Петр 1

Первого кота в Зимнем дворце звали Василием. Петр I привез его из своей очередной поездки в Голландию (по другой версии, кот был куплен у торговца из Вологды). По указу императора амбарные коты вроде Василия должны были жить в Зимнем дворце (в наши дни — Эрмитажном театре. — Esquire) для охраны, разведения породы и истребления грызунов.

Елизавета Петровна

В 1745 году дочь Петра I, Елизавета Петровна, издала указ, согласно которому в Санкт-Петербург должны были прислать котов из Казани. Из разных источников из- вестно, что сама императрица предпочитала породу кошек, которую в 1939 году назовут «русская голубая».

Екатерина II

В здание Государственного Эрмитажа коты перебрались вместе с императрицей Екатериной II. При ней животных разделили на комнатных и надворных. Первые были домашними питомцами и служили дополнительным украшением дворца, а вторые защищали Зимний от крыс и мышей.

Блокада Ленинграда

Во время блокады Ленинграда, длившейся 871 день, все коты в Эрмитаже подохли, а подвалы Зимнего, переоборудованные в бомбоубежища, заполонили грызуны. Живой кот на рынке стоил как буханка хлеба. После войны в город завезли 5 тысяч кошек, и несколько десятков сразу запустили на службу в Эрмитаж.

Наши дни

Сегодня в Государственном Эрмитаже работает 50 котов. Им строго запрещен вход в смотровые залы и кабинет директора, поскольку они грызут важные документы и засыпают на царском троне, из-за чего срабатывает сигнализация.
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Все коты, выписанные из Казани Елизаветой Петровной, были кастрированы и стерилизованы, поэтому говорить о потомках кота Василия не имеет смысла.
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Эрмитажным котам посвящают книги, мюзиклы, передвижные выставки, фотокалендари и документальные фильмы.

2016
МЮЗИКЛ КРИСА БРУБЕКА «КОШКИ ЭРМИТАЖА»

2015

КНИГА ПЕТРА ВЛАСОВА «РЫЦАРЬ, КОТ И БАЛЕРИНА. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭРМИТАЖНЫХ КОТОВ»

2014

  • ФИЛЬМ ЕКАТЕРИНЫ БНАТОВОЙ «ХВОСТАТАЯ ГВАРДИЯ ПЕТЕРБУРГА»
  • ФОТОВЫСТАВКА ЮРИЯ МОЛОДКОВЦА «ЭРМИТАЖНЫЕ КОТЫ»

2007

КНИГА МЭРИ ЭНН АЛЛИН «АННА И КОШКИ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ЭРМИТАЖЕ»

2006

КНИГА НИКОЛАЯ ГОЛЯ И МАРИИ ХАЛТУНЕН «КОШКИН ДОМ В ЭРМИТАЖЕ»

2005

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ ЯНА ХИНРИКА ДРЕВСА «360° GEO-РЕПОРТАЖ: ЭРМИТАЖ — ДВОРЕЦ КОТОВ»
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Сотрудники Эрмитажа называют музейных котов эрмиками и иерархически делят их на аристократов и работяг. Первые обитают на втором этаже, возле хозяйственных отделов, имеют персональные миски, лоток и корзины для сна. Вторые живут во дворе, в подвалах или на чердаке музея. В марте 2016 года британское издание Telegraph включило котов Эрмитажа в список достопримечательностей Санкт-Петербурга, которые стоит увидеть.
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Британский музей

На постоянной службе в Британском музее находятся шесть котов. Их зарплата составляет 50 фунтов в год: эти средства уходят на еду и наполнитель для лотка. Каждый кот носит специальную униформу — желтый бант на шее. Кроме основной работы — ловли грызунов — коты сопровождают охранников во время патрулирования музея.

Площадь Торре Арджентина

В 2001 году городской совет Рима объявил котов частью биоисторического наследия, напомнив, что они живут в городе со дня его основания. Котов там можно встретить на площади Торре Арджентина, где они обосновались с момента раскопок 1909 года, когда археологи случайно разворошили большое крысиное гнездо.

Дом-музей Эрнеста Хемингуэя

В доме-музее Эрнеста Хемингуэя на острове Ки-Уэст проживает больше 40 котов. Они ведут родословную от питомца писателя — Снежка (Snowball. — Esquire). Коты в музее наделены особыми привилегиями: они могут гулять где захотят, спать на кровати писателя, а также не подчиняются закону штата Флорида, по которому животных нужно содержать в клетке.
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«Сыскать в Казани самых лучших и больших котов, удобных к ловлению мышей, прислать в Санкт-Петербург ко двору Ея Императорского Величества с таким человеком, который бы мог за ними ходить и кормить, и отправить их, дав под них подводы и на корм сколько надлежит немедленно. И ежели кто имеет у себя таковых кладеных (кастрированных. — Esquire) котов, оных бы объявили для скореишего отправления в губернскую канцелярию».
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Императрица ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА"Указ о высылке ко двору котов», 1745 год
После службы в Эрмитаже котов отправляют в петербургское котокафе «Республика кошек» или в Музей кошек во Всеволожске.
С 1998 года в Эрмитаже устраивают День эрмитажного кота (до 2012 года праздник назывался «День мартовского кота в Эрмитаже». — Esquire). Тогда гости музея могут попасть в подвалы и на чердаки здания, а также прютить одно из животных. В приоритете — семьи с собственным жильем. Вместе с котом они получают сертификат «Владельца эрмитажного кота» и право на пожизненное бесплатное посещение музея.

Осенью 2016 года в котокафе «Республика кошек» прошли выборы президента, на которых победил белый кот Жан-Батист-Мишель Валлен-Деламот. Миска для голосования, установленная перед его фотографией, собрала больше всего сухого корма.
Пятиминутный путеводитель по тайным комнатам
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Пятиминутный путеводитель по гастрономическим войнам
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ФИГАРО — Дворовый кот, много лет обитавший в подвалах Эрмитажа. Сотрудники му- зея называют его неуловимым. После того как Фигаро перебрался на второй этаж музея, он постоянно спит, ест и смотрит в стену.

БЕН ЛАДЕН — Когда Бен Ладен был котенком, за окрас его называли Персиком. Сегодня это самый сварливый из котов Эрмитажа, который иногда работает в катакомбах.

ПОРТОС — В солнечную погоду Портоса можно застать в Шуваловском проезде лежащим возле ворот, выходящих на Неву. В музее его называют обаятельным и самым ласковым котом.

БАТОН — Белого упитанного кота Батона называют самым ленивым служащим Эрмитажа. Он настолько толст, что его не могут сдвинуть с места даже волонтеры музея.

НИКА — Единственная нестерилизованная кошка в Государственном Эрмитаже.

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Во дворе Зимнего дворца водители грузовых автомобилей должны соблюдать особые правила дорожного движения: не превышать пешеходную скорость, объезжать котов, когда те греются на солнце или спят, и не пугать их гудками. Об этом им напоминает единственный в мире знак «Осторожно, кошки!».
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