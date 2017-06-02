В первые дни лета в нескольких регионах России выпал град, снег и прошли ливневые дожди. Особенно сильно стихия ударила по Ингушетии: ветер оборвал линии электропередач, град побил стекла машин, повредил кровлю домов. Погода не задалась в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской, Челябинской Свердловской и других областях. Очевидцы поделились в своих социальных сетях фотографиями и видео.

2 июня в Москве

Бессеребренники
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Лето "жаркое" пришло… #Москва #град #ливень #ветер #+4 #2июня

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Просто июнь))) ���#июнь #москва #снег #лето

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Московская область

Град, 2 июня 2017 г. #Монино #подмосковье #град #июнь #лето #природа

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Санкт-Петербург

Нижний Новгород

#град #нижнийновгород #02июня2017

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Град в Миассе (Челябинская область)

Село Экажево (республика Ингушетия)

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Майкоп (республика Адыгея)