5 июля в Москва-Сити состоится премьера нового проекта Максима Диденко «Клетка с попугаями». Это постановка в формате виртуальной реальности, в основе которой — история человека, которому предстоит пройти последнее испытание перед полетом на Марс.

Интерес к видео 360 градусов у Максима Диденко появился давно. «Все началось с «Черного русского» — для этого спектакля мы сделали проекцию 360 градусов, которая шла фоном параллельно с основным действом. Мне тогда стало интересно, как кино может существовать в театральной системе координат. Потом я поставил в Праге спектакль по «Процессу» Франца Кафки (The Trial. — Esquire), в котором тоже была проекция 360 градусов, а актеры ходили по сцене с камерами в руках и снимали друг друга. Получился такой киноспетакль. А потом Светлана Доля предложила мне сделать для Сити такую историю-аттракцион, и я согласился», — рассказал Esquire режиссер.

Сценарий написал драматург Валерий Печейкин, который вдохновился проектом экспедиции Илона Маска на Марс и придумал историю о человеке, который готовится к путешествию на красную планету.

«Конечно, это больше кино, чем театр. Но в нашей новой постановке есть элементы и от первого, и от второго. В кино вашим взглядом управляют режиссер и оператор, они решают, на что вы будете смотреть, и в этом смысле это более тоталитарное искусство. В театре выбираете вы — особенно, если это многофигурная постановка. Конечно, вашим вниманием пытаются манипулировать, но у вас есть какой-то выбор. А в случае с «Клеткой с попугаями» — получилось кино, в котором вы можете выбрать, на что будете смотреть», — поделился Диденко.

Режиссер считает, что использование технологии 360 градусов в кино имеет большую перспективу: «Мне кажется, это окно в будущее. Будущее того, каким будет кино и каким будет театр. Надо просто экспериментировать».

Главного героя сыграл актер «Гоголь-центра» Риналь Мухаметов («Оптимисты»), остальные роли исполнили актеры Мастерской Дмитрия Брусникина: Марина Васильева («Как меня зовут», «Нелюбовь»), Василий Буткевич («Хороший мальчик», «Тряпичный союз»), Игорь Титов, Юрий Межевич, Яна Енжаева, Гладстон Махиб. Композитором выступил постоянный соавтор режиссера — Иван Кушнир («Конармия», «Цирк», «Хармс. Мыр», «Черный русский» и др.), художником по костюмам — дизайнер Анна Чистова, («Зоология», «Духless 2», «Про любовь»). «Клетка с попугаями» была снята кинокомпаниями «Друг друга» и Life Is Short, известными по таким фильмам, как «Тряпичный союз» и «Как меня зовут».

Показы VR-постановки будут идти ежедневно на площади Сити с июня по конец октября 2017 года. Стоимость билета — от 450 рублей.