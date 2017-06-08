1. «Лечить живых»

В центре сюжета драмы француженки Катель Килевере — молодой серфингист, который попадает в кому после автомобильной аварии. Его разведенные родители пытаются справиться с неожиданной трагедией, в то время как врачи предлагают им задуматься о донорстве органов — возможно, их сын еще сможет спасти чью-то жизнь. Например, виолончелистки, страдающей от прогрессирующей болезни сердца.

Экранизируя одноименный роман писательницы Мэйлис де Керангаль, режиссер добавляет неожиданные сюжетные линии. Килевере глубже погружается в историю консультанта по донорству органов, а также подружки серфингиста. «Лечить живых» оказался трогательной иллюстрацией хрупкости жизни и показал, как много значит поддержка других людей.

2. «Прочь»

Главный герой, афроамериканец Крис, приезжает знакомиться с родителями своей белой подружки в их загородное имение. Но вскоре понимает, что здесь происходит что-то неладное. Это ощущение только усиливается после встреч с другими афроамериканцами — прислугой в доме и молодым парнем, бойфрендом белой женщины значительно старше его. Все как один они оказываются под влиянием мрачной тайны.

Впечатляющий как своей критикой расизма, так и проворством отточенного сценария, от мощного саспенса до ужасающей развязки, дебют режиссера Джордана Пила — это первоклассный кинематографический кошмар.

3. «Сплит»

Этот фильм стал триумфальным возвращением режиссера М. Найта Шьямалана, когда-то подарившего зрителям блестящее «Шестое чувство», а затем ударившегося в довольно бесталанные поделки для киностудий. Он снова использует свой узнаваемый зловещий стиль, чтобы описать историю трех девочек, похищенных очень странным парнем по имени Кевин (в исполнении Джеймса МакЭвоя). Который, как впоследствии выясняется в череде мучительных событий, содержит в себе 23 личности.

Что еще хуже, Кевин уверен, что в нем зарождается 24-я личность, известная как «Зверь». Эта сюжетная линия порождает множество непредсказуемых моментов, позволяющих Макэвою блестяще отыграть роль чудовищного безумца.

4. «Логан»

2029 год, немногие оставшиеся в живых мутанты борются за выживание. Когда-то прославленный Росомаха влачит довольно жалкое существование, пытается забыть, как появились многочисленные шрамы на его теле (которые уже не заживают, как прежде) и ухаживает за съехавшим с катушек профессором Ксавье. Его жизнь раз и навсегда меняется после встречи с девочкой, с которой он внезапно обнаруживает загадочную связь.

Самый брутальный фильм из всей серии про Людей Икс, «Логан» оборачивается неожиданной меланхолией и блестяще завершает историю Россомахи.

5. «Затерянный город Z»

Режиссер Джеймс Грей («Любовники», «Роковая страсть») впервые выбирается за пределы Нью-Йорка — и сразу окунается в темное сердце Амазонии с фильмом «Затерянный город Z», экранизацией одноименного романа Дэвида Гранна. В центре истории — британский исследователь первой половины XX века Перси Фосетт, наткнувшийся на следы существования ранее неизвестной развитой цивилизации. Поссорившись со всем научным светом, и следуя вглубь джунглей в компании, жены, сына и помощника, он таинственно исчезает.

Это пронзительная приключенческая драма, поднимающая вопросы толерантности и классовой вражды. Наконец, «Затерянный город Z» — это один из лучших актерских составов года: в фильме снялись Чарли Ханнем, Роберт Паттисон, Том Холланд и Сиена Миллер.

6. «Чужой: Завет»

В своем новом фильме Ридли Скотт соединяет все свое наследие воедино: ужас первого «Чужого» (1979), накал «Чужих» (1986), философский размах приквела «Прометей» (2012) и даже размышления о людях и андроидах «Бегущего по лезвию» (1982). Получилась лента поистине библейского масштаба. Режиссер в последний раз разворачивает противостояние колонистов с Земли и инопланетных ксеноморфов, после того, как первые решают расследовать таинственный сигнал бедствия с неизвестной планеты.

Скотт мастерски наводит фокус на андроида в исполнении Майкла Фассбендера, который оказывается в самом сердце древней цивилизации. Монстры, предательства, механические двойники и самая нарциссическая гомоэротическая сцена в научной фантастике, а также зловещий юморок — режиссер объединяет эти элементы в захватывающий, зрелищный блокбастер. Тот редкий случай, когда приквел полностью оправдывает свое существование.

7. «Джон Уик 2»

Казалось бы, редкий фильм настолько не нуждается в продолжении, как «Джон Уик» 2014-го года. Одна глава вторая быстро обретает смысл благодаря мастерски поставленными драками и перестрелками, переплетающимися в резню, от которой глаз не оторвать. В главной роли — снова прекрасно одетый убийца в исполнении Киану Ривза.

Режиссер Дэвид Лейч представляет насилие как искусство, исполняемое стильными негодяями с душами, полными философских размышлений. В этот раз причина, по которой герой Уик снова не смог уйти на пенсию, серьезнее, чем месть за убитую собаку. Хотя в конечном счете это не имеет значения перед лицом столь захватывающей картины смерти и разрушения.