Первые данные о подкупе овощами в России

Хотя некоторые историки склонны считать началом пищевой коррупции на Руси «кормления» — натуральное довольствие, которое княжеские люди получали с крестьян в XI-XVI веках, — это не так. Взятками в подлинном смысле слова эти расчеты считать нельзя, поскольку процедура была прописана в законах, в том числе в «Русской Правде». Первые детализированные данные о прямом подкупе при помощи овощей и других съестных припасов можно обнаружить в «ведомостях о расходах в пособие господам чиновникам», которые с 1804 по 1853 год вели поверенные князя Сергея Михайловича Голицына в Пермской губернии. Помимо денежных сумм, выплаченных в качестве взяток пермским чиновникам разного уровня, в ведомостях содержались и данные о различных продуктах, которые шли на «расположение при взыскании межи», «снискание благосклонности», «полезное решение по нашей апелляционной жалобе», «полезное составление справки» и другие нужды. Анализ ведомостей показывает, что в первой четверти XIX века более 60% общих трат отводились именно на подкуп съестными припасами, однако картина радикально изменилась к середине века, когда чиновники стали требовать денег. Наиболее показательным следует считать отчет за 1852−1853 годы, согласно которому взятки практически всем чиновникам были выплачены деньгами, и лишь уездному судье Попову были выданы продукты на 40 рублей 71 копейку. Впрочем, деньги Попов тоже получил — 1137,5 рубля.

Подкуп овощами, организованный «Единой Россией»

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Впервые подкуп избирателей Кемеровской области при помощи овощей был опробован «Единой Россией» в 2007 году. Тогда, по информации блогера stepan-zweruga, в ряде населенных пунктов были «зафиксированы случаи бесплатной раздачи пенсионерам овощей (картофеля, моркови, капусты) — якобы от социальных служб, но лицами в накидках с символикой «Единой России». В конце сентября 2011 года, по данным «Сибирского агентства новостей» (Кемерово), около восьми тысяч пенсионеров Новокузнецка вновь получили бесплатные овощные наборы весом 85 килограммов каждый. Спустя месяц информационно-аналитический сайт «КузПресс» опубликовал статью, в которой приводились жалобы пенсионеров на выданные им овощи: «Замучилась перебирать, больше половины выкинула! Лучше бы дали маленько, но добрых овощей! А это — позорище». Позднее из публикации газеты «Ведомости» стало известно, что вместе с бесплатными продуктовыми наборами пенсионерам были выданы календари с изображением лидера регионального списка «Единой России» Амана Тулеева. По словам координатора ассоциации «Голос» по Кемеровской области Василия Стрекалова, пенсионерам, предъявившим на избирательном участке в день выборов этот календарь, были обещаны подарки.

ПСКОВ

14 марта 2011 года в рамках регионального проекта партии «Единая Россия» под названием «Щедрый огород» состоялась раздача овощей и их семян самым активным огородникам Пскова, Псковского района и города Но­восокольники. За несколько дней депутат облсобрания Александр Братчиков (фракция «Единая Россия») вручил пенсионерам около 500 пакетов картофеля, а также лук, кабачки, морковь и свеклу. Освещавшая мероприятие «Псковская лента новостей» процитировала воодушевленных огородников: «Мы воспринимаем это как помощь. Купить хороший сортовой картофель — дорого, да и ехать за ним надо в Псков». Как и везде, выборы в Псковской области состоятся 4 декабря 2011 года; на эту же дату приходятся выборы главы Новосоколь­нического района области.

ЧЕЛЯБИНСК

Самая дорогостоящая взятка, полученная овощами

Как стало известно из публикации «Газеты.Ru», с середины сентября 2011 года в разных районах Челябинска стали появляться грузовики с надписью «Единая Россия». Социаль­ный магазин», с которых по сниженным ценам продавали картофель, морковь, капусту, лук и прочие овощи. На сайте администрации Челябинска утверждалось, что за пять уик-эндов было продано более 600 тонн уцененного партийного картофеля. Впослед­ствии на многочисленные обвинения в попытке подкупа избирателей ответила Елена Дубровина, член Центризбиркома: «Если покупателю или получателю продуктов не выдвинуто условие непременного голосования за определенную партию, ни продажа, ни раздача партийных овощей подкупом не являются».

27 ноября 1997 года газета «Московский комсомолец» опубликовала материал, в котором рассказывалась история дачницы, пожелавшей остаться анонимной. Вместе с мужем она возвращалась в Москву на автомобиле, когда уже в городе за мелкое нарушение их остановил сотрудник ГАИ. Осмотрев машину и, в частности, заполненный картошкой багажник, он предложил заплатить штраф на месте. Денег у дачников не оказалось, и сотрудник согласился принять оплату по штрафу овощами, забрав часть урожая себе. Позднее, выгружая уцелевшие овощи, дачники обнаружили в багажнике забытую милицейскую крагу, в которой были спрятаны 1,5 млн неденоминированных рублей.

Подкуп в виде денег на овощи

Началом финансового кризиса 2011 года в Белоруссии принято считать 23 мая, когда Национальный банк объявил о резкой девальвации белорусского рубля, после чего официальный курс доллара вырос сразу на 56%. Всего же за первые десять месяцев года совокупная девальвация составила 189%, инфляция — 74,5%, а цены на продукты выросли в среднем на 84,2%. На этом фоне 15 сентября вышел Указ президента № 417 «О единовременной материальной помощи», предусматривающий выплату всем неимущим разовых пособий в размере 500 тысяч белорусских рублей. Пособия, прозванные в народе «на овощи», или «овощные деньги», начали выдавать уже в конце сентября. Как сообщают белорусские СМИ, выплаты «овощных» (всего — 1,7 триллиона рублей) вызвали небывалый ажиотаж, и в почтовые отделения, занимающиеся раздачей денег, пришли даже те пенсионеры, которым по состоянию здоровья приносили пенсию на дом.

