Как выглядит сибирский флаг?

5 августа 1917 года на Конференции общественных организаций Сибири был утвержден Национальный Сибирский флаг, который «представляет собою сочетание двух цветов: белого и зеленого. Белый цвет означает снега сибирские, зеленый — сибирскую тайгу. По форме флаг является прямоугольником, который диагональю, соединяющей левый верхний угол с правым нижним, разделяется на две части, причем верхняя часть зеленая, нижняя — белая».

Когда Сибирь была независимой?

4 июля 1918 года Временное Сибирское правительство приняло Декларацию о государственной самостоятельности Сибири, но уже 3 ноября отменило ее. Как отмечал юрист Г. К. Гинс, к принятию декларации «никто не отнесся с тем вниманием, которое, казалось, должно было вызвать появление на свет нового государства». Остается добавить, что 4 июля — день подписания декларации — совпадает с Днем независимости США. Впрочем, это простое совпадение.

Лицо сибирского сепаратизма

Впервые уголовное дело на Александра Будникова было возбуждено в 2007-м. Возглавляя «Славянс­кое воинское братство», он призывал к свержению госу­дарственного строя под лозунгом «уничтожай оккупанта», однако обвинения с него были сняты. Два года спустя, в апреле 2010-го, против Буд­никова было заведено новое дело. Как отмечалось в сообще­нии пресс-службы МВД, «Будников совместно с гражданином Кустиком создали на территории СФО новое экстремистское сообщество — Русь родославная». Его целью было образование на территории РФ нового государства — Сибирской Республики. Зимой 2011 года в интервью журналу «Русский репортер» Будников сказал: «Мы выступаем за конфедерацию с Россией. Ее в любом случае не избежать. Вопрос в том, как она пройдет — малой кровью или большой».

Краткая история сибирского сепаратизма

1721 г. В Петербурге повешен губернатор Сибири Матвей Гагарин. Он обвинялся в казнокрадстве, но историк Петр Словцов предполагал, что «Гагарин злоумышлял отделиться от России».

1863 г. Студенты-сибиряки Николай Ядринцев и Серафим Шашков публикуют прокламацию «Сибирским патриотам», в которой говорится, что Сибирь «должна отделиться от России во имя блага своего народа, создавши свое государство».

1865 г. Арест и ссылка сибиряка Григория Потанина по обвинению в создании «Общества независимости Сибири».

1881 г. Николай Ядринцев издает в Петербурге книгу «Сибирь как колония» — программный текст движения «сибирских областников».

1907 г. В Чите появляется прокламация «Сибиряки!» за подписью Партии сибирской независимости, в которой говорится: «Мы зовем всех, кому дорога Родина, под наши знамена борцов за идею сибирской независимости».

1917 г. 5 августа Конференция общественных организаций Сибири утверждает постановление «Об автономном устройстве Сибири», сибирский национальный флаг и герб.

1918 г. С 4 июля по 3 ноября в Сибири провозглашается независимость.

1921 г. Урянхайский край (ныне Республика Тыва в составе РФ), с 1914 года находившийся под протекторатом Российской империи, провозглашает независимость, обеспечить которую просит Советскую Россию.

1990 г. В Томске появляется Партия независимости Сибири, которая предлагает принять декларацию независимости республики, депортировать всех заключенных, а также возместить Сибири ущерб, нанесенный колониальными властями.

1991 г. Группа предпринимателей под руководством свердловчанина Антона Бакова печатает на пермском филиале Гознака уральский франк, который предполагалось сделать основным платежным средством будущей Уральской Республики.

1993 г. Председатель Красноярского краевого Совета депутатов Вячеслав Новиков предлагает провозгласить суверенную Енисейскую Республику.

1994 г. Северобайкальский союз ветеранов и первопроходцев БАМа выступил с инициативой референдума о создании Байкало-Амурской Демократической Республики.

