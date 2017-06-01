Сегодня Мэрилин Монро исполнился бы 91 год. В ее день рождения предлагаем посмотреть редкие видео, на которых актриса принимает награды, привествует поклонников, выступает в цирке и представляет свои фильмы. Эти кадры стали доступны благодаря агентству Associated Press и British Movitone, выложившим в свободный доступ сотни тысяч цифрованных видео с 1985 года.

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1. На этом ролике можно увидеть сразу несколько интересных кадров с Мэрилин Монро: актриса едет в машине с открытым верхом и машет толпе, прилетает в Корею на военном самолете, чтобы поддержать американских солдат, получает награду Look Magazine из рук Лорен Бэколл, вместе с Джейн Рассел оставляет отпечатки ног. Также можно увидеть кадры с Монро на премьере фильма в компании с Бэколл, Хамфри Богартом и ее третьим мужем Артуром Миллером. На последнем кадре — актриса со своим вторым супругом, бейсболистом Джо Ди Маджо (1962).

2. Мэрилин Монро и Джейн Рассел у Китайского театра TCL в Голливуде вскоре после выхода фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953).

3. Монро выходит замуж на Джо Ди Маджо (1954).

4. Мэрилин Монро прибыла в Лондон на премьеру американо-британской картины «Принц и танцовщица» (1956).

5. Мэрилин Монро на благотворительном вечере в цирке Барнума и Бейли.