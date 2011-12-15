Возникновение термина «Теория заговора»

Термин «теория заговора» впервые появился в двадцатых годах XX века в экономической литературе, а современное значение приобрел к концу 1960-х годов. В «Оксфордский словарь английского языка» это словосочетание было включено только в 1997 году.

В 1999 году английский футболист, репортер, телекомментатор и член партии зеленых Дэвид Айк издал книгу «Величайший секрет: Книга, которая изменит мир», где описал систему устройства современного мира. По Айку, миром правят инопланетные ящеры-пришельцы из созвездия Драко, которые создали на Земле тайное общество «Вавилонское братство». Эти ящеры, утверждает Айк, являются прямоходящими и могут принимать человеческое обличье. Айк убедительно доказывает, что большинство мировых лидеров являются ящерами: оба Буша, Хилари Клинтон, Тони Блэр, все Ротшильды и Рокфеллеры, а также значительная часть исполнителей кантри.

«Мне не нужна нация мыслителей, мне нужна нация работников». Джон Д. Рокфеллер, магнат, которому приписывается создание нескольких тайных организаций

В 1868 году немецкий почтовый работник Герман Гёдше под псевдонимом сэр Джон Ретклифф издает роман «Биарриц». В главе «Ночь на еврейском кладбище в Праге» Гёдше описывает ритуал, происходящий раз в сто лет: представители двенадцати колен израилевых собираются у гробницы раввина Симеона Бен-Иегуды. Они делятся успехами (обсуждают, сколько золота сосредоточено в руках мирового еврейства, как контролируются трудящиеся и пресса); разрабатывают планы на будущее: дискредитация христианства, разжигание революций, проникновение во власть. Задумывая роман как авантюрно-приключенческий, Гёдше не мог и предположить, что уже в 1876 году указанный отрывок под названием «Речь раввина» будет широко распространен по России в виде отдельных брошюр. Материал подавался как стенография речи главного раввина, подслушанная английским дипломатом сэром Джоном Ретклиффом.

Всемирный заговор в русской дореволюционной литературе

В 1911 году выходит роман Веры Крыжановской «Смерть планеты». Одна из первых женщин-фантастов в мире, Крыжановская часто обращалась в своих произведениях к теме мирового еврейского заговора, призванного погубить христианскую цивилизацию. В «Смерти планеты» планы мирового сговора евреев-сатанистов заходят настолько далеко, что судьба планеты буквально решается в битве между добрым гималайским магом Супрамати с евреем-сатанистом Шеломом Иезодотом.

В 1909 году газета «Земщина» публикует роман «Человек-рыба». Главный злодей (его зовут Еврей) возглавляет «Совет всемирного владычества евреев». При помощи хирурга он вживляет мальчику Гиктанеру жабры и учит его топить корабли. Мир спасает прекрасная Моизетта, которая влюбляется в Гиктанера и заставляет его отказаться от злых намерений. «Человек-рыба» явился переработанной версией романа «Человек, который мог жить в воде» Жана де ла Ира. В оригинале Еврея звали Фульбер и он возглавлял орден иезуитов. Каким источником пользовался при написании «Человека-амфибии» А. Беляев, остается гадать.

БИЛЬДЕРБЕРГСКИЙ КЛУБ

Год основания: 1954

Основатель: принц Бернард Нидерландский

Цель: укрепление взаимопонимания между США и Европой в их борьбе с коммунистической угрозой.

Место сбора: один раз в год члены клуба собираются на закрытые совещания, места проведения которых не являются секретом.

Особенности: постоянного членства в Бильдербергском клубе нет. Каждый год руководящий комитет приглашает на заседание не более ста человек, каждый из которых обязуется хранить в тайне все, что услышал.

Члены клуба: Маргарет Тетчер, Билл Клинтон, Тони Блэр, Ангела Меркель, Романо Проди, Генри Киссинджер, Дональд Рамсфелд.

ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ

Год основания: 1973

Основатель: банкир Дэвид Рокфеллер и профессор Збигнев Бжезинский

Цель: необходимость расширить Бильдербергский клуб (см. выше) и пригласить в него Японию.

Особенности: еще в 1972 году Рокфеллер и Бжезинский выбрали 200 членов Комиссии по всему миру: треть североамериканцев, треть европейцев и треть японцев. Все члены Комиссии официально именовались выдающимися гражданами, а сама Комиссия — частной неофициальной организацией. Сегодня в Комиссии насчитывается до 500 членов.

Члены клуба: Джордж Буш (старший), Дик Чейни, Пол Вулфовиц, Сергей Караганов. Члены Комиссии, получающие должности в правительствах своих стран, на время государственной службы перестают участвовать в заседаниях организации.

БОГЕМСКАЯ РОЩА

Год основания: 1872

Основатели: калифорнийские студенты

Место сбора: с 1899 года ежегодные июльские заседания клуба проходят в Богемской роще — реликтовом лесу, возраст которого достигает 1500 лет.