1998 г. Под руководством Михаила Кулехова образована Освободительная армия Сибири (ОАС), позднее переименованная в Областническую альтернативу Сибири (ОАС).

2006 г. Зарождение движения «Сибирская вольгота», цель которого — кодификация сибирских диалектов. В Википедии открыт раздел на сибирском языке, который к 2007 году выходит на 66-е место в мире (6924 статьи); позднее раздел удален.

2010 г. Всероссийская перепись населения. По разным оценкам, до 24,5 млн человек могли указать свою национальную принадлежность как «сибиряк».

2011 г. В рамках общероссийской акции «Хватит кормить Кавказ!» 22 октября в Новосибирске прошла акция «Хватит кормить Москву!»

А. П. Чехов как идеолог сибирского сепаратизма

— На Енисее же жизнь началась стоном, а кончится удалью, какая нам и во сне не снилась. Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега!

«Из Сибири», 1890 год

— Если бы не холод, отнимающий у Сибири лето, и если бы не чиновники, развращающие крестьян и ссыльных, то Сибирь была бы богатейшей и счастливейшей землей.

— Если бы не холод, отнимающий у Сибири лето, и если бы не чиновники, развращающие крестьян и ссыльных, то Сибирь была бы богатейшей и счастливейшей землей.

Из письма М.П. Чеховой, 14−17 мая 1890 года

— Швейцария и Франция никогда не знали такой свободы. Последний ссыльный дышит на Амуре легче, чем самый первый генерал в России.

— Швейцария и Франция никогда не знали такой свободы. Последний ссыльный дышит на Амуре легче, чем самый первый генерал в России.

Из письма А. С. Суворину, 27 июня 1890 года



Краткий русско-сибирский разговорник

Сибирские старожильские говоры сформировались к концу XVII века на основе северорусского наречия, казацких диалектов и некоторых тюркоязычных заимствований. Их характеризует оканье, четкое произношение гласных звуков, замена звука «щ» сдвоенным «ш» («шшы» вместо «щи»), выпадением гласных в окончаниях прилагательных («бела» вместо «белая») и ряд других особенностей. В настоящее время группа энтузиастов, возглавляемая филологом из Томска Ярославом Золотаревым, составляет Словарь сибирского говора, основанного, в основном, на томском старожильском диалекте, а также языке сибирских летописей. Впрочем, сам Золотарев признает: «[сибирской говор] не городской совершенно, на нем либо про деревню, либо для стеба какую-нибудь высокую культуру переводить».

Русский Сибирский Здесь кто-нибудь говорит по‑русски? Здеся хто-нибудь бает на блошистом говоре-том? Прошу прощения, но я не говорю по‑сибирски Прошу прошшення, но я не баю по‑сибирски Какова температура воды в Байкале? Какова грева волоки в Байкале? Я осуждаю колониальную политику Я бессужу заимошну правильню Не стреляйте, я беженец! Не бухайте, я утеканшык! Я уже сжег паспорт. Позвольте мне перейти границу (реку) Я ужо пожег личну басму. Дозвольте мне перелазить передел (умку) Ваша страна предоставляет убежище политэмигрантам? Вашенской край дайот затульйо политзаморинам? У меня в семье тоже были каторжники У меня в семьине тож были каторжаны Мой отец строил Братскую ГЭС (Гидроэлектростанцию) Мой тятя городил Браццкой ВСС (Волоко-светлотной станок) Да Да Мою собаку задрал медведь Мою лайку убайкал айов Я поранился о колючую проволоку. Вы сделаете мне укол против столбняка? Я запоролся о шшыпучой утас. Вы изладите мне укол против гмыра? Меня укусил энцефалитный клещ. Где ближайшая больница? Меня подцапила анцефальна клешша. Де здеся самоближна лечебница? Я гражданин России. Где здесь российское консульство? Я вольной с Россеи. Де здеся россейско илчунство-то? Хватит кормить Россию Хорош сосить Россею У вас есть что-нибудь от комаров? У вас есь что-нить от гнусины? Вы принимаете к оплате российские рубли? Вы примаете к празге россейской руб? А мне плевать — что американец, что инопланетянин А мне плевать — шо мерикашык, шо чужеблудьоншык

