Венецианская биеннале в этом году стартовала раньше обычного — в середине мая. Толпы искусствоведов, журналистов, арт-дилеров и просто любителей прекрасного, поеживаясь, двинули в Арсенал и парк Джардини за самым актуальным искусством.

Главное из представленного в российском павильоне — мощный проект Гриши Брускина «Смена декораций». Визуально и стилистически он похож на предыдущие работы ветерана совриска. Но если в проекте «Время Ч», получившим в свое время премию Кандинского, Брускин обращался к образам прошлого, то «Смена декораций» — работа о настоящем и будущем. Сотни скульптур и видеопроекции рассказывают о современном мире с его терроризмом, прослушкой и феноменом толпы. Фигуры без лиц маршируют под двуглавым орлом, бюсты с огромными ушами-локаторами вслушиваются в эфир, а «русская идея» вызревает в склянках химической лаборатории.

Увы, не удалось рассмотреть «Блокированный контент» группы Recycle: для этого требовалось скачать специальное приложение, но в помещении не работал wi-fi, и потому работы остались лишь белыми глыбами.

Настоящий герой этой биеннале — Ирина Корина, которая попала и в основной проект, и в параллельную программу. Работы Кориной всегда можно распознать на расстоянии. Она когда-то работала театральным художником и ее тотальные инсталляции напоминают декорации, установленные на сцене. Работа «Благие намерения» — это пристройка с лестницей внутри Арсенала. Похоронные венки здесь соседствуют с неоновой иллюминацией, отсылая к культу смерти и праздничным декорациям Москвы одновременно.

Другая работа Кориной располагается в Палаццо на Дзаттере (Palazzo delle Zattere), новом пространстве фонда Леонида Михельсона V-A-C в Венеции. К открытию V-A-C организовал там проект «пространство сила конструкция» к столетию Октябрьской революции 1917 года. Инсталляция Кориной называется «Колонный зал», и состоит из гипертрофированных образов участников революции — рабочих с одной стороны, «буржуев» и священников с другой. Революция в современном сознании превратилась в сказку, а ее герои — в гигантские куклы. Обе работы напоминают «Хвост виляет кометой», самую крупную инсталляцию художницы, которую до конца августа можно увидеть в музее «Гараж».

В проекте ГМИИ им. А.С. Пушкина «Человек как птица. Образы путешествий» в рамках параллельной программы представлена одна из самых впечатляющих работ — «Частная луна» Леонида Тишкова. Художник путешествует по всему миру со своим лайтбоксом в виде луны и подробно документирует эти поездки с помощью фотографии. В Палаццо Соранцо Ван Аксель можно увидеть как саму луну, так и фото из путешествия Тишкова по Уралу.