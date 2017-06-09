Предлагаем вам пересмотреть фильмы, которые лучше всего передают магию мест, в которых они были сняты, — будь то пыльный Мехико или Нью-Йорк с его шумной суетой.

«Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
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10 малоизвестных фактов об «Оскаре»
Далее 10 малоизвестных фактов об «Оскаре»

1. «Пляж». Таиланд.

У каждого есть друг, который утверждает, что побывал на том самом пляже из «Пляжа». И таких людей много — вы можете наблюдать их на бухте Майя Бэй на острове Пхи-Пхи с селфи-палками в руках. Но в фильме Дэнни Бойла вода еще чистая, а песок — нетронутый. Картина была снята, когда Таиланд еще считался экзотикой, а не страной, куда можно уехать на год, чтобы отдохнуть от работы.

2. «Крестный отец». Сицилия.

Вынужденные каникулы Майкла Корлеоне на Сицилии — одна из самых прекрасных сцен в истории кино. Да, в итоге все закончится очень плохо. Но прежде чем произойдет все плохое, зритель увидит потрясающие сицилийские пейзажи.

3. «Поезд на Дарджилинг». Индия.

Три брата совершают долгую совместную поездку через Индию — и заставляют вас мечтать о том же. Потрясающие воображение пыльные ландшафты, яркие поезда и индуинстские храмы — они яркие и красивые, как и все, что делает Уэс Андерсон.

4. «Трудности перевода». Токио.

Этот оммаж Софии Копполы 2003 года передает то чувство, которое испытывает одинокий иностранец, оказавшийся в огромном и сверкающем Токио. Фантастические виды из кабины караоке, странное меню в ресторане, где все картинки выглядят одинаково, — «Трудности перевода» пробуждают желание оказаться там, где все незнакомо.

5. «Манхэттен». Нью-Йорк.

Романтическая комедия Вуди Аллена 1979 года до сих по считается его лучшим признанием в любви Нью-Йорку. Бурную личную жизнь главного героя оттеняют прекрасные кадры Манхэттена и прогулки на карете по Центральному парку.

6. «На обочине». Калифорния.

Фильм рассказывает историю разведенного любителя вина, который берет своего пока что холостого друга в недельное путешествие по винодельческим районам Америки. Мерло, знаменитые виноградники и калифорнийское солнце.

7. «Талантливый мистер Рипли». Италия.

Джуд Лоу и Гвинет Пэлтроу прекрасно показали, что это такое — чувство зарождающейся любви и пьянящее волнение лета (особенно, когда оно проходит на итальянском пляже). Прекрасные кадры с поездки в Сан-Ремо или из роскошной квартиры в Риме, конечно, контрастируют с насилием в сюжете. Но оказаться в центре этой истории от этого хочется не меньше.

8. «И твою маму тоже». Мексика.

Мексиканский роуд-муви Альфонсо Куарона, в котором двое подростков колесят по стране в компании 28-летней женщины, а политическая и экономическая нестабильность противопоставляется величественным пляжам и сельским пейзажам.

Оригинал статьи опубликован в английском Esquire.