1.

Мик Джаггер и Кит Ричардс знакомы с детства. Они познакомились в начальной школе Дартфорда (город в графстве Кент, неподалеку от Лондона). И это единственные два участника The Rolling Stones, которые играют в группе с самого момента ее основания в 1962 году.

2.

Название The Rolling Stones придумал гитарист Брайан Джонс. Вернее, не совсем придумал, а повзаимствовал из хита Rolling Stone легендарного блюзмена Мадди Уотерса. Впервые название появилось на афише все в том же 1962, когда музыканты готовились к концерту в одном из клубов Лондона. К слову, на свои первые концерты «роллинги» продавали в среднем по три билета.

3.

Типичный заголовок лондонской газеты в 1964 году выглядел примерно так: «Позволите ли вы своей дочери выйти замуж за участника The Rolling Stones?». Музыкантов неоднократно арестовывали за хранение наркотиков.

4.

При этом Мик Джаггер всегда был фанатом бега. В начальной школе он даже установил рекорд на дистанции в полмили, а затем довольно долго сохранял пристрастие к своему хобби, пробегая по 8 миль ежедневно, если группа не находилась в туре.

5.

Легендарный логотип группы нарисовал английский дизайнер Джон Паш. По его словам, губы и язык он срисовывал с самого Мика Джаггера. Впервые лого появилось на обложке пластинки Sticky Fingers в 1971 году. За работу дизайнер получил 250 фунтов стерлингов.

6.

Одну из своих лучших пластинок — Exile on Main St — музыканты записывали в 1972 году на французской вилле Nellcote. В разное время на этой же вилле жили русские эрцгерцоги и сотрудники гестапо.

7.

Из всех пластинок The Rolling Stones Мик Джаггер считает самой неудачной психоделическую Their Satanic Majestic Request 1967 года. «У нас было слишком много наркотиков и свободного времени», — так он объясняет ее появление на свет.

8.

В какой-то момент Мик Джаггер весьма впечатлился русской литературой — а именно «Мастером и Маргаритой» Булгакова. Настолько, что написал после прочтения песню Sympathy for the Devil. Книгу ему подарила подруга — певица Марианна Фэйтфул.

9.

Тур A Bigger Band, в который группа отправилась в 2007 году, длился 14 месяцев и собрал рекордную сумму во всей истории музыкальной индустрии — $558 млн. Правда, вскоре их потеснил Боно — в 2009 году U2 привезли из тура 360 degree $736,1 млн.

10.

За всю историю своего существования группа продала более 250 млн своих пластинок.