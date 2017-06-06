HomePod

Главным анонсом прошедшей WWDC 2017 стал долгожданный Apple HomePod. Это 18-сантиметровая «умная» колонка, собранная на базе чипа A8 от Apple — такие же стоят в iPhone. Несколько HomePod можно расставить в разных комнатах дома и объединить в единую сеть.

Как и ожидалось, HomePod может откликаться на голосовые команды (с помощью Siri). Так же, как и «умные» колонки конкурентов — Amazon и Google. Основное отличие смарт-динамика Apple в том, что он позиционируется в первую очередь как первоклассная звуковая система, и лишь затем — как ассистент «умного дома». Колонки Amazon Echo и Google Home же выходят на рынок с противоположной позицией.

HomePod сможет выполнять несложные голосовые команды — те же, что умеет Siri, например, работать с календарем. Также заявлено, что колонка будет синхронизироваться с системой «умного дома» HomeKit. С помощью голосовых команд можно будет, например, управлять освещением и температурой в доме.

HomePod появятся на рынке в декабре этого года, в белом и сером цвете. Заявленная стоимость — $350. Для сравнения, средняя цена Google Home — $110, а Amazon Echo — $180.

Новая macOS

На презентации показали операционную систему High Sierra — это усовершенствованная версия давно знакомой пользователям Sierra. В новую macOS интегрирован обновленный браузер Safari. Теперь он умеет блокировать автовоспроизведение видео на сайтах, а также борется с рекламой: сайтам будет сложнее собирать информацию о пользователе, чтобы таргетировать рекламные объявления.

Кроме того, фото-приложение в High Sierra также научили некоторым новым трюкам, в том числе автоматическому распознаванию лиц. Наконец, новая macOS обладает усовершенствованной файловой системой. Представители Apple обещают, что она ускорит обработку файлов при той же вычислительной мощности компьютеров.

Новая операционная система появится как бесплатное обновление этой осенью.

Новые iMac

Новейшую линейку iMac оснастили чипами Intel Kaby Lake, которые заметно повысят производительность и мощность компьютеров в сравнении с предыдущим поколением. Кроме того, их оборудовали портами USB Type-C, поддерживающими Thunderbolt — а значит, скоро мы сможем использовать один и тот же тип кабеля для всех устройств Apple.

Также на презентации анонсировали новый iMac Pro. Он выйдет в декабре, оборудованный 18-ядерным процессором Xeon, Radeon Vega от AMD и до 16 ГБ видеопамяти. Ах, да — новые компьютеры выйдут в шикарном расцветке space grey. Очевидно, это машинки с прицелом не на средний карман, а, скорее, на профессиональные студии: за новый iMac Pro придется выложить $5 000.

Также обновится линейка макбуков, однако изменения затронут только «начинку» (обновят чипы Intel), в дизайне же ничего не изменится.

iOS 11

Apple Pay теперь сможет отправлять и принимать деньги от других пользователей iOS. Это первое.

Второе: голосовой помощник Siri получает долгожданные обновления. Спасибо функции самообучения, у нее теперь будет более естественный голос. Кроме того, ассистенту добавят функции переводчика — например, с китайского.

Полностью обновится внешний вид панели обновления.

Кроме того, iOS 11 получит набор функций, предназначенных, в основном, для пользователей iPad Pro. Например, появится приложение Files — аналог традиционной файловой системы на персональных компьютерах. Очевидно, в Apple ищут возможности заменить «айпэдами» рабочие ноутбуки.

Новая iOS 11 выйдет как бесплатное обновление этой осенью.

Новый iPad Pro

Обновленный планшет может похвастаться увеличенным с 9,7 до 10,5 дюймов экраном — этого удалось добиться благодаря сокращению рамки вокруг него. Небольшой размер не мешает устройству поддерживать полноразмерную экранную клавиатуру. Apple также удвоила частоту обновления экрана iPad Pro, чтобы видео на нем выглядело еще мягче. Кроме того, это улучшит работу устройства с Apple Pencil.

Обещают, что новый iPad Pro поступит в магазины уже на следующей неделе.