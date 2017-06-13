ФИГАРО — Дворовый кот, много лет обитавший в подвалах Эрмитажа. Сотрудники му- зея называют его неуловимым. После того как Фигаро перебрался на второй этаж музея, он постоянно спит, ест и смотрит в стену.

БЕН ЛАДЕН — Когда Бен Ладен был котенком, за окрас его называли Персиком. Сегодня это самый сварливый из котов Эрмитажа, который иногда работает в катакомбах.

ПОРТОС — В солнечную погоду Портоса можно застать в Шуваловском проезде лежащим возле ворот, выходящих на Неву. В музее его называют обаятельным и самым ласковым котом.

БАТОН — Белого упитанного кота Батона называют самым ленивым служащим Эрмитажа. Он настолько толст, что его не могут сдвинуть с места даже волонтеры музея.

НИКА — Единственная нестерилизованная кошка в Государственном Эрмитаже.