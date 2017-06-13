Петр 1
Елизавета Петровна
Екатерина II
Блокада Ленинграда
Наши дни
Все коты, выписанные из Казани Елизаветой Петровной, были кастрированы и стерилизованы, поэтому говорить о потомках кота Василия не имеет смысла.
Эрмитажным котам посвящают книги, мюзиклы, передвижные выставки, фотокалендари и документальные фильмы.
- ФИЛЬМ ЕКАТЕРИНЫ БНАТОВОЙ «ХВОСТАТАЯ ГВАРДИЯ ПЕТЕРБУРГА»
- ФОТОВЫСТАВКА ЮРИЯ МОЛОДКОВЦА «ЭРМИТАЖНЫЕ КОТЫ»
Сотрудники Эрмитажа называют музейных котов эрмиками и иерархически делят их на аристократов и работяг. Первые обитают на втором этаже, возле хозяйственных отделов, имеют персональные миски, лоток и корзины для сна. Вторые живут во дворе, в подвалах или на чердаке музея. В марте 2016 года британское издание Telegraph включило котов Эрмитажа в список достопримечательностей Санкт-Петербурга, которые стоит увидеть.
Британский музей
Площадь Торре Арджентина
Дом-музей Эрнеста Хемингуэя
«Сыскать в Казани самых лучших и больших котов, удобных к ловлению мышей, прислать в Санкт-Петербург ко двору Ея Императорского Величества с таким человеком, который бы мог за ними ходить и кормить, и отправить их, дав под них подводы и на корм сколько надлежит немедленно. И ежели кто имеет у себя таковых кладеных (кастрированных. — Esquire) котов, оных бы объявили для скореишего отправления в губернскую канцелярию».
ФИГАРО — Дворовый кот, много лет обитавший в подвалах Эрмитажа. Сотрудники му- зея называют его неуловимым. После того как Фигаро перебрался на второй этаж музея, он постоянно спит, ест и смотрит в стену.
БЕН ЛАДЕН — Когда Бен Ладен был котенком, за окрас его называли Персиком. Сегодня это самый сварливый из котов Эрмитажа, который иногда работает в катакомбах.
ПОРТОС — В солнечную погоду Портоса можно застать в Шуваловском проезде лежащим возле ворот, выходящих на Неву. В музее его называют обаятельным и самым ласковым котом.
БАТОН — Белого упитанного кота Батона называют самым ленивым служащим Эрмитажа. Он настолько толст, что его не могут сдвинуть с места даже волонтеры музея.
НИКА — Единственная нестерилизованная кошка в Государственном Эрмитаже.
Во дворе Зимнего дворца водители грузовых автомобилей должны соблюдать особые правила дорожного движения: не превышать пешеходную скорость, объезжать котов, когда те греются на солнце или спят, и не пугать их гудками. Об этом им напоминает единственный в мире знак «Осторожно, кошки!».