Первая в мире сексуальная забастовка

Далее Пятиминутный путеводитель по преимуществам контрабанды Далее Пятиминутный путеводитель по тайным комнатам Комедия «Лисистрата» древнегреческого драматурга Аристофана была поставлена им в Афинах в 411 году до нашей эры в разгар Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой. Созданная на фоне ухудшающегося положения Афин, комедия рассказывает о девушке по имени Лисистрата, которая предлагает женщинам отказывать мужчинам в близости до тех пор, пока те не остановят войну. Женщины соглашаются с Лисистратой и укрываются в Акрополе, куда вскоре приходят представители мужчин. И хотя, согласно сюжету комедии, в обмен на прекращение кровопролития им удается уговорить женщин вернуться в семьи, истинное окончание Пелопоннесской войны было для Афин более трагичным. После разгрома афинского флота в 405 году спартанцы осадили Афины и вскоре взяли город. Впоследствии в ходе Иракского кризиса 2003 года нью-йоркские актрисы Кэтрин Блюм и Шэрон Бауэр создали «Проект Ли­систрата», который стартовал 3 марта 2003 года в 59 странах. Проект был призван предотвратить готовящуюся войну, однако уже 20 марта США начали вторжение в Ирак.

Страна, где сексуальные забастовки происходят чаще всего

За последние пять лет сексуальные забастовки были отмечены в Колумбии дважды. Летом 2006 года, протестуя против волны насилия, жены участников бандитских кланов города Перейра объявили о начале La huelga de las piernas cruzadas, то есть «забастовки скрещенных ног». Благодаря поддержке мэра забастовка получила широкую известность и позволила снизить количество убийств на 26,5%. Следующая забастовка началась в Колумбии 22 июня 2011 года, когда 288 жительниц городка Барбакоа потребовали привести в порядок 57-километровую грунтовую дорогу, соединяющую Барбакоа с цент­ром провинции — городом Пасто. Строительство дороги было запланировано еще 40 лет назад, однако постоянно откладывалось. Воспринимаемая поначалу как шутка, забастовка продлилась 112 дней — до тех пор, пока 13 октября 2011 года министр транспорта Герман Кардона не пообещал выделить на строительство 20,66 миллиона долларов. Среди жертв забастовки оказался и мэр Барбакоа — Хосе Арнульфо Пресиадо, заявивший, что все это время его жена спала в другой комнате. Впрочем, приведенные случаи — не единственные в истории Колумбии. Так, в 1997 году командующий вооруженными силами Мануэль Хосе Боннет призвал к сексуальной забастовке жен повстанцев, действующих в стране с 1981 года, однако на его призыв никто не откликнулся.

Какие требования выдвигают на сексуальных забастовках

53,85% — политические

30,77% — социальные

15,38% — экономические На основании анализа всех упоминаемых в прессе сексуальных забастовок за последние десять лет.

В какой стране сексуальная забастовка наименее эффективна

Согласно масштабному исследованию, проводимому с 2003 года компанией SSL International, производящей презервативы под маркой Durex, страной, жители которой получают от секса максимальное удовольствие, была признана Нигерия. 67% жителей этой страны заявили, что в полной мере удовлетворены своей сексуальной жизнью. Вместе с тем исследование показало, что лишь 53% нигерийцев занимаются сексом хотя бы раз в неделю. Лидером же по интенсивности сексуальных контактов уже несколько лет подряд является Греция, где 87% респондентов сказали, что занимаются сексом хотя бы раз в неделю. Страной с наименьшими показателями по обоим факторам уже несколько лет подряд является Япония, где лишь 34% респондентов занимаются сколько-нибудь регулярным сексом и менее 15% получают от него удовольствие.

«Не дамся я ни мужу, ни любовнику. Не вскину белых ног перед насильником. Не встану, словно львица, над воротами. А изменю — отныне пусть мне воду пить». Клятва Лисистраты, «Лисистрата», Аристофан

В 1986 году, после окончания гражданской войны, Йовери Кагута Мусевени был провозглашен президентом Уганды. Он пообещал, что будет находиться у власти четыре года, которые уйдут на разработку новой конституции и подготовку к демократическим выборам. Однако вскоре в Уганде была запрещена многопартийная система, а первые выборы прошли десять лет спустя: получив 75,5% голосов, Мусевени победил кандидата-самовыдвиженца Мохаммеда Майянджа. Впоследствии Мусевени вновь легализовал многопартийную систему и с большим перевесом одержал победу на выборах 2001 и 2006 годов. Оба раза его противником становился Кизза Бесидже, председатель «Форума за демократические изменения». Он стал противником Мусевени и на выборах 2011 года, в ходе которых впервые в истории была объявлена мужская сексуальная забастовка. Кандидат на пост мэра города Мбарара от «Форума за демократические изменения» Стэнли Калембайе предложил своим соратникам отказывать женам в сексуальной близости до тех пор, пока те не пообещают не отдавать свой голос за кандидатов от партии власти. Но несмотря на все усилия оппозиции Мусевени вновь одержал победу, набрав более 68% голосов.