Самая независимая сибирь

12 февраля 1926 года российский астроном Сергей Иванович Белявский открыл в Поясе астероидов новое космическое тело диаметром в 18,05 км. Поначалу астероид получил кодовое название 1926 CB, однако вскоре был переименован в 1094 Сибирь. Стоит отметить, что несмотря на то что межправительственный «Договор о космосе» от 27 января 1967 года указывает, что небесные тела естественного происхождения не подлежат национальному присвоению, в романе «Изгиб грома» американского писателя-фантаста Джона Варли (род. 1947) астероид 1094 Сибирь принадлежит Республике Марс, которая использует его как тюрьму, откуда невозможно сбежать.

Три очага русского сепаратизма

1. РЕСПУБЛИКА ЗАЛЕССКАЯ РУСЬ

Проект конституционного закона РФ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации — Республики Залесская Русь» был опубликован в интернете 19 августа 2010 года. Патриотический комитет Залесской Руси (ПКЗР) настаивает на провозглашении «русского национально-государственного образования» в составе Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей и города Москвы не позднее 31 декабря 2012 года.

2. РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ РУСЬ

Существует в исторических границах Новгородской Республики XII-XV вв. как ЖЖ-сообщество, насчитывающее 288 участников. Участники не признают «оккупационный московский режим — каким бы он ни был — царским, советским, «демократическим» или президентским» и считают незаконным проведение на территории республики, аннексированной московскими царями в 1471 — 1479 годах, «любых выборов, рекрутских наборов и налоговых сборов».

3. ИНГЕРМАНЛАНДИЯ (ИНГРИЯ) — ВОЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

Существует в границах Ленобласти и Санкт-Петербурга как ЖЖ-сообщество, насчитывающее 379 участников. Участники рассматривают Россию (Московию) как правопреемницу Золотой Орды («по отношению к русским землям образование чужеродное и враждебное»), выступают за самоопределение области и ее интеграцию в Северную Европу.

Цитаты

«72 часа назад наше секретное оружие, проходящее под кодовым именем «Золотой глаз», взорвалось недалеко от Северной. Как командующий Космическими войсками, я беру это дело под личный контроль, и уже сейчас я могу заключить, что преступление было совершено сибирскими сепаратистами, ищущими способ дестабилизировать политическую ситуацию». Генерал Урумов, командующий Космическими войсками России («Золотой глаз», 1995 год, реж. Мартин Кэмпбелл)

«Сибирь как страна заключала в себе золотое дно, но как часть государства представляла ничтожную и безгласную область». Петр Андреевич Словцов, «Историческое обозрение Сибири» (1838)

«Язык — это народ. Если мы, сибиряки, — народ, у нас должен быть свой язык. Пусть он будет похож на русский. У нас же с русскими общие корни». Из дискуссии на сайте www.volgota.com

Чего лишится Россия, потеряв Сибирь

Газпром и кедровые орешки

Данные о разведанных запасах нефти (млн тонн) и газа (млрд куб. м) приводятся согласно отчетности, опубликованной на официальном сайте ОАО «Газпром»; ареал распространения кедра сибирского, кедра корейского и кедрового стланика — по работе Ф.Л. Щепотьева, А.А. Рих­тера, Ф.А. Павленко, П.И. Молоткова, В.И. Кравченко и А.И. Ирошникова «Орехо­плодовые лесные культуры» (Москва, «Лесная промышленность», 1978). Уро­жай­ность кедра колеблется в пределах 250−600 кг орешков с 1 гектара; всего лесами с преобладанием кедра в России занято около 43 млн гектаров, из них на европейской территории страны — всего 20 тыс. гектаров (в основном, в Республике Коми и Пермском крае).