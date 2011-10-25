СЕРГЕЙ ЕВТЮХИН, бизнесмен, 41 год:

«Утром 24 декабря 2004 года мы с женой и пятилетней дочерью прилетели в отпуск в Таиланд, на остров Пхукет. До этого я бывал в Таиланде неоднократно, а вот с семьей выбрался только во второй раз.

В первый день из-за смены часовых поясов мы проспали завтрак, но 26 числа заставили себя встать вовремя. По чисто русской привычке я даже сходил пораньше на пляж, чтобы занять удобные лежаки, — оставил там сумку и полотенца. Во время завтрака, около 10 часов, мы услышали с пляжа какие-то взволнованные крики. Мы с дочерью решили сходить и посмотреть, что там происходит. Мало ли, может, акула подплыла. Наш отель, «Ката-Бич», располагался на первой линии. От пляжа к нему поднимался двухметровый пандус, и мы увидели, что море подошло так близко, что все пляжные лежаки находятся в воде, а какие-то вещи плавали на поверхности. Я расстроился, ведь у нас там была сумка, полотенца. Какие-то немецкие бабушки, которые, как водится, просыпались раньше всех и раньше всех выходили на пляж, подплывали к этому пандусу, и народ их вытаскивал.

Потом вода стала убывать прямо на глазах и отступила довольно далеко — метров на 50−70. Обнажилась даже часть морского дна. «Странная ситуация, — подумал я, — пойду-ка схожу в номер за видеокамерой; все это надо снять». Никакой паники не было, первая волна накатила спокойно и отошла. Не было ни удара, ни чего-то другого в этом роде.

Я сходил в отель, взял видео­камеру; заняло это минут пять. И вот я начинаю все это снимать, моя дочь и двое детей наших друзей стоят неподалеку. Вдруг вижу в объектив видеокамеры, что одна из рыболовецких шхун, которая стояла на якоре у пирса, поднялась и несется в сторону берега. Но не прямо на нас несется, а левее — туда, где был ресторан. Первое, что я подумал: «Она же сейчас шарахнет в ресторан, одурел он что ли?» Не было ни ветерка, никакого колебания, абсолютное спокойствие, но тогда я еще не придавал этому значения. Только спустя несколько секунд осознал, что именно эту шхуну с такой силой несет на берег. Опускаю видеокамеру и вижу: в океане поднимается огромная волна.

Я крикнул детям: «Бегите!» — и они побежали. Скорость волны была катастрофическая. Спасло меня, наверное, то, что я спортсмен. Я понимал, что сейчас меня ударит, и в этот момент просто сгруппировался. Сложил руки и ноги, чтобы ничего не повредить, а потом, когда меня ударило и понесло волной, стал выгребать.

Потом я почувствовал ногами что-то твердое и понял, что это крыша отеля. Чуть присел, оттолкнулся от нее ногами, и волна, отходя в океан, спустила меня на землю.

Страшно стало, когда я снова оказался внизу. Все эти пальмы, лежаки, стулья, столы — полный хаос вокруг. Вода начала откатываться таким мощным потоком и тащила в океан все подряд.

Вокруг кричал народ. Первый инстинкт — найти ребенка. Вода тащит тебя к океану вместе со всякими предметами: какие-то лодки, мотороллеры. У меня еще видеокамера в руке болтается, а я пытаюсь в этой реке найти и поймать дочь, чтобы ее не унесло в океан. Я же не видел, куда она делась, когда меня накрыло волной. Эти 10−15 минут было по‑настоящему трудно пережить. И когда я услышал крик жены — с третьего этажа отеля, — что все в порядке, что дочь наверху, — это было настоящее счастье.

Потом уже мне рассказали, что все, кто бежал к отелю, хватали детей и несли наверх. Мою дочь подхватил какой-то темнокожий мужчина.

Я не получил серьезных травм: разбил колено, немного повредил ногу, когда падал и кувыркался в воде со всем этим мусором. Из нашего отеля пропали без вести две шведки. Они поехали на утреннюю экскурсию, и их лодка пропала. Наш отель пострадал не очень сильно — спас пандус, который немного загасил волну. А вот от отеля, который стоял метрах в трехстах от нас, вообще ничего не осталось. Только бетонный каркас и, самое смешное, унитаз, который был прочно укреплен в бетоне.

Надо сказать, что лучше всех в этой ситуации сработали америкосы — у них военная база на Пхукете, и они появились буквально через час. А русские появились через несколько дней.

Многие отели были разбиты, больницы переполнены ранеными, поэтому людей, которые остались без крова, денег, документов, привозили в большие торговые центры. Первую ночь мы боялись, ждали повторения удара и тоже ушли в глубину острова, ночевали в торговом центре, где нам выдали кровать.

Но после первой ночи мы вернулись в отель. Там уже все работало, было электричество, навели чистоту, вставили разбитые стекла. 28 декабря мы уже загорали на том же самом пляже. Трупы, слава богу, не выплывали, а вот предметов в море плавало много. Находили сумки и документы; доставали и складывали на пляже, а потом полиция все забирала.

Нас эвакуировало МЧС 31 декабря. Аэропорт тоже накрыло, были повреждены какие-то навигационные приборы. Правда, америкосы и их «Геркулесы» и садились, и вылетали, развозили народ — своих, немцев, шведов и так далее. Мы пробыли в аэропорту часов 12, и в итоге уже 31 декабря приземлились в Москве.

Через год мы снова поехали в Таиланд, но уже вчетвером: у нас родился сын. И в позапрошлом году туда ездили».