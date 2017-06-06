М. Шемякин, «Дух рыцаря», смешанная техника, холст

Фестиваль пройдет на площадке «Манежа» с 7 по 11 июня, а затем отправится в Китай и Португалию. В выставочном зале в Москве можно будет увидеть работы более 300 художников, скульпторов, графиков и мастеров прикладного искусства из Аргентины, Великобритании, Испании, Греции, США, Японии и других стран.

Один из специальных проектов фестиваля — выставка Михаила Шемякина, на которой будут представлены его живописные произведения, а также работы для театров и предметы ювелирного искусства. Также художник представит свой новый инновационный проект «Воображаемый музей» — это коллекция образов и символов в искусстве, разных времен и разных народов, которую автор собирал в течение 50 лет своих искусствоведческих исследований.

Ковалев Владимир. «Похищение Европы». Шамот, эмали, окислы, глазури.

Ценители русского классического искусства смогут рассмотреть натюрморты художников из галереи Мамонтовых, среди которых Александр Куприн, Петр Кончаловский, Павел Кузнецов, Сергей Судейкин и другие.

Большой интерес на фестивале привлекает скрипка работы известного мастера из Италии Андрея Шюдтц, который успешно воссоздает в своих инструментах забытые секреты знаменитых мастеров прошлых столетий: Страдивари, Амати, Гварнери. Звучание копии модели Антонио Страдивари 1679 года Hellier можно будет услышать на открытии фестиваля 7 июня.

За день до закрытия фестиваля, 10 июня, в ММДМ состоится вручение международной премии в области искусства «ВЕРА», которую получат лучшие работы.