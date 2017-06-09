«Прощание с молодостью»

Винзавод, Цех Белого, до 16 июля

На Винзаводе открылась новая выставка из цикла «Прощание с молодостью», посвящённого 10-летнему юбилею Центра современного искусства. На этот раз это выставка Евгения Гранильщикова, одного из главных российских видеохудожников, лауреата премии Кандинского. Экспозиция носит загадочное название «Последняя песня вечера» и рассказывает о жизни самого художника и его друзей, представителей креативного класса столицы. Это тотальная инсталляция, центральное место в которой занимают видеоработы. Они, в том числе, про политику — их герои читают ленту новостей и обсуждают задержания, исполняют на гитаре гимн СССР. В кадре мелькает певица Нина Карлсон (иногда полуголая!), написавшая музыкальное сопровождение к проекту. На выставке также представлены цикл фотографий, графика и видео-скульптуры.

«Облако ложного прочтения» Рэймонда Петтибона

Музей современного искусства «Гараж», до 13 августа

В рамках летнего сезона в Музее современного искусства «Гараж» стартовала ретроспектива американца Рэймонда Петтибона. Выставка носит неслучайное название «Облако ложного прочтения». Художник сочетает в своих работах рисунки и текст, поэтому запутаться без знания точных референций достаточно просто. Чтобы избежать того самого «ложного прочтения», имеет смысл изучить толстенный путеводитель по выставке, который специально к случаю выпустил «Гараж». Выставка подготовленна кураторами Нового музея в Нью-Йорке и включает в себя около 400 произведений художника.

Петтибон начинал в южной Калифорнии и первоначальную известность получил как автор постеров и обложек альбомов для панк-рок групп. Как и практически каждый житель Лос-Анджелеса, Петтибон увлекался серфингом и потому многие его работы посвящены этой чуждой Москве культуре моря и солнца. А ещё там про бейсбол, Иисуса и Сталина. Гараж.

«Ретроспектива брендреализма» Сергея Шнурова

ММОМА на Тверском бульваре, до 12 июля

Самая весёлая выставка в Москве идёт сейчас в отделении ММОМА на Тверском бульваре. Это «Ретроспектива брендреализма» лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Инсталляции, живопись, раскрашенные скриншоты из видеоклипов «Ленинграда» и не только. Неудивительно и то, что на выставке нашлось место портретам знаменитостей «под Уорхола», от Земфиры до депутата Милонова: как-никак, брендреализм — прямой наследник поп-арта. Кроме того, здесь много черепов, пенисов, «Кока-колы» и множество отсылок к творчеству других художников, от Марка Шагала и до Дэмьена Херста. Примечательно, что сам Шнур почти не рисует — только придумывает сюжет и концепцию, которую воплощает в жизнь команда художников.

«Венеция Ренессанса. Тициан. Тинторетто. Веронезе»

ГМИИ им. Пушкина, до 20 августа

В ГМИИ им Пушкина открылась очередная выставка-блокбастер «Венеция Ренессанса. Тициан. Тинторетто. Веронезе». Этих имён достаточно, чтобы вызвать ажиотаж и многочасовые очереди. На выставке представлены 23 картины величайших живописцев. Висят они вразнобой, чтобы у зрителей была возможность сравнить стили мастеров. Часть работ привезли из российских музеев (Пушкина и Эрмитажа), но большинство попали в Пушкинский непосредственно из Венеции, Рима и Модены. Некоторые из работ впервые покинули Италию специально для этой выставки.

«Худпром Конго: живопись для народа»

Музей современного искусства «Гараж», до 13 августа

Эта выставка — действительно редкий для Москвы случай познакомиться с африканским искусством. Экспозицию подготовили Королевский музей Центральной Африки (Тервюрен, Бельгия) и Центр изящных искусств BOZAR (Брюссель).

Искусство в Конго тесно переплетено с историей и политикой страны, так что обязательно читайте объяснения. Выставка охватывает период с начала XX века и до наших дней, рассказывает все о заметных политических фигурах, а также о колониальном прошлом страны.

Примечательно, что прямо здесь организована «выставка в выставке», рассказывающая об истории другой колонизации — Чукотки во времена СССР — через шедевры резьбы по моржовому клыку.