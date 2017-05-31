31 мая Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина отмечает 105-летие со дня основания. По этому случаю Esquire собрал 10 фактов о музее.

1. В музей привозили «Джоконду»

В 1974 году в Пушкинском выставляли легендарную «Джоконду» Леонардо Да Винчи — и это, к слову, был последний раз, когда картина покидала Лувр, чтобы отправиться за границу. Тогда на шедевр пришли посмотреть 300 тысяч человек. Впрочем, это не предел — рекорд посещаемости музея зафиксировали семь лет спустя.

2. Шестьсот пятьдесят тысяч человек на одной выставке

Столько посетителей посмотрели в ГМИИ им. Пушкина выставку «Париж — Москва. 1900 — 1930», организованную в 1981 году. Экспозиция включала в себя оригиналы работ Малевича и Кандинского, Пикассо и Матисса — неудивительно, что она привлекла такое внимание.

3. Коллекции музея эвакуировали на три года

С 1941-го по 1944-й фонды Пушкинского вывозили в Новосибирск и Соликамск, чтобы они не пострадали от бомбежек. Но этой участи, увы, не удалось избежать самому зданию — в ходе авианалетов оно лишилось части крыши. Кое-где выбоины от осколков немецких бомб сохранились до сих пор — например, в верхней части западного фасада музея, со стороны Малого Знаменского переулка.

Школьники в ГМИИ им. А.С. Пушкина, начало 1950-х

4. Некоторое время Пушкинский служил постоянной экспозицией подарков Сталину

В 1949 году в музее развернули «выставку подарков Иосифу Виссарионовичу Сталину от народов СССР и зарубежных стран». Экспозиция была приурочена кк 70-летию вождя, заняла сразу несколько залов (число подарков шло на десятки тысяч) и была, фактически, постоянной: она продлилась до самой смерти Сталина в 1953 году.

5. Более миллиона человек ежегодно

Проходят через многочисленные залы Пушкинского.

6. До революции здесь выставлялись исключительно скульптуры

В основном — гипсовые копии античных статуй и мозаик. Музей создавался на основе Кабинета изящных искусств и древностей Московского университета, его первым директором был историк, археолог и искусствовед Иван Цветаев. Он лично заказывал слепки античных фигур в зарубежных мастерских. Единственными представленными подлинниками были экспонаты из внушительной коллекции египтолога Владимира Голенищева. Она насчитыывала более 6 000 предметов, привезенных ученым лично с раскопок в Египте.

Картины в музее появились только после революции, когда их конфисковали из частных коллекций и национализировали. Также фонды музея пополнились после Великой Отечественной — в них попали картины из Дрезденской галереи и западноевропейских музеев.

7. Семьсот тысяч единиц хранения

Столько предметов искусства содержат фонды музея. Постоянно выставлены всего несколько процентов.

8. Подготовка выставки, как правило, начинается за несколько лет до ее открытия

Всего в музее проходит около 30 выставок в год. Особенно крупные проекты проходят 3−4 раза в год. Стоимость их подготовки редко укладывается в 1 млн. евро.

9. Музей дважды менял название

Открывшийся как Музей изящных искусств имени императора Александра III при Императорском Московском университете, он стал Государственным музеем изобразительных искусств в 1932. А пять лет спустя, в связи со столетием со смерти Александра Сергеевича Пушкина, ему присвоили имя поэта.

10. На торжественном открытии музея присутствовал император Николай II лично

И даже видео есть: