских лиц из базы визуальных стимулов (в самой базе лица изначально отсортированы по категориям привлекательные, обычные и непривлекательные). В 40 отобранных фотографий вошли только лица очень привлекательные и непривлекательные — по 20 из каждой категории. Затем эти фотографии по одной показывали участницам эксперимента, которые должны были максимально быстро оценить уровень привлекательности лица, запечатленного на снимке, по шкале от 1 до 9. При этом фотографии демонстрировались на фоне различных запахов (резина, синтезированный запах тела, герань, мужской парфюм) или без запаха вовсе.

Результаты

В ходе исследований выяснилось, что красивый мужчина может пахнуть хоть геранью, хоть самим собой — средняя оценка фотографий из категории очень привлекательных — 5,40 и 5,39 соответственно для каждого аромата. При этом без всякого запаха красавцы набирали в среднем 5,7 балла, а сопровождаемые запахом мужского одеколона — 5,73 балла. А вот запах резины губителен даже для фотомодели — оценки фотографий с этим ароматом падали до 4,96. Интересно, что тем, чья внешность далека от модельной, аромат резины идет больше собственного — 3,72 балла против 3,64. При этом запах герани повышал оценку до 4,06 балла, чистый воздух — до 4,10 балла, а мужской парфюм — до 4,15 балла.