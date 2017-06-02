В первые дни лета в нескольких регионах России выпал град, снег и прошли ливневые дожди. Особенно сильно стихия ударила по Ингушетии: ветер оборвал линии электропередач, град побил стекла машин, повредил кровлю домов. Погода не задалась в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской, Челябинской Свердловской и других областях. Очевидцы поделились в своих социальных сетях фотографиями и видео.

2 июня в Москве

Лето "жаркое" пришло… #Москва #град #ливень #ветер #+4 #2июня A post shared by Натали (@natali._.kirilova) on Jun 2, 2017 at 5:26am PDT

Просто июнь))) ���#июнь #москва #снег #лето A post shared by Лариса Перелыгина (@larisa_perelygina) on Jun 2, 2017 at 2:48am PDT

Московская область

Град, 2 июня 2017 г. #Монино #подмосковье #град #июнь #лето #природа A post shared by Типичное МОНИНО™ (@monino1love) on Jun 2, 2017 at 4:25am PDT

A post shared by Julien (@julia.tovarova) on Jun 2, 2017 at 5:29am PDT

Санкт-Петербург

Лето. 2 июня. В Петербурге пошёл снег! pic.twitter.com/rw4sHegbOE — Blog Fiesta (@Blog_Fiesta) June 2, 2017

Нижний Новгород

#град #нижнийновгород #02июня2017 A post shared by Светлана (@druganova_sveta) on Jun 2, 2017 at 5:22am PDT

Град в Миассе (Челябинская область)

A post shared by Дилара Хуснутдинова (@dilarakhusnutdinova) on Jun 2, 2017 at 5:27am PDT

Село Экажево (республика Ингушетия)

A post shared by BMW and BARDAHL (@mutaliev 323 ) on May 31, 2017 at 3:54am PDT

A post shared by Ваш Друг (@_isa.t_) on May 31, 2017 at 6:06am PDT

Майкоп (республика Адыгея)