Особенности: чтобы получить разрешение на вступление в клуб, нужно ждать от 15 до 20 лет. Жизнь в Роще устроена по принципу скаутского лагеря, посередине которого стоит гигантская 15-метровая бетонная сова — официальный символ клуба. Поляна перед совой служит местом для проведения различных ритуалов, в том числе воображаемого жертвоприношения, во время которого облаченные в капюшоны члены клуба сжигают Куклу Забот. Этот обряд символизирует освобождение всех присутствующих от мирских дел.

Девиз клуба: «Да не окажутся здесь пауки, плетущие паутину».

Члены клуба: Колин Пауэлл, Фрэнсис Форд Коппола, Арнольд Шварценеггер, Клинт Иствуд.

«Мир разделен на три класса людей: маленькая группа, которая делает дела; группа побольше, которая наблюдает за тем, как эти дела делаются; и большинство, которое никогда не узнает того, что происходит». Николас Мюррей Батлер, бывший президент Колумбийского университета

Кто управляет Америкой?

Большая государственная печать США, изображенная, в частности, на однодолларовой купюре, породила множество мифов. Особое внимание любителей конспирологии привлекает оборотная сторона печати, где изображена увенчанная Всевидящим оком Божьим пирамида, окруженная двумя латинскими изречениями. Annuit Coeptis относится к Всевидящему оку и означает «согласно с [нашими] начинаниями». Второе выражение — Novus Ordo Seclorum — является вырванной из Виргилия цитатой, означающей «Новый порядок столетий». Сторонники конспирологии знают, что если вписать шестиконечную звезду в окружность оборотной стороны печати, то верхний луч укажет на Всевидящее око, а пять оставшихся укажут на буквы M, A, S, O и N, тем самым указав на истинных владельцев федерального казначейства.

Поклоняется ли Джордж Буш сатане?

Вслед за Уго Чавесом, любящим рассуждать о связи Джорджа Буша с дьяволом, американский сайт www.theforbiddenknowledge.com скрупулезно собирает фотографии, где американский президент показывает древнее сатанинское приветствие — знак рогатой совы. По мнению сайта, это доказывает причастность Буша к одному из тайных сатанинских орденов.

Закон против тайных обществ

Единственным государством, законодательно запретившим организацию тайных обществ, является Польша. В 13-й статье конституции Польши записано: «Запрещено существование политических партий и иных организаций, программа или деятельность которых […] предусматривает сохранение в тайне структур или членства».

Мировая закулиса против детей

В 2006 году, выступая по телевидению, советник иранского Министерства образования Хасан Болхари объявил мультфильм «Том и Джерри» частью мирового еврейского заговора: «Мультфильм сняли голливудские евреи для того, чтобы изменить отношение к мышам, в виде которых нацисты часто изображали их самих. Ни один народ не действует столь же тайно, как евреи». По Болхари, мышь Джерри имеет семитские корни. «Она очень находчива. Она бьет бедного кота по заднице. Однако несмотря на это зверство, вы не смотрите на мышь с презрением. Она выглядит привлекательной и очень умной!»

Еще 20 общеизвестных теорий

1. Джон Ф. Кеннеди был убит собственным водителем.

2. 22 мая 1962 года американцы высаживались на Марсе.

3. ООН была создана люцеферианами для порабощения мира.

4. НАСА скрывает от землян планету Нибиру, орбита которой находится за орбитой Плутона.

5. В логотипе McDonald’s дважды скрыто число 13.

6. Под пирамидами Гизы находится туннель, ведущий в подземный мир.

7. Антигравитация давно поставлена на службу американской армии.

8. Золотистое сооружение на крыше здания Академии наук является излучателем волн покорности.

9. Галактическое правительство существует, и США — это единственная страна, поддерживающая с ним контакт.

10. Сцену высадки астронавтов на Луне снял Стэнли Кубрик в Неваде.

11. Уолт Дисней был масоном.

12. Kentucky Fried Chicken принадлежит Ку-клукс-клану, и все жареные курицы пропитаны наркотиком, который безвреден для любого европеоида, но делает импотентом любого цветного.

13. Аэропорт Денвера, в оформлении которого используется огромное количество масонской символики, является штаб-квартирой международного масонского правительства, а под терминалом находится гигантский подземный город.

14. Если перевернуть пачку Marlboro вверх ногами, то на месте слога Mar можно увидеть английское слово «еврей» (jew).

15. Белый инверсионный след, остающийся за самолетом, на самом деле является процессом распыления различных секретных веществ, контролирующих разум.

16. Чемпионат мира по футболу 1958 года на самом деле не состоялся в Швеции, а был поставлен американцами специально для радио и ТВ как стратегический маневр «холодной войны».

17. ВИЧ был разработан в лабораториях ЦРУ с целью избавить мир от чернокожего населения и педерастов.

18. В начале XX века конопля была поставлена вне закона только потому, что конкурировала с более дорогим, а следовательно, более прибыльным сырьем для изготовления различных продуктов — от бумаги до пластика.

19. Каждый штрих-код на товаре содержит зашифрованное число зверя.

20. Цунами 2004 года было стимулировано американскими и индийскими военными при помощи мощнейших электромагнитных излучателей.