8 самых известных сексуальных забастовок последних десяти лет

ГДЕ, КОГДА С ЧЕГО НАЧАЛАСЬ ЧЕМ ЗАКОНЧИЛАСЬ Зимбабве

февраль 2011 Генсек «Движения за демократические изменения» Присцилла Мисихаирабви призвала женщин племени ндебеле отказаться от секса с мужьями, пока те не примут участие в выборах 2011 года. Явка мужчин-ндебеле на предыдущие выборы составила 20%. Намеченные на 2011 год выборы были отменены. Президент Зимбабве Роберт Мугабе пообещал, что выборы состоятся в начале 2012 года, однако позднее заявил, что не может гарантировать этого, поскольку «не контролирует механизм выборов». Судан

декабрь 2002 Преподаватель Хартумского университета Самира Ахмед призвала всех женщин страны отказаться от секса с мужьями до тех пор, пока не будет окончена гражданская война между мусульманским Севером и христианским Югом, длившаяся с 1983 года. Забастовка не получила поддержки. Война закончилась в 2005 году подписанием Найвашского мирного соглашения. Согласно нему, в январе 2011 года прошел референдум об отделении Юга, и 9 июля 2011 года Южный Судан стал независимым. Германия

апрель 2003 Вице-президент Социал-демократической партии Германии Иоханна Вернер-Муггендорфер призвала жен политиков, выступающих за начало войны в Ираке, объявить мужьям сексуальную забастовку — пока те не откажутся от идеи вторжения. Рано утром 20 марта 2003 года, несмотря на протесты Китая, России и Франции, коалиционные войска начали масштабную военную операцию против Ирака и уже 12 апреля взяли Багдад. Кения

апрель 2009 Спустя два года после начала волнений, вызванных разногласиями между президентом Мваи Кибаки и премьер-министром Раила Одинга, «Женская организация развития» призвала всех кениек к сексуальной забастовке, требуя политической стабилизации. В течение нескольких дней длительный политический кризис разрешился. Проститутки, многим из которых были предложены деньги за недельный отказ от ремесла, вернулись к работе. Италия

декабрь 2008 В конце 2008 года жительницы Неаполя объявили о готовности отказать мужьям в сексе, если те не прекратят запускать новогодние фейерверки. Инициировала акцию девушка, отца которой парализовало после того, как рядом с ним взорвалась петарда. Количество пострадавших от петард и фейерверков в ночь с 31 декабря 2008-го на 1 января 2009 года существенно снизилось по сравнению с предыдущими показателями. Однако при праздновании 2011 года ранения получили 70 человек; один скончался. Бельгия

февраль 2011 Бельгийский сенатор Марлин Теммерман призвала к сексуальной забастовке жен членов федерального правительства после того, как на протяжении семи месяцев (с 13 июля 2010 года) оно не смогло сформировать необходимую коалицию. Поставив мировой рекорд по невозможности сформировать правительство, 5 декабря 2011 года — после 541 дня — в Бельгии все же была создана коалиция. Незадолго до этого «Экономист» назвал Бельгию «самой нестабильной страной Евросоюза». Филиппины

июль 2011 Устав от тридцатилетнего межкланового конфликта, охватившего филиппинский остров Минданао, жительница деревни Дадо по имени Хасне Кантаду призвала женщин к сексуальной забастовке до тех пор, пока их мужья не найдут способ примириться. На переговорах, прошедших между представителями враждующих группировок в середине сентября 2011 года, было достигнуто соглашение о безоговорочном примирении. Камерун

октябрь 2003 После того как осенью 2003 года пасущийся скот уничтожил на северо-западе Камеруна значительную часть урожая, около 6000 жительниц городка Вум (департамент Менчум) объявили в знак протеста двухмесячную сексуальную забастовку. Через несколько недель власти создали в регионе особую комиссию, которая, выслушав протестующих, приняла несколько важных решений, направленных на компенсацию понесенного ущерба.

Другие нестандартные формы женского протеста

РАДИКАЛЬНЫЙ ЧИРЛИДИНГ Зародившееся в конце 1990-х в США движение представляет собой смесь элементов традиционного спортивного черлидинга (то есть танцевальной поддержки выступающей команды) и уличного протеста. Исполняя традиционные танцевальные номера, девушки скандируют феминистские и леворадикальные лозунги. Впрочем, к участию в акциях радикальных черлидеров иногда допускают и мужчин. БЕШЕНЫЕ СТАРУХИ После того как в 1986 году несколько пожилых жительниц канадской Виктории выступили против нахождения в гавани американских атомных военных кораблей, движение Raging Grannies получило широкое распространение за пределами Канады. Никак не связанные друг с другом группы протестующих собираются на небольшие уличные концерты, на которых поют протестные песни собственного сочинения.

«Мы хотим, чтобы мужчины наконец поняли, что насилие — это не сексуально». Дженнифер Байер, Перейра (Колумбия)

Сексуальная забастовка на каннском фестивале

21 мая 2011 года в рамках внеконкурсной программы 64-го Каннского фестиваля был представлен фильм французского режиссера румынского происхождения Раду Михайляну «Источник женщин» (La source des femmes). Фильм рассказывает о молодых жительницах небольшой марокканской деревни, которые каждый день вынуждены подниматься по жаре на вершину горы, где расположен источник, обеспечивающий деревню водой. Главная герои­ня фильма, Лейла, переезжает в деревню из другого региона и вскоре начинает замечать, что ежедневные походы за водой провоцируют у девушек частые выкидыши. Она предлагает всем женщинам деревни отказывать мужчинам в сексе до тех пор, пока те не соорудят водопровод, и сообща у них получается добиться поставленной цели. Впоследствии Михайляну признался, что сюжет фильма был взят им из газетной публикации 2001 года, которая рассказывала об аналогичном случае в турецком селе Сирт, расположенном неподалеку от Анталии. После того как деревенский водопровод сломался, женщины собрали митинг, на котором вынесли решение: отказывать мужчинам в любой форме близости до тех пор, пока водопровод не будет починен. Несмотря на то что мужчины практически сразу взялись за работу, протест продолжался более двух месяцев — до тех пор, пока вода не пошла из крана. Комментируя это событие, турецкая пресса писала, что поскольку, согласно нормам ислама, омовение обязательно после каждого сексуального контакта, то способ протеста оказался слишком тесно связан с теми целями, которые преследовали протестующие.