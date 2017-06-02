В первые дни лета в нескольких регионах России выпал град, снег и прошли ливневые дожди. Особенно сильно стихия ударила по Ингушетии: ветер оборвал линии электропередач, град побил стекла машин, повредил кровлю домов. Погода не задалась в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской, Челябинской Свердловской и других областях. Очевидцы поделились в своих социальных сетях фотографиями и видео.
2 июня в Москве
Московская область
Санкт-Петербург
Лето. 2 июня. В Петербурге пошёл снег!— Blog Fiesta (@Blog_Fiesta)
pic.twitter.com/rw4sHegbOE June 2, 2017
Нижний Новгород
Град в Миассе (Челябинская область)
Село Экажево (республика Ингушетия)
Майкоп (республика Адыгея)