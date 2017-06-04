Вечером 3 июня в Лондоне произошел теракт: ехавший по Лондонскому мосту фургон заехал на тротуар и начал давить людей. Затем машина проехала дальше до рынка Боро, который расположен неподалеку. И нее вышли люди с ножами и начали нападать на людей. По свидетельствам очевидцев, они имели на себе подобие поясов смертника, но как выяснилось позже, это были муляжи. Преступников было трое, все они убиты. По сообщениям полиции, в результате теракта погибли шесть человек, еще 48 получили ранения.

Это третий за последние несколько месяцев теракт в Великобритании. 22 марта машина наехала на прохожих на Вестминстерском мосту, после чего водитель с ножом напал на полицейского у здания парламента. Погибли пять человек. 22 мая террорист устроил взрыв на «Манчестер Арене» сразу после концерта Арианы Гранде. Жертвами атаки стали 22 человека.

Один из очевидцев Алекс Шеллам во время последней атаки находился в пабе со своей девушкой и друзьями. Вот что он рассказал BBC:

«Около 10 вечера раненая женщина зашла в паб за помощью. У нее сильно шла кровь из раны в области шеи — казалось, будто у нее перерезано горло. Люди пытались остановить кровотечение. Снаружи экстренные службы реанимировали другого человека. Полиция сказала нам укрыться на кухне ресторана, пока они проверяют окрестности. Позже нам сказали, что нужно уходить, и проводили за пределы района».

Полиции пришлось открыть огонь в районе Боро. Куми де Коста оказалась в центре перестрелки, когда ехала в такси в сторону рынка. «В нас целились 50 полицейских. Лазерный прицел был прямо на водителе такси. С поднятыми руками мы попытались выбраться, пока полицейские погнали нас прочь. Мы шли по маленьким боковым улицам — полиция направила нас к мосту Блэкфрайерс. Там мы видели людей, который заглядывали за парапет. Возможно, кто-то спрыгнул с моста. Я видела мужчину, который выходил из ресторана. У него был платок на шее, прикрывавший кровоточащую рану. Другой мужчина лежал на земле. Я не знаю, был ли он жив или уже скончался», — рассказала она BBC.

Габриэль Скиотто оказался одним из тех, кто видел террористов. «Было темно, но я видел, что их было трое. Они были в 20 метрах от меня. Я за несколько секунд понял, что происходит. На рынке Боро находился один полицейский, он пытался их отпугнуть. Они побежали в мою сторону, потому что полицейский их преследовал», — передает его слова The Guardian . Затем нападавшие покинули рынок и двинулись в сторону Стони-стрит. «Внезапно с другой стороны появилось много вооруженных полицейских и они начали громко кричать на них. Было очень много криков. «Остановитесь, лечь на пол!», — такого плана. Затем полиция их застрелила».

Бен и его жена Наталья были на рынке Боро во время инцидента. Они рассказали BBC Radio 5, что видели как темнокожий мужчина в красном ударил прохожего ножом. «Нож, кажется, был размером в 10 дюймов (25 см. — Esquire). Мужчина в красном ударил его три раза».

25-летний Уилл Ортон рассказал Daily Mail: «Мы находились в пабе Sheaf. В какой-то момент начали прибывать люди, мы не понимали, что происходит. Подумали, может, на улице драка или что-то такое. Но затем в бар зашли буквально сотни людей».

Он добавил: «Хорошо сработали вышибалы: они впустили всех внутрь, а затем заперли двери. Была паника — всем казалось, что нападающие совсем рядом. Люди рассказывали, как видели резню на улице».

Как сообщает еще один свидетель, он находился в ресторане Applebee’s, напротив бара Wheatsheaf на Боро, когда официанты внезапно спустили все ставни. «Они вышли на улицу и увидели, что двое мужчин лежат на земле без дыхания. На одном из них было что-то, похожее на жилет смертника. Полиция сказала всем в ресторане, чтобы они оставались внутри. Через минуту мы услышали два или три выстрела».