Законы России и подкуп избирателя овощами

Первым законом, прямо запрещающим использовать любые продукты в качестве подкупа избирателей, следует считать «Положение о выборах в Учредительное собрание», опубликованное Временным правительством в сентябре 1917 года. Пункт 109 главы IX «Об ограждении свободы и правильности выборов» гласил: «Виновный в угощении избирателей с целью склонить их к голосованию при выборах в Учредительное собрание в пользу свою или других лиц наказывается арестом». Современный Кодекс об административных правонарушениях не рассматривает подкуп овощами и прочими продуктами как отдельное правонарушение. Статья 5.16 КоАП РФ сообщает: «Подкуп избирателей, участников референдума, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо осуществление благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах влечет наложение админи­стративного штрафа на граждан в размере от 2000 до 2500 рублей; на должностных лиц — от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей».

Cамый древний подкуп при помощи еды

Первый в истории подкуп при помощи еды относится к XVIII веку до н.э. и описан в Книге Бытия (25:29−34). Как известно, у патриарха Исаака было два сына-близнеца: старший Исав и младший Иаков, между которыми с самого детства не было понимания. Однажды голодный Исав вернулся домой и, увидев, что Иаков варит чечевичную похлебку, сказал: «дай мне поесть, ибо я устал». Иаков пообещал накормить брата, но при условии, что тот откажется от права первородства. Согласно тексту Писания, «Исав сказал: вот, я умираю; что мне в этом первородстве… и продал первородство свое Иакову… и пренебрег Исав первородство». Стоит отметить, что первородство давало обладателю немалые преимущества: право на большую часть наследства, возможность получить титул священника и, наконец, именно из его рода должен был впоследствии произойти Мессия.

4 случая подкупа российских избирателей фруктами и ягодами

кто подкупал где подкупал когда подкупал чем подкупал Действующие депутаты Санкт-Петербург, Совет ветеранов Адмиралтейского района Февраль 2009 года (муниципальные выборы в Санкт-Петербурге ) Ананасы Общероссийский народный фронт Астрахань, празднование Дня арбуза 28 августа 2011 года (выборы в Государственную думу VI созыва) Арбузы Член Федерального Совета российской партии «Яблоко» Анатолий Голов Нарва (Эстония), ДК «Ругодив» 28 августа 2011 года (выборы в Государственную думу VI созыва) Яблоки Владимир Жириновский Москва, Даниловский рынок 5 июня (выборы в Государственную думу VI созыва) Клубника

В каких регионах РФ подкуп овощами наиболее эффективен

Подкуп овощами наиболее легок (115−142 кг/год)

Подкуп овощами возможен (90−115 кг/год) Подкуп овощами затруднен (60−90 кг/год)

Подкуп практически невозможен (< 60 кг/год)

Эффективность подкупа основана на данных о потреблении овощей на душу населения, приводимых в работах «Окружающая среда и здоровье населения России» (МОНФ) и «Потребление овощей на душу населения» (Росстат). Чем выше потребление овощей, тем шире возможности для подкупа.

Еще одна страна, где голоса избирателей покупают за овощи

За последние десять лет сведения о подкупе при помощи овощей за пределами России попадали в прессу лишь однажды. Так, в конце 2010 года издание The Zimbabwean сообщило о попытке купить голоса избирателей при помощи капусты в зимбабвийском горном регионе Чиманимани (см. стр. 40). Местный мэр Чарльз Мурешерва организовал выдачу крестьянам капусты в обмен на обещание отдать за него свои голоса. Раздача овощей, организованная как акт помощи, вызвала неоднозначную реакцию населения, поскольку в этом районе капусту традиционно выращивают на корм свиньям. Позднее в прессу попали и данные о происхождении капусты: она была конфискована у белых фермеров, которые продолжают работать в этом регионе, несмотря на все попытки властей полностью изгнать их с территории Зимбабве.

Цитаты

«Деньги не имеют значения». Спаржа Арчибальд в роли пророка Ионы, мультфильм «Приключения пиратов в Стране овощей» «Лук заставляет людей плакать, но нет на земле такого овоща, который заставил бы людей смеяться». Уилл Роджерс, американский ковбой и юморист (1879−1935) «Я не торгую ни газом, ни огурцами». Владимир Путин, председатель правительства РФ

Пугают ли овощи Владимира Путина

Как стало известно из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, 17 августа на Международном авиасалоне «МАКС-2011» премьер-министр Владимир Путин чуть не стал жертвой овощного террора. Незадолго до прибытия официальной делегации «сотрудниками полиции были приняты дополнительные меры режимного характера, в ходе которых был задержан житель Москвы, намеревавшийся совершить противоправные действия экстремистского толка». Задержанным оказался 34-летний член запрещенного «Русского национального единства», который планировал закидать Путина и его коллег овощами. 18 августа представители РНЕ разместили в интернете обращение, в котором утверждалось: «Задержанный гражданин не является участником нашего движения… Наша организация — это не партия национал-большевиков Лимонова и овощным терроризмом, равно как и прочими хулиганскими выходками, не занимается».