ДАНИИЛ НИКОЛЕНКО (имя изменено), архитектор, 24 года:

«Это произошло несколько лет назад, когда я еще вел очень веселый образ жизни. Моя хорошая знакомая, интеллигентная и успешная девушка, уехала по делам на несколько дней и несколько опрометчиво попросила нашего общего друга Женю присмотреть за своей квартирой. Разумеется, Женя тут же собрал большую компанию — в молодости посещение чужой квартиры без ведома владельца не казалось нам чем-то ненормальным. С другой стороны, мы и сами на месте хозяев не были бы возмущены таким вторжением.

Мы покурили травы и немного выпили, забыв заветы классиков никогда это не смешивать. Уже сильно за полночь мое внимание привлекла металлическая штука, похожая на увеличенную подставку для вареного яйца, которая стояла на пианино.

Она была довольно тяжелая. Половина гостей спала на полу, некоторые наши товарищи продолжали курить. Я позвал на помощь нескольких самых трезвых ребят: двое начали тянуть за корпус, двое — за крышку, и нам удалось открыть эту штуку.

На пол высыпался порошок, похожий на золу или пепел. Он был перемешан с какими-то кристалликами вроде кусочков каменной соли. Я подумал, что это, видимо, песок с какого-нибудь пляжа или что-нибудь настолько же бесполезное и безобидное, вполне в духе хозяйки. Я собрал немного порошка и понюхал его. Наверное, наркотики возвращают человека в состояние, близкое к мироощущению ребенка, потому что мне ужасно захотелось попробовать порошок на вкус. Сначала я его лизнул. Ничего особенного — как обычный песок или придорожная пыль, которая попадает в рот, когда едешь на велосипеде по проселочной дороге, а навстречу дует сильный ветер. Я съел немного порошка. Потом еще немного.

Тут я обнаружил стоящий на журнальном столике стакан с каким-то алкогольным напитком. Почему-то мысль о том, что порошок может стать неплохой закуской, показалась мне очень удачной. Не знаю, сколько я в результате съел, но отчетливо помню, что через какое-то время в голову мне пришла мысль о том, что не стоит быть свиньей — я же не у себя дома!

Я аккуратно собрал с пола совочком остатки порошка и, улыбнувшись тем из окружающих, кто еще был способен оценить мою элегантность, выбросил его в мусорное ведро.

Только утром я начал подозревать, что за порошок я ел накануне. Вряд ли вы сможете понять, как я себя в этот момент почувствовал. Через несколько дней я все-таки решился позвонить лучшей подруге хозяйки квартиры и спросить, не знает ли она, что Аня хранит в той штуке, которая выглядит как подставка для яйца и стоит на пианино. Я уже не очень удивился, когда мне ответили, что там находится прах Аниной бабушки. Просто сказал: «Понятно». Нет, меня не начало тошнить, я вообще не испытал никаких слишком бурных эмоций и нормально спал следующей ночью.

В конце концов, там же осталось еще полбабушки, если не больше. И какая внучке разница, сколько именно праха лежит в подставке для яйца. Думаю, если бы вы хранили дома урну с останками бабушки, вы тоже не очень часто проверяли бы, не уменьшилось ли там количество праха. Вот и Аня до сих пор не знает о том, что произошло. Больше всего во всей вышеописанной ситуации меня смущает то, что вся она очень напоминает эпизод из идиотской молодежной комедии».