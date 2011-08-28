Первые данные о подкупе овощами в России
Хотя некоторые историки склонны считать началом пищевой коррупции на Руси «кормления» — натуральное довольствие, которое княжеские люди получали с крестьян в
Подкуп овощами, организованный «Единой Россией»
Самая дорогостоящая взятка, полученная овощами
27 ноября 1997 года газета «Московский комсомолец» опубликовала материал, в котором рассказывалась история дачницы, пожелавшей остаться анонимной. Вместе с мужем она возвращалась в Москву на автомобиле, когда уже в городе за мелкое нарушение их остановил сотрудник ГАИ. Осмотрев машину и, в частности, заполненный картошкой багажник, он предложил заплатить штраф на месте. Денег у дачников не оказалось, и сотрудник согласился принять оплату по штрафу овощами, забрав часть урожая себе. Позднее, выгружая уцелевшие овощи, дачники обнаружили в багажнике забытую милицейскую крагу, в которой были спрятаны 1,5 млн неденоминированных рублей.
Подкуп в виде денег на овощи
Началом финансового кризиса 2011 года в Белоруссии принято считать 23 мая, когда Национальный банк объявил о резкой девальвации белорусского рубля, после чего официальный курс доллара вырос сразу на 56%. Всего же за первые десять месяцев года совокупная девальвация составила 189%, инфляция — 74,5%, а цены на продукты выросли в среднем на 84,2%. На этом фоне 15 сентября вышел Указ президента № 417 «О единовременной материальной помощи», предусматривающий выплату всем неимущим разовых пособий в размере 500 тысяч белорусских рублей. Пособия, прозванные в народе «на овощи», или «овощные деньги», начали выдавать уже в конце сентября. Как сообщают белорусские СМИ, выплаты «овощных» (всего — 1,7 триллиона рублей) вызвали небывалый ажиотаж, и в почтовые отделения, занимающиеся раздачей денег, пришли даже те пенсионеры, которым по состоянию здоровья приносили пенсию на дом.
Законы России и подкуп избирателя овощами
Первым законом, прямо запрещающим использовать любые продукты в качестве подкупа избирателей, следует считать «Положение о выборах в Учредительное собрание», опубликованное Временным правительством в сентябре 1917 года. Пункт 109 главы IX «Об ограждении свободы и правильности выборов» гласил: «Виновный в угощении избирателей с целью склонить их к голосованию при выборах в Учредительное собрание в пользу свою или других лиц наказывается арестом». Современный Кодекс об административных правонарушениях не рассматривает подкуп овощами и прочими продуктами как отдельное правонарушение. Статья 5.16 КоАП РФ сообщает: «Подкуп избирателей, участников референдума, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо осуществление благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 2500 рублей; на должностных лиц — от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей».
Cамый древний подкуп при помощи еды
Первый в истории подкуп при помощи еды относится к XVIII веку до н.э. и описан в Книге Бытия
4 случая подкупа российских избирателей фруктами и ягодами
|кто подкупал
|где подкупал
|когда подкупал
|чем подкупал
|Действующие депутаты
|Санкт-Петербург, Совет ветеранов Адмиралтейского района
|Февраль 2009 года (муниципальные выборы
|Ананасы
|Общероссийский народный фронт
|Астрахань, празднование Дня арбуза
|28 августа 2011 года (выборы в Государственную думу VI созыва)
|Арбузы
|Член Федерального Совета российской партии «Яблоко» Анатолий Голов
|Нарва (Эстония), ДК «Ругодив»
|28 августа 2011 года (выборы в Государственную думу VI созыва)
|Яблоки
|Владимир Жириновский
|Москва, Даниловский рынок
|5 июня (выборы в Государственную думу VI созыва)
|Клубника
В каких регионах РФ подкуп овощами наиболее эффективен
Подкуп овощами наиболее легок
Подкуп овощами возможен
Подкуп овощами затруднен
Подкуп практически невозможен (< 60 кг/год)
Эффективность подкупа основана на данных о потреблении овощей на душу населения, приводимых в работах «Окружающая среда и здоровье населения России» (МОНФ) и «Потребление овощей на душу населения» (Росстат). Чем выше потребление овощей, тем шире возможности для подкупа.
Еще одна страна, где голоса избирателей покупают за овощи
За последние десять лет сведения о подкупе при помощи овощей за пределами России попадали в прессу лишь однажды. Так, в конце 2010 года издание The Zimbabwean сообщило о попытке купить голоса избирателей при помощи капусты в зимбабвийском горном регионе Чиманимани (см. стр. 40). Местный мэр Чарльз Мурешерва организовал выдачу крестьянам капусты в обмен на обещание отдать за него свои голоса. Раздача овощей, организованная как акт помощи, вызвала неоднозначную реакцию населения, поскольку в этом районе капусту традиционно выращивают на корм свиньям. Позднее в прессу попали и данные о происхождении капусты: она была конфискована у белых фермеров, которые продолжают работать в этом регионе, несмотря на все попытки властей полностью изгнать их с территории Зимбабве.
Цитаты
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«Деньги не имеют значения».
Спаржа Арчибальд в роли пророка Ионы, мультфильм «Приключения пиратов в Стране овощей»
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«Лук заставляет людей плакать, но нет на земле такого овоща, который заставил бы людей смеяться».
Уилл Роджерс, американский ковбой и юморист
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«Я не торгую ни газом, ни огурцами».
Владимир Путин, председатель правительства РФ
Пугают ли овощи Владимира Путина
Как стало известно из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, 17 августа на Международном авиасалоне «МАКС-2011» премьер-министр Владимир Путин чуть не стал жертвой овощного террора. Незадолго до прибытия официальной делегации «сотрудниками полиции были приняты дополнительные меры режимного характера, в ходе которых был задержан житель Москвы, намеревавшийся совершить противоправные действия экстремистского толка». Задержанным оказался
Составил Михаил Казиник.