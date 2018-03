Внимание! Есть спойлеры.

5 июня на экраны вышел пятый эпизод «Твин Пикса», а вопросов у зрителей до сих пор больше, чем ответов: агент Дейл Купер по‑прежнему не тот, кем кажется, — причем во всех смыслах. В поисках разгадок фанаты продолжают комментировать сериал и генерировать шутки и мемы. Esquire собрал лучшие реакции.

Краткое содержание всех вышедших серий.

Делаю записи из «Твин Пикса», чтобы отследить сюжетные ходы и персонажей. Кажется, мне потребуется больше бумаги.

Whew! Taking notes from @SHO_TwinPeaks to keep track of characters and clues -- think I'm gonna need more paper. pic.twitter.com/5WEeHaJQJM — Stefanie Hackenberg (@mistresselphaba) May 31, 2017

Неполноценный и аутичный агент Купер, которого все принимают за Даги Джонса, — главный объект шуток.

Каждое утро как агент Купер pic.twitter.com/ZdyGkvZKJI — Patologoanatom (@timekiller777) June 6, 2017

Не обошлось без covfefe (мем, который разошелся в сети после опечатки Дональда Трампа в твиттере).

Пользователи твиттера уже заочно вручили Кайлу Маклахлену «Эмми» и «Золотой Глобус»

@Kyle_MacLachlan Can I just invent new awards to give youHere's an Oscar, an Emmy, a Nobel, a Golden Shovel, a Skippy Magoo… #TwinPeaks pic.twitter.com/Si96NipIRo — Babadook Canterbury (@_Schwifty) June 5, 2017

Привет, я дерево из «Твин Пикса»

Нежелание Дэвида Линча объяснить происходящее в «Твин Пиксе» я нахожу невероятно воодушевляющим.

Пользователь цитирует отрывок из интервью режиссера изданию Entertainment Weekly :

— Что это за голова на верхушке дерева: это говорящий мозг, гипофиз или нейрон?

— Это просто голова.

— По‑моему, очень похоже на мозг.

— Это просто голова.

— Что ж, у вас получилось отличное представление дерева.

— Спасибо.

David Голова на верхушке дерева Lynch's total refusal to explain Twin Peaks is deeply energising to me. pic.twitter.com/7yksyZVonj — Gavia Baker-Whitelaw (@Hello_Tailor) May 31, 2017

Еще один мем — золотые лопаты доктора Джакоби.